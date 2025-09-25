Ryder Cup offiziell eröffnet

Aufgrund des vorhergesagten Schlechtwetters, wurde die Opening Ceremony des Ryder Cups bereits auf Mittwoch vorverlegt. Die ersten Paarungen werden am Donnerstag in einem separaten Pressebriefing bekannt gegeben.

Eine Schlechtwetterfront sucht derzeit nicht nur Mitteleuropa heim, auch der äußerste Osten der USA bleibt davon am Donnerstag nicht verschont, weshalb die Verantwortlichen die traditionelle Opening Ceremony des Ryder Cups kurzerhand auf Mittwoch vorverlegten. Nach Vorstellung des europäischen Teams konnte sich Captain Luke Donald einen Seitenhieb in Richtung Team USA nicht verkneifen, denn zum ersten Mal bekommt die US-amerikanische Delegation für ihr Antreten Geld. Ein Umstand auf den in Europa, wie er nicht nur einmal betont, nicht im Entferntesten in Frage käme.

„Es ist eine absolute Ehre für mich hier wieder als Captain des europäischen Teams zu stehen. Der Ryder Cup bedeutet jedem von uns unglaublich viel und wir stehen hier als eine Einheit der absolut klar ist, dass wir um etwas spielen, dass viel größer ist als wir selbst. Es geht hier nicht um Preisgeld oder Weltranglistenpunkte. Es geht um Stolz, um die Flagge die wir repräsentieren und um das Erbe, dass wir hinterlassen. Wir spielen für unsere Familie, unsere Teamkameraden, unsere Länder und unseren Kontinent. Vor allem aber auch für die Generationen vor uns, die dieses Event zu dem gemacht haben was es heute ist.“

„Wir haben in der Vergangenheit schon oft bewiesen, was wir im Stande sind zu leisten, wenn wir als eine Einheit auftreten. Ich könnte mir keinen besseren Ort als New York City vorstellen um das heuer wieder unter Beweis zu stellen. Wir wissen, dass New Yorks Sportfans sehr loyal hinter ihrem Team stehen und auch extrem laut sind und sie haben auch absolut allen Grund dazu. Wir wissen, dass wir hier nicht „euer“ Team sind, aber wir werden einen Grund liefern uns zu respektieren und anzuerkennen. Wir spielen hier nicht nur um zu gewinnen, wir spielen füreinander und für jeden jungen Golfer der zu Hause sitzt und davon träumt irgendwann mal für Europa zu spielen.“

„Wir wissen, dass es nicht leicht wird. Auswärts ist es das nie. Erst vier europäischen Teams vor uns ist es gelungen in den Vereinigten Staaten den Ryder Cup zu gewinnen. Aber genau das ist das schöne am Sport. Die härtesten Herausforderungen führen zu den größten Siegen. Wir werden von etwas angetrieben, dass man für Geld nicht kaufen kann. Wir haben die Verantwortung diejenigen zu ehren, die den Cup vor uns gespielt haben“, spricht Luke Donald vor allem den unglaublichen Zusammenhalt im europäischen Team an.

US-Captain Keegan Bradley betont vor allem, welche Ehre es für ihn persönlich ist Captain des US-Teams sein zu dürfen und betont, dass es gerade der Ryder Cup war, der sein Golf-Fieber so richtig entfachte: „Heute hier zu stehen und zu sagen, dass ich geehrt bin wäre noch untertrieben. Als ich den Anruf bekam und gefragt wurde ob ich Captain des US-Teams sein möchte, war ich wirklich verblüfft. Ich freue mich Captain dieses Teams sein zu können, mein Land zu repräsentieren und ich freue mich, dass ich dies mit meinem Freund Luke Donald erleben darf. Ich kann mich noch erinnern als ich in Brookline als 13-jähriger mit meinem Vater als Zuseher dabei war. Ich weiß noch als Justin Rose auf der 17 einen unglaublichen Putt lochte. Am Ende haben wir knapp gewonnen, das war der Zeitpunkt als es mich voll in den Bann zog.“

Letzte Vorbereitungen

Beide Teams versuchen noch die letzten Schlüsselstellen von Bethpage Black bestmöglich zu entschlüsseln und sich den letzten Feinschliff zu holen. Sepp Straka jedenfalls ist eindeutig bester Laune, wie auch ein Kurzvideo von ihm auf der Range beweist. Auch sein Caddie Duane Bock wechselt heuer einmal mehr vom US-Bürger ins europäische Lager, wie er ausgelassen zu „Sweet Caroline“ unter Beweis stellt.

Die ersten Paarungen, die traditionell eigentlich während der Opening Ceremony bekanntgegeben werden, werden heuer aufgrund der Vorverlegung erst am Donnerstag in einem separaten Pressebriefing bekanntgegeben. Golf-Live wird selbstverständlich berichten ob Sepp Straka gleich in den ersten Foursomes zu Hölzern, Eisen und Putter greifen wird.

