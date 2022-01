Abu Dhabi Championship 2022

1 PIETERS Thomas BEL

PAR 18

-10





65

74

67

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

3

4

3

3

3

5

4

4 32

4

4

4

3

3

4

4

3

4 33 65 -7 R2

5

5

5

3

4

4

5

3

4 38

4

5

3

3

4

4

5

3

5 36 74 2 R3

3

5

4

3

4

4

4

3

3 33

4

4

4

3

4

4

3

3

5 34 67 -5 R4

4

5

4

3

4

4

5

2

4 35

4

6

4

3

4

4

4

3

5 37 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

2T CABRERA BELLO Rafa ESP

-2 18

-9





69

71

69

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

3

3

4

3

5

3

4 34

4

4

4

3

4

4

5

3

4 35 69 -3 R2

5

5

5

3

4

4

4

2

5 37

3

5

4

3

4

4

4

3

4 34 71 -1 R3

4

6

4

3

3

4

4

3

4 35

3

5

4

3

3

4

5

2

5 34 69 -3 R4

4

5

3

4

4

4

4

3

3 34

4

5

4

3

3

5

5

3

4 36 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

2T SHARMA Shubhankar IND

-1 18

-9





70

71

67

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

5

3

3

5

3

4 36

4

5

3

3

4

4

4

3

4 34 70 -2 R2

5

4

4

3

4

5

5

3

4 37

4

4

3

3

4

4

3

4

5 34 71 -1 R3

3

5

4

3

4

6

3

3

3 34

4

4

4

3

3

3

4

3

5 33 67 -5 R4

4

4

6

3

3

4

5

4

4 37

3

5

4

3

3

4

4

4

4 34 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

4T DUBUISSON Victor FRA

-3 18

-8





70

72

69

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

3

4

5

5

3

3 34

4

5

4

3

3

4

5

3

5 36 70 -2 R2

4

5

4

3

5

4

4

3

4 36

5

5

3

3

4

4

4

4

4 36 72 0 R3

4

5

4

3

4

5

3

2

4 34

4

4

4

3

4

5

3

3

5 35 69 -3 R4

3

5

5

3

4

4

4

2

4 34

4

5

4

3

4

4

4

3

4 35 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

4T HOVLAND Viktor NOR

PAR 18

-8





64

74

70

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

3

3

4

3

4

2

4 31

4

4

5

3

4

3

3

3

4 33 64 -8 R2

4

5

5

3

4

4

5

3

4 37

4

6

3

4

4

4

4

3

5 37 74 2 R3

4

4

4

3

4

4

5

2

4 34

5

4

4

3

4

3

4

3

6 36 70 -2 R4

4

5

7

3

3

4

3

3

4 36

4

4

4

3

4

6

4

3

4 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

6T HATTON Tyrrell ENG

-5 18

-7





66

77

71

67

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

3

3

4

4

3

4 33

4

4

4

3

3

4

4

3

4 33 66 -6 R2

4

5

4

3

5

4

6

3

4 38

4

5

4

3

4

4

4

4

7 39 77 5 R3

4

4

4

3

4

4

4

3

3 33

4

4

3

2

4

5

4

3

9 38 71 -1 R4

4

5

5

2

4

4

4

3

4 35

4

3

4

3

4

3

4

3

4 32 67 -5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

6T WINTHER Jeff DEN

-2 18

-7





71

69

71

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

3

5

4

4

4 36

4

4

4

3

4

4

4

4

4 35 71 -1 R2

4

4

4

2

4

5

4

3

4 34

4

4

3

3

4

4

4

4

5 35 69 -3 R3

4

4

5

3

4

4

4

3

4 35

4

5

4

3

3

5

3

4

5 36 71 -1 R4

4

4

4

3

4

4

5

3

4 35

4

4

4

3

3

5

4

3

5 35 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

6T POULTER Ian ENG

PAR 18

-7





66

72

71

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

2

3

3

5

3

3 30

4

4

4

3

3

4

6

3

5 36 66 -6 R2

5

5

4

3

4

4

5

3

4 37

3

4

4

3

4

5

4

3

5 35 72 0 R3

4

5

4

4

4

4

4

3

4 36

3

5

4

3

4

4

4

3

5 35 71 -1 R4

4

5

4

3

5

4

4

3

5 37

4

5

4

3

3

5

4

2

5 35 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

6T MORRISON James ENG

PAR 18

-7





66

71

72

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34

4

4

4

3

4

3

3

3

4 32 66 -6 R2

4

5

3

3

4

4

4

3

4 34

5

4

4

3

4

5

4

3

5 37 71 -1 R3

4

5

6

3

5

4

4

3

4 38

5

4

4

3

3

3

4

3

5 34 72 0 R4

5

5

4

3

4

4

4

3

4 36

4

4

4

2

5

5

4

3

5 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

10T SCOTT Adam AUS

PAR 18

-6





70

72

68

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

3

5

3

4 35

4

4

4

2

4

4

4

3

6 35 70 -2 R2

3

5

5

3

4

4

6

3

4 37

3

4

4

3

5

3

4

4

5 35 72 0 R3

4

5

4

2

5

3

4

3

5 35

4

5

4

2

3

4

3

3

5 33 68 -4 R4

4

6

4

3

3

4

5

2

5 36

3

4

4

3

4

5

4

3

6 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

10T JAMIESON Scott SCO

5 18

-6





63

74

68

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

2

4

3

4

3

4 32

3

4

3

3

3

4

4

3

4 31 63 -9 R2

6

5

4

3

4

4

5

2

4 37

4

4

4

3

4

5

4

4

5 37 74 2 R3

4

5

4

2

4

3

5

3

4 34

4

4

4

3

5

3

4

3

4 34 68 -4 R4

5

6

4

4

5

4

5

2

5 40

3

5

4

3

5

4

5

3

5 37 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T WU Ashun CHN

-5 18

-5





69

77

70

67

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

3

3

4

4

4

3

4 33

4

5

4

2

4

4

4

3

6 36 69 -3 R2

4

5

5

3

5

5

5

3

4 39

5

5

4

4

4

4

3

3

6 38 77 5 R3

4

4

4

4

4

5

5

3

4 37

3

4

4

3

4

3

4

3

5 33 70 -2 R4

4

5

3

3

4

4

4

3

3 33

4

4

4

2

4

4

5

3

4 34 67 -5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T MCILROY Rory NIR

