Am Montag, den 1. September um 15:00 MEZ gibt Europas Ryder Cup Captain Luke Donald die sechs Captain’s Picks für den Kontinentalvergleich mit den USA bekannt. Golf-Live berichtet am Montag live und beleuchtet in einer kurzen Übersicht das Team, dass den Pokal in New York erfolgreich verteidigen soll.

Nachdem US-Captain Keegan Bradley bereits vor rund einer Woche das endgültige Team für das dreitägige Spektakel am Behtpage Black Course in New York bekanntgab, wird am Montag ab 15:00 Uhr endgültig feststehen welches europäische Team es mit Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Sam Burns, Patrick Cantlay, Ben Griffin, Collin Morikawa, Justin Thomas und Cameron Young zu tun bekommt.

Bereits letzte Woche endete die europäische Qualifikation fürs Team nach dem British Masters, womit sechs der insgesamt zwölf Spieler bereits feststehen. Die verbleibenden zu vergebenden Spots werden von Luke Donald, wie auch schon vor zwei Jahren in Rom, erneut handverlesen. Die besten Chancen auf einen Pick haben etwa Shane Lowry, Ludvig Aberg, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Matt Wallace, Marco Penge, Harry Hall oder auch LIV-Spieler Jon Rahm.

Fragezeichen über Sepp Straka

Österreichs Nummer 1 Sepp Straka wäre wohl eigentlich für Luke Donald nahezu ein Fixkandidat, gewann er heuer doch gleich zweimal auf der PGA Tour und spielte sich damit auch unter die Top 10 der Welt. Über dem fünftbesten Europäer des Planeten schwebt jedoch derzeit ein ziemliches Fragezeichen. Zwar startete er mit einem Top 20 Ergebnis noch recht sehenswert in die FedEx-Cup Playoffs, aus persönlichen Gründen ließ er jedoch das zweite Playoff-Turnier aus.

Bei der Tour Championship kämpfte er dann auch sichtlich mit der Form, was ihm nur einen 30. und letzten Platz einbrachte. Klar ist, dass Donald mit Sepp wohl durchgehend in Kontakt steht und ihm nahezu jede Chance geben wird zu zeigen, dass er auch in New York wieder physisch und mental ein wichtiger Bestandteil des Teams sein kann. Ein eher unangenehmes Indiz ist jedoch die Tatsache, dass Sepp sich vor kurzem von den BMW PGA Championship in Wentworth wieder abgemeldet hat, wo traditionell das Teambuilding des europäischen Teams beginnt und etliche Kandidaten, wie etwa auch Jon Rahm, mit von der Partie sein werden.

Die Spieler im Detail

Rory McIlroy

Mit Rory McIlroy ist auch heuer wieder Europas „Mr. Zuverlässig“ mit von der Partie. Der Nordire, der sich im April mit dem Sieg beim Masters den Lebenstraum des Major-Grand Slams erfüllen konnte, ist in New York zum bereits achten Mal für den alten Kontinent auf Birdiejagd. Der Record des Super Stars kann sich auch durchaus sehen lassen, denn bei 16 Siegen, 13 Niederlagen und 4 Unentschieden durfte er schon fünf Mal mit dem Team feiern und hatte nur zweimal gegen die USA das Nachsehen.

Robert MacIntyre

Der Schotte war bislang erst einmal vor zwei Jahren in Rom mit von der Partie, wusste damals aber voll zu überzeugen, wie 2 Siege und 1 Unentschieden untermauerten. In der derzeitigen Form könnte er in New York für das europäische Team zu einem ganz wichtigen Baustein im Kampf um die Titelverteidigung werden.

Tommy Fleetwood

Der Engländer ist mittlerweile trotz seiner erst 34 Jahre ein „alter Hase“ wenn es um den Kontinentalvergleich geht, denn 2025 wird er zum bereits vierten Mal das europäische Team verstärken. Mit 7 Siegen, 3 Niederlagen und 2 Unentschieden kann sich auch die persönliche Bilanz durchaus sehen lassen. Als frisch gebackener FedEx-Cup Champion wird Fleetwood noch dazu wohl in absoluter Hochform in den Big Apple kommen.

Justin Rose

Zum bereits siebten Mal wird Justin Rose bei einem Ryder Cup mit von der Partie sein. Der 45-jährige ist ganz klar der absolute Routinier im europäischen Aufgebot und hat beim Vergleich mit den USA schon so ziemlich alles gesehen. Unvergessen waren seine unglaublichen Putts beim „Wunder von Medinah“, als die Europäer die US-Boys in den Singles am Sonntag nach beträchtlichem Rückstand noch überflügelten. Bei 14 Siegen, 9 Niederlagen und 3 Unentschieden spricht auch die persönliche Statistik eine deutliche Sprache.

Rasmus Hojgaard

Der Rookie im Team und somit noch ein unbeschriebenes Blatt. Vor zwei Jahren debütierte sein Zwillingsbruder Nicolai in Rom, hatte dabei aber ziemlich zu kämpfen und verließ den Marco Simone nur mit einer persönlichen Statistik von 2 Niederlagen und 1 Unentschieden. Kann Rasmus aber seine PS, die er das ganze Jahr über auf Fairways und Grüns brachte, auch in New York auf den Boden bringen, ist der Däne für jeden Kontrahenten mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner.

Tyrrell Hatton

Wohl mit eines der Schlachtrösser im Team und zum bereits vierten Mal mit von der Partie. Nach seinem Wechsel zu LIV ist der charismatische Engländer zwar etwas von der Bildfläche verschwunden, bei Majors und bei seinen DP World Tour Starts wusste er jedoch zu überzeugen und sicherte sich so den sechsten und letzten fixen Qualifikationsplatz. Die persönliche Statistik ist mit 5 Siegen, 4 Niederlagen und 2 Unentschieden knapp positiv.

