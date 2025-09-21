Ryder Cup Fahrplan

Nur noch wenige Tage trennen Europa und die USA von DEM Golfhighlight des Jahres. Golf-Live liefert einen Fahrplan mit Spielformat, TV-Zeiten und allen wissenswerten Facts um das Golfspektakel des Jahres in New York voll genießen zu können.

Nach dem überzeugenden Sieg der Europäer vor zwei Jahren in Rom, brennen die USA vor heimischem Publikum in New York wohl regelrecht auf Revanche. Gespielt wird 2025 auf einem der wohl schwersten Kurse der Vereinigten Staaten, denn auf Bethpage Black steht nicht umsonst ein Warnschild mit dem Hinweis, dass es sich hierbei um einen extrem schweren Platz handelt, der nur für absolute Top-Golfer empfohlen wird. Das ikonische Schild wird zwar während des Ryder Cups nicht zu sehen sein, die Botschaft ist jedoch klar und deutlich.

In der Vergangenheit war es zwar eher so, dass enge und anspruchsvolle Kurse mehr den Europäern entgegenkamen, der Kurs in Farmingdale verteidigt sich vor allem aber durch seine schiere Länge. Die Par 71 werden mit 7.426 Yards gespielt, was umgerechnet 6.790 Metern entspricht. Zum Vergleich: Der Marco Simone GC in Rom, wo 2023 gespielt wurde, hatte bei Par 71 „nur“ 6.566 Meter, also ganze 224 Meter weniger. Damit ist klar, dass die US-Boys vor allem ihre teilweisen Längenvorteile beim Kontinentalvergleich in die Waagschale werfen wollen.

Die Spielformate sind auch heuer wieder traditionell die gleichen wie in den vorangegangenen Jahren. Zunächst stehen am Freitag und Samstag die Vierer auf dem Programm, wobei an jedem Tag je vier Duelle in den Foursomes und vier Matches im Fourballs-Format ausgetragen werden. Bei den Foursomes, auf deutsch der Klassische Vierer, wechseln sich die Spieler bei den Schlägen ab. In den Fourballs spielt jeder Spieler seinen eigenen Ball, wobei der bessere Score in die Wertung wandert. Traditionell sind die Vierer auch eher die Formate wo die Europäer meist etwas die Nase vorne haben.

Am finalen Sonntag warten schließlich noch die Singles, wobei alle zwölf Spieler jedes Teams im Duell Mann gegen Mann ran müssen. Ausgespielt werden somit insgesamt 28 Punkte, wobei es keine Entscheidung über Sieg oder Niederlage in den einzelnen Matches geben muss. Steht es nach 18 Löchern „All Square“ – also Unentschieden – wird der Punkt kurzerhand geteilt. Endet der Ryder Cup mit einem Punktestand von 14 : 14, triumphiert der Titelverteidiger, was in diesem Fall in New York die Europäer wären.

>> SKY liefert auch heuer wieder im Zweikanalton von der ersten bis zur letzten Minute live und exklusiv Bilder aus Farmingdale. Los geht es bereits am Donnerstag um 22:00 Uhr mit der Opening Ceremony. Am Freitag und Samstag wird von 12:55 Uhr bis 00:00 Uhr übertragen. Die finalen Singles stehen schließlich ab 17:55 Uhr live auf Sky Sport Golf HD auf dem Programm.