-3 18

-5





72

75

67

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

3

5

4

4

5 37

4

5

4

2

3

4

4

3

6 35 72 0 R2

4

5

4

3

4

5

3

3

5 36

4

5

4

4

5

4

5

4

4 39 75 3 R3

3

5

5

2

4

4

3

3

4 33

4

5

3

3

4

4

4

3

4 34 67 -5 R4

4

4

4

2

4

5

5

3

2 33

3

5

3

2

5

4

4

4

6 36 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T SMITH Jordan ENG

-3 18

-5





71

72

71

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

5

4

5 37

4

5

3

2

4

5

3

3

5 34 71 -1 R2

4

5

4

3

4

3

6

3

4 36

4

4

4

4

4

4

4

3

5 36 72 0 R3

4

6

5

3

4

4

5

3

4 38

4

4

3

3

4

3

4

3

5 33 71 -1 R4

4

5

4

3

5

4

4

3

5 37

3

5

4

2

4

4

4

2

4 32 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T VAN ROOYEN Erik RSA

-2 18

-5





69

71

73

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

3

4

3

4

4

4 33

4

4

4

3

4

4

4

4

5 36 69 -3 R2

3

6

5

3

4

4

5

2

4 36

4

4

4

3

4

4

4

3

5 35 71 -1 R3

4

6

4

3

5

5

4

3

4 38

4

4

5

3

3

4

4

3

5 35 73 1 R4

4

5

4

3

4

4

4

3

4 35

3

5

4

2

4

4

4

4

5 35 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T WIESBERGER Bernd AUT

-2 18

-5





69

77

67

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

4

3

4

5

4

3 37

4

4

3

3

3

3

4

3

5 32 69 -3 R2

4

7

4

4

4

5

4

4

4 40

5

5

4

3

3

5

3

4

5 37 77 5 R3

4

4

4

3

4

4

5

2

3 33

3

4

3

3

4

4

5

3

5 34 67 -5 R4

3

5

3

3

4

4

5

3

4 34

4

4

4

3

4

4

3

4

6 36 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T LANGASQUE Romain FRA

-1 18

-5





72

73

67

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

3

5

3

4 35

5

4

4

3

6

4

3

3

5 37 72 0 R2

4

4

4

4

4

4

4

3

4 35

4

4

5

2

5

5

5

3

5 38 73 1 R3

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34

4

5

4

3

4

4

3

3

3 33 67 -5 R4

4

6

3

3

4

4

5

3

5 37

4

4

3

3

4

5

3

3

5 34 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T HORSFIELD Sam ENG

-1 18

-5





74

70

68

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

6

4

3

3

6

6

3

4 39

4

4

5

3

3

3

4

4

5 35 74 2 R2

5

5

3

2

4

4

4

3

6 36

3

4

4

3

4

4

5

3

4 34 70 -2 R3

4

4

4

2

4

4

5

3

3 33

4

4

4

3

3

4

4

3

6 35 68 -4 R4

4

3

4

3

4

5

5

3

3 34

4

4

5

3

4

5

4

3

5 37 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

12T LOWRY Shane IRL

5 18

-5





67

72

67

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

2

4

4

4

3

3 33

3

4

5

3

4

3

4

3

5 34 67 -5 R2

4

5

5

3

5

3

4

3

4 36

4

5

3

3

4

4

5

3

5 36 72 0 R3

4

4

4

3

3

4

5

3

4 34

4

5

3

3

4

3

3

3

5 33 67 -5 R4

7

5

4

3

3

4

7

3

4 40

4

5

4

3

4

4

5

3

5 37 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

20T ARNAUS Adri ESP

-7 18

-4





71

76

72

65

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

2

5

4

5

3

4 35

4

5

4

3

4

4

4

4

4 36 71 -1 R2

5

4

4

3

4

6

4

3

5 38

4

6

5

2

5

4

4

3

5 38 76 4 R3

4

5

4

3

4

4

5

3

5 37

3

4

4

3

4

4

4

3

6 35 72 0 R4

4

4

3

2

3

4

4

3

3 30

3

5

4

3

4

3

3

3

7 35 65 -7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

20T HØJGAARD Rasmus DEN

-3 18

-4





70

72

73

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

3

4

4

4

3

3 35

3

4

6

3

3

4

4

3

5 35 70 -2 R2

3

7

4

3

3

6

4

2

4 36

5

4

5

3

4

4

4

2

5 36 72 0 R3

4

5

5

3

4

4

5

4

4 38

3

5

4

3

3

4

4

3

6 35 73 1 R4

3

5

4

3

4

5

5

3

4 36

4

4

4

3

4

4

3

3

4 33 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

20T WESTWOOD Lee ENG

-3 18

-4





71

74

70

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

3

3

4

3

4

4

4 33

4

5

4

3

4

5

6

3

4 38 71 -1 R2

4

6

3

3

4

5

5

3

4 37

4

5

5

3

4

4

4

3

5 37 74 2 R3

4

5

5

4

5

4

4

3

4 38

4

3

4

2

3

4

4

4

4 32 70 -2 R4

3

4

4

2

5

4

5

3

4 34

4

5

4

3

4

3

4

3

5 35 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

20T BJÖRK Alexander SWE

1 18

-4





68

71

72

73

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

3

4

4

3

4 33

3

5

4

3

4

5

3

3

5 35 68 -4 R2

4

4

4

4

4

4

5

3

3 35

4

5

4

3

3

4

4

3

6 36 71 -1 R3

4

5

4

3

4

7

4

3

5 39

3

5

4

3

5

3

3

2

5 33 72 0 R4

3

5

4

3

3

4

4

3

4 33

6

5

4

3

4

4

5

3

6 40 73 1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

20T HARRINGTON Padraig IRL

PAR 18

-4





73

71

68

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

4

4

3

5 36

4

4

5

3

4

4

4

4

5 37 73 1 R2

4

5

4

3

4

4

4

4

4 36

3

4

6

3

4

4

4

2

5 35 71 -1 R3

4

4

4

3

5

4

5

3

4 36

3

4

4

3

4

3

4

2

5 32 68 -4 R4

4

5

5

3

4

4

5

3

3 36

4

4

3

3

4

4

4

3

7 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T SHINKWIN Callum ENG

-5 18

-3





71

75

72

67

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

4

4

4 35

3

4

6

3

3

4

5

4

4 36 71 -1 R2

5

5

6

3

4

5

5

3

5 41

4

4

4

3

4

5

4

3

3 34 75 3 R3

4

4

6

3

4

3

6

3

4 37

3

5

4

4

4

4

4

2

5 35 72 0 R4

4

4

4

3

4

4

3

2

4 32

4

5

5

2

3

4

4

4

4 35 67 -5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T BURMESTER Dean RSA

