Sepp schlägt die Nummer 1

Sepp Straka und Jon Rahm knöpfen im Leadoff-Match Scottie Scheffler und J.J. Spaun einen vollen Punkt ab und legen den Grundstein zur klaren 5,5 : 2,5 Führung Europas.

Das erste Match Play-Duell eines Österreichers gegen eine Nummer 1 der Golfwelt endet beim Ryder Cup 2025 zugunsten von Sepp Straka. Auch wenn Jon Rahm an seiner Seite die dominierende Kraft beim ersten Bestball in Bethpage Black war, so sprang Sepp immer dann kongenial ein, wenn er gebraucht wurde und versenkte auch am 16. Grün den alles entscheidenden Birdieputt gegen einen spät voll attackierenden Scottie Scheffler. „Es war ein Riesenspaß,“ grinst Sepp anschließend über das ganze Gesicht, „Jon heute an meiner Seite zu haben war großartig, weil ich nicht mein bestes Spiel drauf hatte,“ gibt er unumwunden zu.

Tommy Fleetwood und Justin Rose rangen im Anschluss den zweiten US Topstar Bryson DeChambeau mit Ben Griffin 1 Auf nieder. McIlroy / Lowry teilen das letzte Match gegen den klar besten US Boy bislang, Patrick Cantlay. Wie bereits am Vormittag gelingt dem Heimteam nur ein voller Punkt gegen die Titelverteidiger, den Cameron Young und Justin Thomas gegen Ludvig Aberg und Rasmus Hojgaard einfahren. Mit dem Session-Sieg auch im Bestball baut Team Europa die Führung nach dem ersten Spieltag auf 5,5 zu 2,5 Punkten aus. Drei Punkte Vorsprung nach Freitag sind zwar etwas weniger als die 5 Punkte zum gleichen Zeitpunkt in Rom, aber dennoch ein kräftiger Moral-Boost für Luke Donald’s Dutzend.

FRIDAY FOURBALLS 2,5 5,5

(F) 3 & 2 SCHEFFLER / SPAUN vs RAHM / STRAKA

Kein einziger der vier Kontrahenten findet auf der 1 das Fairway, allerdings pitcht J.J. Spaun klar am Besten zur Fahne, weshalb die soliden Pars von Sepp und Rahm nicht reichen um den anfänglichen Lochverlust noch abwenden zu können. Zwar verfehlt Sepp auch auf der 2 mit zu viel Spin am Ball knapp das Grün, chippt aber kurzerhand aus knapp sechs Metern zum Birdie ein und stellt das Duell so sofort wieder auf Anfang. Damit heizt er sichtlich auch das Spiel des Spaniers an, denn Rahm locht am darauffolgenden Par 3 stark den Birdieputt, womit erstmals das Match sogar in blau aufleuchtet.

Nach der einigermaßen kurzweiligen Anfangsphase kehrt dann aber auf den darauffolgenden Löchern ziemlich Ruhe ein, denn keiner der Protagonisten kann sich wirklich zwingende Birdiechancen erarbeiten, womit das erste Match der Afternoon-Session vorerst ziemlich dahinplätschert. Erst Jon Rahm heizt die Partie dann mit einem Par 3 Birdie auf der 8 wieder an und da Scheffler dieses nicht matchen kann, ziehen der Spanier und Sepp erstmals auf 2 Auf davon.

Auf der 11 zeigt Scottie Scheffler Jon Rahm dann perfekt die Linie und während die Nummer 1 der Welt den Birdieputt verschiebt, lernt der Spanier perfekt, womit Europa sogar mit bereits 3 Auf in Führung geht. Auf der 14 ist es dann Sepp der den amerikanischen Kontrahenten den Nerv zieht, denn Spaun legt zwar am Par 3 der 14 den Tee Shot bis auf knapp drei Meter zur Fahne, muss am Ende aber sogar gegen den Lochverlust den Putt machen, nachdem Sepp bärenstark aus zehn Metern das Birdie macht.

Eine Bahn später ist es dann wieder Rahm, der die US-Boys ratlos zurücklässt, denn nach einem starken Putt von Scheffler bleibt den Fans mit einer Top-Antwort des Spaniers der Jubel über einen Lochgewinn regelrecht im Hals stecken. Sepp Straka bleibt es dann vorbehalten mit einem nervenstarken Putt auf der 16 zur Teilung die Entscheidung zum 3 & 2 Sieg herbeizuführen, womit er den 4. europäischen Punkt in trockene Tücher bringt.

(F) 1 UP GRIFFIN / DeCHAMBEAU vs FLEETWOOD / ROSE

Das zweite Match am Nachmittag beginnt gleich richtig hochklassig, denn Tommy Fleetwood ist sofort wieder auf Betriebstemperatur und locht eiskalt zum anfänglichen Birdie. Bryson DeChambeau hält dem Druck aber stand und sorgt seinerseits mit dem Birdie für die anfängliche Lochteilung. Nachdem auch die darauffolgenden Löcher geteilt werden, bleibt es dann erneut dem Longhitter vorbehalten auf der 4 mit einem Birdie die US-Boys erstmals in Führung zu bringen.

