Sepp bestens vorbereitet

Bei der letzten Pressekonferenz bevor es so richtig ernst wird präsentiert sich Sepp Straka sichtlich entspannt und bestätigt, dass er sich trotz der zuletzt etwas angespannten familiären Situation nach der Frühgeburt seines zweiten Sohnes bestens auf New York vorbereiten konnte. In den ersten Foursomes wird er, anders als vor zwei Jahren in Rom, jedoch noch nicht mit von der Partie sein.

„Der Ryder Cup ist etwas ganz spezielles für mich. Ich denke ich war noch nie so nervös in meiner Karriere wie beim ersten Abschlag in Rom. Man kann das nicht trainieren oder simulieren, das ist einfach was ganz besonderes, dass man sein Leben lang nicht mehr vergisst. Ich versuche mich generell in solchen Situationen in meiner Pre-Shot Routine ‚zu verlieren‘, ich denke das hilft mir am meisten mit meinen Nerven klar zu kommen“, kann sich Sepp Straka noch bestens an den ersten Tee Shot vor zwei Jahren erinnern.

Nach der Frühgeburt seines zweiten Sohnes ist auch auf familiärer Ebene wieder alles bestens, wie er bestätigt: „Wir haben ein unglaubliches Ärzteteam und eine fanstastische Familie. Der Kleine kam ein wenig früh, aber meine Frau hat das unglaublich gemanaged alles. Leider konnte ich nicht wie geplant nach Wentworth fliegen, aber ich konnte mich dank des Teams gut zu Hause vorbereiten und parallel dazu auch wichtige Zeit mit der Familie verbringen. Es ist alles bestens.“

„Ich war wirklich bestens vorbereitet bis zu den PGA Tour-Playoffs und zu dieser Zeit wurde es ein wenig schwierig dann. Zunächst Memphis, dann hab ich die BMW Woche ausgelassen, da war wirklich nahezu null Vorbereitung möglich. Die letzten Wochen waren aber wirklich viel stabiler, ich konnte mich bestens vorbereiten. Es war nervenaufreibend nicht wirklich zu wissen ob man jetzt Teil des Teams ist, auch weil ich in Memphis und Atlanta nicht mein gewohntes Spiel abrufen konnte. Aber Luke war einfach die gesamte Zeit über wirklich fantastisch.“

„Ich werde jetzt jetzt auf die österreichische Seite umschwenken“, beantwortet er danach sichtlich amüsiert die Frage wie er es anlegen wird, nachdem er meinte, dass er sich zu hundert Prozent als US-Amerikaner und zu hundert Prozent als Österreicher fühlt. „Dieses Team ist einfach unglaublich. Es war eine Ehre mit diesem Team Europa in Rom vertreten zu dürfen und jetzt haben wir fast exakt die gleichen zwölf Spieler wieder versammelt. Ich bin einfach wirklich enorm stolz da dabei sein zu dürfen.“

Sepp am Vormittag noch nicht im Einsatz

Nachdem die Opening Ceremony aufgrund angesagten Schlechtwetters auf Mittwoch vorverlegt wurde, wurden die ersten vier Foursomes-Matches nicht wie traditionell üblich im Rahmen der Eröffnungsfeier bekanntgegeben werden, sondern erst am Donnerstag um 22:00 MEZ. Anders als in Rom vor zwei Jahren, sind Sepp Straka und Shane Lowry am Vormittag noch nicht im Einsatz.

Auch vorerst ohne österreichische Beteiligung wird für Spannung aber mit Sicherheit gesorgt sein, denn mit Jon Rahm und Tyrrell Hatton gegen Bryson DeChambeau und Justin Thomas, Ludvig Aberg und Matt Fitzpatrick gegen Scottie Scheffler und Russell Henley, Rory McIlroy und Tommy Fleetwood gegen Collin Morikawa und Harris English, sowie Robert MacIntyre und Viktor Hovland gegen Xander Schauffele und Patrick Cantlay beginnt der Ryder Cup 2025 mit absoluten Top-Matches.

Golf-Live berichtet vom ersten bis zum letzten Schlag mit einer Live Coverage vom Kontinentalvergleich in New York.