-3 18

-3





71

75

70

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

2

5

4

5

3

4 34

4

4

4

3

4

4

5

4

5 37 71 -1 R2

4

6

4

3

4

4

5

4

4 38

4

4

4

4

4

4

5

3

5 37 75 3 R3

4

4

4

4

5

4

4

3

5 37

3

4

4

3

4

4

4

3

4 33 70 -2 R4

4

4

3

4

4

4

4

3

3 33

4

5

3

3

4

5

4

3

5 36 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T BRUN Julien FRA

-2 18

-3





69

69

77

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

3

3

3

4

5

3

4 33

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 69 -3 R2

4

5

4

2

4

4

4

4

3 34

4

5

4

3

3

5

3

3

5 35 69 -3 R3

3

6

6

3

4

4

5

4

4 39

4

4

4

4

6

4

3

3

6 38 77 5 R4

4

5

4

3

4

5

4

3

3 35

4

5

4

2

3

4

4

3

6 35 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T RAMSAY Richie SCO

-2 18

-3





71

76

68

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

4

4

5

3

4 37

3

4

3

3

5

4

4

3

5 34 71 -1 R2

4

4

5

4

5

3

4

5

4 38

4

5

4

4

4

4

4

3

6 38 76 4 R3

4

5

4

3

4

5

4

2

4 35

4

5

4

3

4

3

3

3

4 33 68 -4 R4

3

5

5

3

4

3

4

2

4 33

4

5

5

3

4

4

4

3

5 37 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T KANAYA Takumi JPN

-1 18

-3





66

73

75

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

3

4

3

4

2

4

3

3 30

4

4

3

4

4

4

4

4

5 36 66 -6 R2

5

6

4

3

5

5

4

3

4 39

4

4

4

3

4

4

3

4

4 34 73 1 R3

4

4

6

3

4

3

5

3

5 37

4

5

4

3

4

4

4

5

5 38 75 3 R4

5

4

5

3

3

4

5

3

3 35

5

4

4

3

4

4

4

3

5 36 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T KORHONEN Mikko FIN

-1 18

-3





69

77

68

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

4

4

3

4 35

3

4

4

3

3

5

4

3

5 34 69 -3 R2

4

7

4

3

5

4

4

3

3 37

5

5

4

3

5

4

4

4

6 40 77 5 R3

4

4

5

3

3

4

5

3

3 34

4

5

4

3

3

4

3

3

5 34 68 -4 R4

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34

4

5

4

3

3

4

5

3

6 37 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T ORMSBY Wade AUS

-1 18

-3





73

72

69

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

4

5

3

4 36

4

4

4

3

4

4

4

4

6 37 73 1 R2

5

6

4

3

4

5

5

3

4 39

4

4

4

3

4

3

4

2

5 33 72 0 R3

3

5

5

3

4

5

4

2

3 34

4

4

3

3

4

5

5

2

5 35 69 -3 R4

4

5

4

3

4

5

4

3

3 35

4

5

4

3

4

5

4

3

4 36 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T LARRAZÁBAL Pablo ESP

PAR 18

-3





70

71

72

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

3

4

5

5

2

3 36

5

4

3

3

4

3

3

4

5 34 70 -2 R2

4

6

4

3

5

5

5

3

3 38

3

4

5

3

4

4

3

3

4 33 71 -1 R3

3

5

5

3

4

4

4

4

7 39

4

4

3

2

3

6

4

3

4 33 72 0 R4

4

5

4

4

4

3

5

2

4 35

4

5

4

4

4

3

4

3

6 37 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T HARDING Justin RSA

2 18

-3





69

72

70

74

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

5

4

3 35

4

3

4

3

4

3

5

2

6 34 69 -3 R2

4

6

4

3

4

4

4

3

4 36

4

5

5

2

4

5

3

3

5 36 72 0 R3

4

5

4

3

3

4

4

3

3 33

4

4

4

5

4

4

4

3

5 37 70 -2 R4

4

5

4

3

4

5

4

3

4 36

4

4

4

4

5

5

3

4

5 38 74 2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

25T PAVAN Andrea ITA

3 18

-3





69

72

69

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

3

4

4

5

3

4 34

4

4

4

2

3

5

5

3

5 35 69 -3 R2

4

4

5

3

4

5

5

2

4 36

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 72 0 R3

4

4

4

2

5

5

4

3

4 35

3

4

4

3

4

4

4

3

5 34 69 -3 R4

5

6

4

4

4

4

4

3

4 38

4

5

4

3

4

4

4

3

6 37 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

35T LEE Min Woo AUS

-5 18

-2





71

76

72

67

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

3

4

4

5

3

4 34

4

4

4

3

5

4

5

3

5 37 71 -1 R2

3

4

5

4

5

5

4

2

5 37

4

5

4

3

5

5

5

3

5 39 76 4 R3

4

5

5

4

5

5

4

3

4 39

3

5

4

3

3

4

4

2

5 33 72 0 R4

4

5

4

2

3

4

4

3

4 33

4

4

4

3

3

3

4

3

6 34 67 -5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

35T WHITNELL Dale ENG

PAR 18

-2





68

74

72

