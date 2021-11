Vorhaben gescheitert

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger kann sein Vorhaben der Aufholjagd am Earth Course der Jumeirah Golf Estates am Freitag zu keiner Zeit in die Tat umsetzen und zementiert sich mit einer weiteren 76 (+4) im Leaderboard-Keller regelrecht ein. Damit kann der Südburgenländer wohl auch die Top 50 der Welt und den Bonuspool des Race 2 Dubai nach nur zwei gespielten Runden bereits abhaken.

Bernd Wiesberger zeigte zum Auftakt eindrucksvoll, warum der Earth Course der Jumeirah Golf Estates nicht zu seinen Lieblingswiesen zählt. Zunächst hatte der Südburgenländer auf den Frontnine vor allem im langen Spiel zu kämpfen, danach mit einem unterkühlten Putter, was am Ende in einer 76 (+4) und der schlechtesten Runde des Feldes mündete.

Auf das erhoffte Topergebnis – um die Top 50 der Welt in dieser Woche wieder knacken zu können müsste am Sonntag zumindest ein Top 5 Ergebnis gelingen – fehlen dem 36-jährigen so nach nur 18 gespielten Löchern bereits mindestens 8 Schläge und selbst für den Bonuspool, der unter den Top 8 des Race 2 Dubai aufgeteilt wird, muss eine deutliche Leistungsexplosion gelingen. Zu allem Überfluss muss er am Freitag nun noch dazu als erster alleine die zweite Runde bestreiten, was sich als alles andere als gewinnbringend entpuppt.

Schleppender Start

Wieder geht dann gleich der Start mit einem verzogenen Drive und verpasstem Up & Down daneben. Diesmal geht sich sogar am Par 5 danach kein sofortiger Ausgleich aus und da er sich danach auf der 3 aus dem Grünbunker nicht mehr zum Par sramblen kann, ist der verpatzte Start in Runde 2 endgültig nicht mehr zu leugnen. Immerhin erwärmt sich auf der 5 dann auch erstmals der Putter und ermöglicht aus drei Metern das erste Birdie.

Das kleine zarte Pflänzchen kann er jedoch nicht am Leben erhalten, denn mit einem Dreiputt am Par 3 danach setzt es sofort wieder ein Bogey und da er auf der 9 nach verfehltem Grün einmal mehr ein Par nicht kratzen kann, kommt er wie schon am Vortag nur bei 3 über Par auf den Backnine an. Das lässt scheinbar nun auch endgültig alle Dämme brechen, denn eine komplett weggeschossene Annäherung auf der 12 bedeutet Bogey Nummer 5.

Fokus auf die Zukunft

Immerhin kann er am Par 5 der 14 nach gelungener Grünattacke auch sein drittes Birdie im Turnier aufsammeln. Doch erneut währt die Freude nur kurz, da er sich schon auf der 16 mit einem verzogenen Abschlag den nächsten Schlagverlust einfängt. Da er auch das abschließende Par 5 dann nicht mehr nützen kann, geht sich erneut nur eine 76 (+4) aus. Damit ist auch Bernds Vorhaben vom „Angreifen und Aufholen“ eindeutig gescheitert, denn mit bereits beträchtlichem Rückstand auf den Vorletzten mauert er sich als 52. und letzter im Leaderboard-Keller regelrecht ein.

Mit der verpatzten Performance muss er somit wohl auch bereits nach zwei gespielten Runden die Top 50 der Welt vorerst abhaken und auch der Bonuspool im Race 2 Dubai ist wohl nicht mehr erreichen. An den kommenden beiden Tagen geht es nun darum die Sicherheit und Selbstverständlichkeit wiederzufinden um in den kommenden Wochen und Monaten neu durchstarten zu können. Ob der Oberwarter im Dezember in Südafrika noch an den Start gehen wird, bleibt derzeit noch abzuwarten, denn auf seinem offiziellen Tourkalender ist zumindest bislang noch nichts vermerkt.

„Wenn du nicht lachen würdest, würdest du weinen … Golf. Noch zwei Runden hier und dann zurück nach Österreich in den Lockdown. Super“, so Bernds ironische Worte nach der Runde via Instagram. Mit Sam Horsfield (ENG), Shane Lowry (IRL) und Austrian Open Champion John Catlin (USA) teilen sich gleich drei Spieler bei 10 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard DP World Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den DP World Tour Championship.