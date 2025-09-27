Licht und Schatten in Frankreich

Emma Spitz glänzt zum Abschluss der Ladies Open de France zwar mit starker Birdiequote, macht sich mit gleich zwei Doppelbogeys im Golf Barriere das Leben aber selbst schwer und rutscht mit einer finalen 72 (+1) noch um einige Ränge zurück.

Nachdem Emma Spitz am Donnerstag mit einer 70 (-1) einen souveränen Auftakt hinlegte, intensivierte die Niederösterreicherin am Freitag das Tempo und verewigte sogar eine fehlerlose 67 (-4). Damit spielte sich Österreichs Nummer 1 bei gesamt 5 unter Par auch voll an die Top 10 heran und startet mit besten Chancen auf ein Spitzenergebnis in den finalen Samstag.

Der Finaltag beginnt für die Niederösterreicherin dann richtig kunterbunt, denn ein anfängliches Bogey bessert sie zwar am Par 5 der 2 sofort wieder aus, tritt sich auf der 4 aber sogar ein Doppelbogey ein. Zwar hat sie auch darauf am darauffolgenden Par 3 eine schnelle Antwort parat, muss jedoch schon auf der 6 den nächsten Schlagverlust einstecken.

Erst danach bringt sie erstmals auch etwas Ruhe ins Spiel, die erst durch ein Par 5 Birdie nach dem Turn auf der 10 wieder „gestört“ wird. Erneut währt die Freude aber nicht lange, nachdem sich auf der 12 sogar eine zweite Doublette einschleicht. Mit roten Einträgen auf der 13 und dem letzten Par 5 der Runde auf der 16 bessert sie dieses zwar wieder aus, mehr als die 72 (+1) geht sich so zum Abschluss aber nicht aus, womit sie noch bis auf Rang 26 abrutscht.

Anna Huang (CAN) triumphiert am Ende bei gesamt 16 unter Par und fährt damit nach der Vorwoche ihren bereits zweiten Sieg innerhalb nur weniger Tage ein.

Fotos: LET