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

4

4

3

4 35

4

4

3

3

5

4

3

3

4 33 68 -4 R2

4

6

4

3

4

5

5

3

4 38

4

6

4

2

3

4

5

3

5 36 74 2 R3

5

5

3

3

4

4

4

3

5 36

4

5

4

4

4

3

4

3

5 36 72 0 R4

4

5

4

3

4

4

4

2

4 34

4

4

4

5

4

5

4

3

5 38 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

35T GAVINS Daniel ENG

1 18

-2





69

74

70

73

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

4

5

3

4 36

4

5

4

2

3

4

4

2

5 33 69 -3 R2

4

5

4

3

4

5

4

3

4 36

4

5

5

3

5

4

4

3

5 38 74 2 R3

4

4

4

4

4

4

5

2

3 34

3

5

4

3

4

5

3

4

5 36 70 -2 R4

4

5

4

3

4

4

4

3

6 37

4

5

4

3

4

4

3

3

6 36 73 1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

35T ROCK Robert ENG

3 18

-2





68

75

68

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

4

4

4

4

2

4 34

3

5

4

3

3

4

4

4

4 34 68 -4 R2

4

4

4

3

6

5

4

4

3 37

4

5

4

4

4

4

4

4

5 38 75 3 R3

4

4

4

3

4

4

4

2

4 33

4

4

4

3

4

4

4

3

5 35 68 -4 R4

5

5

4

3

5

6

5

3

5 41

3

5

4

3

4

4

4

3

4 34 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

39T STENSON Henrik SWE

-7 18

-1





72

75

75

65

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

5

4

2

4 35

3

5

4

3

6

4

4

3

5 37 72 0 R2

4

5

5

3

5

5

5

3

5 40

4

5

4

4

4

3

3

3

5 35 75 3 R3

4

8

4

3

4

4

5

3

4 39

4

5

3

3

3

4

4

4

6 36 75 3 R4

4

4

4

3

3

3

4

3

4 32

4

4

3

2

4

4

4

3

5 33 65 -7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

39T FERGUSON Ewen SCO

-3 18

-1





71

74

73

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

5

3

3

4

4

4

3 34

4

4

6

3

3

4

4

3

6 37 71 -1 R2

4

5

4

3

4

4

4

3

4 35

4

6

4

3

4

5

4

3

6 39 74 2 R3

4

4

5

3

5

4

5

3

3 36

4

5

4

3

5

5

4

3

4 37 73 1 R4

4

4

5

3

3

4

4

4

3 34

4

5

4

2

4

4

4

3

5 35 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

39T SCHWARTZEL Charl RSA

4 18

-1





67

76

68

76

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

3

3

4

4

4

3

5 33

3

4

5

3

3

4

4

3

5 34 67 -5 R2

5

5

5

3

4

5

4

3

5 39

6

5

4

3

4

4

4

3

4 37 76 4 R3

4

5

4

2

4

4

4

2

5 34

4

5

4

2

3

4

4

3

5 34 68 -4 R4

3

6

4

2

4

4

4

3

5 35

4

6

3

4

5

5

4

4

6 41 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

42T OLESEN Thorbjørn DEN

-3 18

PAR





71

74

74

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

5

4

4

4

3

4 37

4

4

3

3

4

4

4

3

5 34 71 -1 R2

4

6

4

3

5

3

4

3

5 37

3

4

4

4

4

4

5

3

6 37 74 2 R3

4

5

6

3

4

4

5

2

5 38

4

5

5

2

4

4

4

3

5 36 74 2 R4

5

4

4

4

5

4

5

3

4 38

4

4

3

2

3

4

3

3

5 31 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

42T ELVIRA Nacho ESP

-2 18

PAR





69

74

75

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

4

5

3

4 36

3

4

4

4

3

4

3

3

5 33 69 -3 R2

4

5

4

4

4

4

5

3

4 37

4

5

5

2

4

4

5

3

5 37 74 2 R3

4

4

4

3

5

4

4

3

4 35

4

4

3

6

6

4

4

3

6 40 75 3 R4

4

4

4

3

4

5

4

3

4 35

4

5

4

4

4

3

4

3

4 35 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

42T SINGH BRAR Jack ENG

-2 18

PAR





70

76

72

70

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

5

4

3

4

4

3

4 35

4

4

4

3

2

5

4

3

6 35 70 -2 R2

4

6

4

3

4

4

5

3

4 37

4

5

5

3

3

4

6

4

5 39 76 4 R3

4

5

6

2

4

4

3

2

5 35

4

5

4

4

4

4

4

3

5 37 72 0 R4

3

5

4

2

3

5

4

2

4 32

5

4

4

3

4

5

5

3

5 38 70 -2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

42T HELLIGKILDE Marcus DEN

PAR 18

PAR





69

75

72

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

3

4

3

4 34

4

5

4

3

3

4

4

3

5 35 69 -3 R2

5

6

5

3

4

4

4

3

5 39

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 75 3 R3

4

5

5

3

3

4

5

3

5 37

5

6

3

3

3

4

3

3

5 35 72 0 R4

4

4

4

3

4

5

5

3

4 36

3

4

4

4

5

4

3

4

5 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

42T SOUTHGATE Matthew ENG

2 18

PAR





70

73

71

74

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

4

3

