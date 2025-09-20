Nicht wie geplant

Für Lukas Nemecz verläuft der Moving Day bei den Italian Challenge Open mit einer 73 (+1) im Golf Nazionale nicht wie geplant.

Zum Auftakte hatte Lukas Nemecz ziemliche Schwierigkeiten, da er nur unter Schmerzen einigermaßen spielen konnte. Auf der 7 ließ er sich sogar den Physio kommen, der den unteren Rücken aber wieder soweit einrenkte, dass er mit der 71 (-1) noch eine recht brauchbare Runde zum Recording brachte.

Nach einem gelungenen Treatment am Nachmittag, konnte der Steirer am Freitag sogar wieder schmerzfrei spielen und münzte dies auch sehenswert in eine 68 (-4) um. Vom 35. Platz aus sind die Top 10 zwar bereits fünf Schläge weit entfernt, kann er an den nächsten Tagen aber an die zweite Runde anknüpfen, scheint durchaus aber noch einiges machbar zu sein.

Gleich am Par 5 der 1 schnappt sich Lukas ein anfängliches Birdie und findet so absolut nach Maß in den dritten Spieltag. Den Anfangsschwung kann er jedoch nicht wirklich mitnehmen, denn schon die 4 hängt ihm auch einen ersten Schlagverlust um, womit er rasch wieder auf Level Par abrutscht. Den Fehler steckt er aber ganz gut weg, stabilisiert sein Spiel sofort wieder und biegt dank eines Par 3 Birdies auf der 9 immerhin knapp unter Par zur 10 ab.

Auch weiterhin will sich aber kein wirklich gewinnbringender Birdierhythmus einstellen, denn nach zwei Pars zu Beginn der Backnine, erwischt es ihn auf der 12, womit er sich erneut bei Level Par wiederfindet. Der Probleme nicht genug, driftet er auf der 15 sogar in den Plusbereich auf, den er aber immerhin prompt dank des dritten Birdies auf der 15 auch wieder verlässt. Am abschließenden Par 5 erwischt es ihn dann aber noch ein weiteres Mal und mit der 73 (+1) büßt er am Samstag etliche Ränge ein.

Leaderboard Italian Challenge Open