Auf der 7 wird es dann erstmals so richtig hitzig, denn zunächst stopft Ben Griffin einen Monsterputt und sorgt damit für Jubelstürme im Publikum. Nur wenige Minuten danach rollt Rose seinerseits einen langen Putt perfekt ins Loch und dämpft die US-Stimmung so sofort wieder ab. Nach geteilten Bahnen danach, bleibt es dann Tommy Fleetwood vorbehalten auf der 11 aus vier Metern das Match wieder auf All Square zu stellen.

Mitten unter den amerikanischen Jubel über den klaren 6 & 5 Sieg von Thomas und Young, locht Tommy Fleetwood am Par 3 der 14 aus gut zwei Metern zum Birdie und zieht das zweite Match der Fourballs erstmals überhaupt auf die blaue Seite. Nervenstark stopft Fleetwood dann auf der 16 den Putt, was DeChambeau nicht matchen kann, was die beiden Engländer kurz vor Schluss auf 2 Auf gehen lässt.

Die Amerikaner wollen sich aber noch nicht geschlagen geben, wie ein super Tee Shot von DeChambeau und ein anschließender Birdieputt am Par 3 der 17 beweist. Ganz souverän rollt Rose dann aber auf der 18 den Putt zum Sieg ins Loch, womit die beiden Europäer mit einem denkbar knappen 1 Auf Sieg den 5. Punkt für den alten Kontinent an Land ziehen.









6 & 5 (F) YOUNG / THOMAS vs ABERG / HOJGAARD

Rasmus Hojgaard beginnt seine Ryder Cup Karriere nach Pitch & Putt gleich mit einem Birdie, allerdings hat Justin Thomas die passende Antwort parat und teilt am Ende das Loch noch. Auf der 2 läuft dann Cameron Youngs Putter heiß und mit dem Birdie aus sieben Metern zieht er das Duell in der Anfangsphase vorerst auf die US-amerikanische Seite. Erst auf der 5 kommt dann wieder Bewegung ins Match, nachdem Justin Thomas aus einem lasergenauen Eisen ins Grün Kapital schlagen kann und die Führung für Stars & Stripes so auf 2 Auf ausbaut.

Direkt danach hätte Ludvig Aberg die Riesenchance Europa wieder bis auf 1 Down heranzubringen, allerdings will beim Schweden der Putter auch weiterhin noch nicht so recht auf Temperatur kommen. Das ändert sich zum Leidwesen Europas auch danach nicht, denn nach einem weiteren verschobenen Birdieputt auf der 9, lässt sich Young die Chance nicht entgehen die USA komfortabel mit 3 Auf in Führung zu bringen.

Rasch baut Thomas den Vorsprung dann mit dem nächsten starken Approach auf der 11 noch weiter aus und da danach Young auch die 12 und die 13 holt, ist das Match mit einem klaren 6 & 5 Erfolg der Amerikaner bereits nach der 13 wieder vorbei.

A/S (F) A/S BURNS / CANTLAY vs McILROY / LOWRY

Nach starkem Drive und durchwegs gutem Chip lässt Rory McIlroy auf der 1 eine Top-Chance aufs Birdie verstreichen, was Sam Burns dankend annimmt und die USA so rasch in Führung bringt. Lange können sich die Amerikaner aber nicht freuen, denn Shane Lowry sorgt mit einem gefühlvollen Putt schon auf der 2 für den sofortigen Ausgleich. McIlroys Putter hingegen bleibt auch weiterhin eiskalt, denn am Par 3 der 3 legt er zwar den Tee Shot perfekt zur Fahne, bringt den Ball jedoch abermals nicht im Loch unter.

Erst auf der 6 gibt er dem Gerät fürs Kurzgemähte dann die benötigte Initialzündun, wie ein Putt aus vier Metern zur ersten europäischen Führung untermauert. Auf den Geschmack gekommen legt der Nordire auch sofort nach und zieht das irische Powerduo auf 2 Auf davon. Zu Beginn der Backnine schlagen die Amerikaner in Person von Patrick Cantlay dann aber zurück und verkürzen auf nur noch 1 Down. Sofort hat Lowry aber auf der 11 nach einem starken Approach die passende Antwort parat und stellt den alten Zwischenstand von 2 Auf postwendend wieder her.

Die US-Boys lassen aber nicht locker und fighten sich dank einer perfekten Annäherung bis auf einen Meter von Patrick Cantlay schon auf der 12 wieder heran. Auf der 13 locht er dann gleich den nächsten Birdieputt und da McIlroys Antwort auslippt, steht das Duell endgültig wieder auf Anfang. Am Schlussloch hat McIlroy dann noch die Chance das Match für Europa zu entscheiden, der Birdieputt schleicht jedoch knapp am Loch vorbei, womit das letzte Duell des ersten Spieltages schließlich im ersten Unentschieden mündet.