4

3

4

3

4 34

4

4

4

3

4

4

4

3

6 36 70 -2 R2

4

5

5

4

4

5

4

2

4 37

4

4

4

4

4

3

4

3

6 36 73 1 R3

3

4

4

3

4

4

5

3

4 34

3

5

5

3

5

4

4

3

5 37 71 -1 R4

3

6

4

3

4

4

5

3

4 36

5

5

4

3

4

4

5

3

5 38 74 2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

42T KJELDSEN Søren DEN

2 18

PAR





70

74

70

74

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

5

5

3

4 37

4

4

4

2

3

4

4

3

5 33 70 -2 R2

4

5

5

3

4

5

4

3

4 37

3

6

5

3

4

4

4

3

5 37 74 2 R3

4

5

4

2

4

3

5

3

4 34

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 70 -2 R4

4

5

4

3

4

4

4

3

3 34

4

6

5

3

4

6

4

3

5 40 74 2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

48T CAMPILLO Jorge ESP

PAR 18

1





74

72

71

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

5

4

4

3

4 36

4

5

4

3

4

4

4

4

6 38 74 2 R2

4

5

3

3

4

5

4

4

4 36

3

5

4

3

4

5

4

3

5 36 72 0 R3

4

6

4

2

4

4

4

3

5 36

4

5

4

3

5

3

3

3

5 35 71 -1 R4

4

5

4

2

4

5

3

3

4 34

4

7

3

3

4

4

4

4

5 38 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

48T FLEETWOOD Tommy ENG

-1 18

1





68

76

74

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34

3

5

4

3

3

4

4

3

5 34 68 -4 R2

5

4

6

2

4

5

5

3

4 38

4

5

4

4

5

4

4

3

5 38 76 4 R3

4

5

3

3

4

4

5

3

4 35

4

5

5

3

7

4

4

3

4 39 74 2 R4

4

4

4

3

4

3

5

3

4 34

3

5

4

3

4

5

5

4

4 37 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

48T WALTERS Justin RSA

1 18

1





74

71

71

73

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

4

4

3

4

3

6 38

4

5

4

3

3

5

4

3

5 36 74 2 R2

5

4

5

3

4

4

4

3

4 36

4

4

4

2

4

5

4

3

5 35 71 -1 R3

3

4

5

4

4

4

4

3

4 35

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 71 -1 R4

4

4

4

4

5

4

4

3

4 36

4

5

5

2

4

6

4

3

4 37 73 1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

48T DONALDSON Jamie WAL

4 18

1





74

69

70

76

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

4

5

4

3

4 37

4

4

3

3

5

5

4

4

5 37 74 2 R2

4

5

4

3

5

5

5

2

4 37

4

4

5

2

4

4

3

2

4 32 69 -3 R3

4

5

4

3

3

4

5

3

4 35

4

5

3

3

4

4

4

3

5 35 70 -2 R4

5

6

5

3

4

5

6

2

4 40

4

5

4

3

5

4

3

3

5 36 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

48T BROBERG Kristoffer SWE

5 18

1





69

74

69

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

6

3

5

4

4

4

4 39

4

3

4

2

3

3

4

3

4 30 69 -3 R2

4

6

5

4

5

4

3

4

4 39

4

4

5

3

4

3

4

2

6 35 74 2 R3

4

5

4

3

4

4

5

3

4 36

4

5

3

3

4

3

5

2

4 33 69 -3 R4

6

5

5

3

4

5

4

4

5 41

4

5

4

2

4

4

5

3

5 36 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

53T SYME Connor SCO

-3 18

2





70

77

74

69

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

5

4

3

4

4

4

3

4 36

3

5

4

3

4

4

4

3

4 34 70 -2 R2

4

6

5

3

4

5

5

3

4 39

5

5

4

3

4

4

5

4

4 38 77 5 R3

4

4

5

3

3

4

5

3

5 36

6

5

3

2

4

4

4

4

6 38 74 2 R4

4

4

4

3

3

4

4

3

5 34

5

3

4

2

5

4

4

3

5 35 69 -3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

53T HUIZING Daan NED

-1 18

2





71

76

72

71

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

3

3

3

3

4

4

5 33

4

4

4

5

4

5

4

3

5 38 71 -1 R2

5

5

4

4

4

4

4

4

5 39

4

4

5

3

4

4

4

3

6 37 76 4 R3

4

5

4

3

4

3

4

3

4 34

4

5

4

4

5

4

4

3

5 38 72 0 R4

4

5

4

3

4

4

4

3

4 35

4

4

4

2

4

4

4

3

7 36 71 -1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

53T HORSEY David ENG

PAR 18

2





70

75

73

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

3

4

5

5

3

4 36

3

4

4

3

3

4

4

3

6 34 70 -2 R2

6

6

4

3

6

4

4

2

4 39

4

5

4

3

4

5

4

3

4 36 75 3 R3

4

5

5

3

5

5

4

3

4 38

4

4

4

3

5

3

4

4

4 35 73 1 R4

3

4

4

3

4

6

4

3

4 35

3

5

4

6

4

4

4

3

4 37 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

53T GOUVEIA Ricardo POR

3 18

2





73

72

70

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

6

3

3

4

4

5

3

4 37

4

4

5

2

4

5

4

3

5 36 73 1 R2

4

5

4

3

5

3

4

2

4 34

4

5

4

4

5

3

4

3

6 38 72 0 R3

5

6

4

3

4

4

4

3

3 36

4

4

3

3

3

5

4

3

5 34 70 -2 R4

4

7

4

3

4

3

7

4

4 40

4

5

4

3

3

4

4

3

5 35 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

53T DETRY Thomas BEL

3 18

2





67

76

72

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

3

4

5

4

5

3

3 34

3

4

4

3

4

4

3

3

5 33 67 -5 R2

4

4

5

3

4

3

5

3

4 35

4

5

3

5

6

4

5

4

5 41 76 4 R3

4

5

4

3

3

4

4

3

5 35

6

4

4

3

4

3

4

5

4 37 72 0 R4

5

5

5

3

4

4

6

3

4 39

4

4

4

3

4

5

4

3

5 36 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

58T HILL Josh ENG

3 18

3





71

76

69

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

4

4

5

3

4 37

4

5

3

3

3

4

4

3

5 34 71 -1 R2

5

7

5

4

4

4

5

3

6 43

4

5

4

3

4

3

4

2

4 33 76 4 R3

4

5

4

3

3

3

3

3

3 31

5

4

4

3

6

4

3

2

7 38 69 -3 R4

4

4

4

3

5

4

4

3

5 36

4

5

4

3

4

5

5

3

6 39 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

58T BJØRN Thomas DEN

4 18

3





70

72

73

76

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

6

4

4

3

3

3

5

4

4 36

4

4

3

3

4

5

4

2

5 34 70 -2 R2

4

7

4

4

4

5

4

3

4 39

4

5

4

3

4

3

3

3

4 33 72 0 R3

4

4

4

2

4

5

5

4

5 37

4

5

5

4

4

3

3

3

5 36 73 1 R4

5

7

4

3

3

4

5

5

4 40

4

4

4

3

4

5

4

3

5 36 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

58T PEREZ Victor FRA

6 18

3





66

74

73

78

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

2

2

3

4

3

4 29

4

5

4

3

3

5

4

3

6 37 66 -6 R2

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36

5

5

4

4

4

4

5

2

5 38 74 2 R3

3

7

4

3

4

4

4

3

4 36

4

5

4

4

3

4

4

4

5 37 73 1 R4

5

5

5

3

5

4

4

4

4 39

6

4

3

3

4

5

5

4

5 39 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

61 FOX Ryan NZL

4 18

4





72

74

70

76

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

5

3

4

4

5

5

3 37

3

5

4

3

4

5

4

3

4 35 72 0 R2

5

4

5

3

5

5

4

3

4 38

4

4

5

4

4

4

4

3

4 36 74 2 R3

4

4

4

3

4

4

5

3

4 35

5

5

3

3

4

3

4

3

5 35 70 -2 R4

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34

4

6

5

4

5

5

4

3

6 42 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

62T MORIKAWA Collin USA

3 18

5





73

74

71

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

3

4

4

5

5

4 37

4

4

4

3

4

4

4

4

5 36 73 1 R2

4

5

3

3

5

4

5

3

4 36

4

5

4

4

4

4

4

4

5 38 74 2 R3

4

4

5

2

5

5

5

3

4 37

4

5

4

2

3

4

5

3

4 34 71 -1 R4

3

5

4

3

5

5

4

3

4 36

4

6

5

3

4

4

5

3

5 39 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

62T JORDAN Matthew ENG

3 18

5





70

74

74

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

6

4

3

4

4

5

2

4 37

4

4

4

3

3

4

3

3

5 33 70 -2 R2

4

6

4

3

4

4

4

3

4 36

4

5

4

4

4

4

4

4

5 38 74 2 R3

4

5

4

4

4

3

5

3

4 36

5

4

4

3

5

4

4

4

5 38 74 2 R4

5

5

5

3

4

4

4

3

4 37

4

6

4

3

4

5

4

3

5 38 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

62T HANSEN Joachim B. DEN

5 18

5





70

77

69

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

3

3

4

5

6

3

4 37

3

5

4

3

4

3

4

3

4 33 70 -2 R2

5

6

5

3

4

4

4

3

5 39

5

4

4

4

4

5

4

3

5 38 77 5 R3

4

4

4

3

3

3

5

3

3 32

5

5

4

3

4

5

4

2

5 37 69 -3 R4

4

5

4

3

4

4

4

3

3 34

5

4

5

6

4

5

5

4

5 43 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

65T KAWAMURA Masahiro JPN

PAR 18

6





71

76

75

72

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

2

4

5

4

3

4 34

4

5

4

3

4

4

4

4

5 37 71 -1 R2

4

6

4

4

4

4

5

3

4 38

5

5

4

3

4

4

4

3

6 38 76 4 R3

5

6

4

3

4

5

4

4

4 39

3

5

5

3

4

4

4

4

4 36 75 3 R4

4

6

4

3

4

4

5

3

3 36

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

65T KIEFFER Maximilian GER

1 18

6





75

72

74

73

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 5 4 38 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 74 R1

3

5

4

3

4

4

5

8

4 40

5

4

4

3

3

5

3

3

5 35 75 3 R2

4

5

4

4

3

4

5

3

4 36

4

6

4

3

3

3

4

4

5 36 72 0 R3

5

4

4

4

4

4

5

3

5 38

4

5

3

3

4

5

4

4

4 36 74 2 R4

4

5

4

3

4

5

4

2

4 35

4

5

4

3

4

4

4

5

5 38 73 1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

65T LAW David SCO

6 18

6





69

75

72

78

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

3

4

3

4 34

3

5

4

3

4

5

4

3

4 35 69 -3 R2

4

4

4

3

4

5

5

3

5 37

4

4

4

4

5

4

3

4

6 38 75 3 R3

4

5

5

2

4

4

6

3

3 36

4

4

5

4

4

4

4

2

5 36 72 0 R4

4

6

4

3

4

5

5

3

4 38

4

5

4

3

5

4

6

3

6 40 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

68T WALLACE Matt ENG

4 18

7





72

75

72

76

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

4

3

6

5

4

3

4 38

5

5

4

2

3

4

3

3

5 34 72 0 R2

3

6

4

3

4

5

5

3

5 38

3

4

4

3

4

4

5

3

7 37 75 3 R3

4

4

4

3

4

4

5

3

4 35

4

5

3

3

5

4

4

4

5 37 72 0 R4

3

6

5

3

4

4

5

3

4 37

4

5

3

3

4

6

4

3

7 39 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

68T TARRIO Santiago ESP

3 18

7





70

75

75

75

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34

4

5

4

3

3

5

4

3

5 36 70 -2 R2

4

5

4

3

4

5

6

2

3 36

4

4

4

3

4

5

4

4

7 39 75 3 R3

4

6

5

3

3

4

5

3

5 38

4

5

4

4

4

4

4

3

5 37 75 3 R4

4

6

3

3

4

7

4

3

4 38

4

4

4

4

4

4

4

4

5 37 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

68T VAN TONDER Daniel RSA

5 18

7





71

75

72

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

5

3

3 34

4

4

3

5

4

4

4

3

6 37 71 -1 R2

4

5

4

4

4

4

4

3

5 37

4

5

4

4

4

4

5

3

5 38 75 3 R3

6

4

4

4

4

4

4

3

4 37

3

5

3

3

4

5

3

3

6 35 72 0 R4

4

5

5

3

3

4

6

4

5 39

4

5

6

3

4

3

4

3

6 38 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

71 ZANOTTI Fabrizio PAR

7 18

8





71

76

70

79

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

3

4

3

4

5

4

3

4 34

4

5

4

3

4

4

4

3

6 37 71 -1 R2

4

4

5

3

4

5

6

3

5 39

4

5

5

3

4

5

4

3

4 37 76 4 R3

5

4

5

4

4

4

4

2

4 36

3

4

4

3

5

4

4

3

4 34 70 -2 R4

4

6

4

3

3

5

4

2

7 38

4

6

4

3

4

6

5

3

6 41 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

72T PAISLEY Chris ENG

1 18

9





73

74

77

73

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

5

5

5

4 38

3

5

4

3

4

4

4

3

5 35 73 1 R2

4

5

5

4

4

3

5

4

4 38

3

5

5

4

4

4

3

3

5 36 74 2 R3

4

5

4

3

4

5

5

3

4 37

5

6

5

3

4

4

4

4

5 40 77 5 R4

4

4

3

4

4

4

5

3

5 36

4

4

4

3

5

5

4

3

5 37 73 1 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

72T STONE Brandon RSA

5 18

9





74

72

74

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

5

6

3

3

5

3

4 37

3

4

5

4

4

4

5

4

4 37 74 2 R2

5

4

4

3

5

5

4

3

3 36

4

4

4

3

4

5

5

2

5 36 72 0 R3

4

4

4

3

4

5

5

3

4 36

4

5

5

4

4

4

4

3

5 38 74 2 R4

5

5

4

3

5

3

5

3

4 37

4

5

5

3

4

5

5

3

6 40 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

72T VÄLIMÄKI Sami FIN

5 18

9





69

75

76

77

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

3

4

5

4

4 35

4

5

4

2

3

4

4

3

5 34 69 -3 R2

6

4

4

3

4

5

4

3

4 37

4

3

4

4

7

4

4

3

5 38 75 3 R3

5

8

4

3

4

5

4

3

3 39

4

6

4

4

4

4

2

3

6 37 76 4 R4

4

6

4

3

4

3

4

4

4 36

4

5

4

5

4

4

4

4

7 41 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

75 KINHULT Marcus SWE

7 18

11





68

78

74

79

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

3

2

4

4

4

4

5 34

4

5

3

3

3

4

4

3

5 34 68 -4 R2

5

4

5

2

5

4

4

4

4 37

4

5

5

5

4

5

4

4

5 41 78 6 R3

4

5

5

3

4

5

4

3

4 37

4

5

4

3

3

3

5

5

5 37 74 2 R4

4

5

5

4

4

5

5

4

4 40

4

6

5

2

4

5

4

3

6 39 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

W/D MERONK Adrian POL

PAR 10:39

-4





69

73

70 –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

5

5

3

4

4

4

3

3 36

4

5

3

2

3

3

5

4

4 33 69 -3 R2

4

4

5

4

4

4

5

3

4 37

4

4

4

3

4

4

4

3

6 36 73 1 R3

3

6

4

3

3

4

5

2

4 34

3

5

5

3

4

4

4

3

5 36 70 -2 R4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T COETZEE George RSA

– 08:00

4





72

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

4

5

6

3

4 39

3

5

4

2

3

4

4

3

5 33 72 0 R2

5

5

5

3

4

5

5

3

5 40

4

5

4

3

3

5

4

3

5 36 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T LAPORTA Francesco ITA

– 08:30

4





69

79 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

4

5

3

4 36

3

4

4

3

4

5

3

3

4 33 69 -3 R2

3

7

5

3

4

5

4

3

4 38

4

5

5

3

5

6

5

3

5 41 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T LAGERGREN Joakim SWE

– 08:40

4





72

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

2

4

4

5

3

4 35

5

4

4

4

3

5

4

3

5 37 72 0 R2

5

5

5

3

4

5

6

4

3 40

3

6

4

3

4

5

3

4

4 36 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T SAMOOJA Kalle FIN

– 08:40

4





71

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

5

3

4 35

4

4

4

3

4

5

4

3

5 36 71 -1 R2

4

5

5

3

4

5

4

4

5 39

3

5

5

3

4

3

5

3

7 38 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T FISHER Ross ENG

– 08:40

4





71

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

4

4

4

5

3

2

3 32

2

5

4

3

4

5

6

3

7 39 71 -1 R2

4

6

5

4

4

5

5

3

4 40

4

5

4

3

4

4

4

3

6 37 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T LI Haotong CHN

– 09:00

4





70

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

5

3

4 35

3

5

4

3

5

4

3

3

5 35 70 -2 R2

5

4

4

4

3

5

5

4

4 38

4

4

5

4

6

4

4

3

6 40 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T BLAND Richard ENG

– 12:10

4





71

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

3

3

6

4

5

4 37

3

4

4

3

4

4

4

3

5 34 71 -1 R2

4

6

5

3

4

5

5

4

4 40

4

5

4

3

4

4

4

4

5 37 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

77T HØJGAARD Nicolai DEN

– 12:30

4





69

79 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

5

4

4

4

3

3 36

3

5

4

2

3

4

4

3

5 33 69 -3 R2

3

5

5

3

4

4

5

3

4 36

5

4

7

3

4

5

5

4

6 43 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T HIGGO Garrick RSA

– 07:20

5





73

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

5

7

3

3 38

4

4

4

3

4

6

4

2

4 35 73 1 R2

4

6

4

3

4

3

6

3

4 37

5

5

5

2

4

4

4

3

7 39 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T SCRIVENER Jason AUS

– 07:30

5





74

75 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

5

3

4

5

6

3

4 38

4

4

4

3

3

5

4

4

5 36 74 2 R2

4

5

5

3

5

4

4

3

4 37

5

5

3

3

4

4

5

3

6 38 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T ARMITAGE Marcus ENG

– 07:50

5





70

79 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

2

4

5

4

5

4 37

3

4

4

3

4

4

4

3

4 33 70 -2 R2

4

5

6

4

5

4

5

3

4 40

5

4

4

3

5

5

4

4

5 39 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T SCHWAB Matthias AUT

– 07:50

5





72

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

5

3

4

3

5

3

4 35

4

5

5

3

4

4

3

4

5 37 72 0 R2

4

6

4

3

5

5

4

3

3 37

5

5

4

4

4

5

5

3

5 40 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T BESSELING Wil NED

– 08:10

5





72

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

4

3

4

4

5

3

4 36

3

5

4

3

4

4

5

3

5 36 72 0 R2

4

4

6

3

6

5

4

4

4 40

3

4

5

3

4

4

5

3

6 37 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T CAÑIZARES Alejandro ESP

– 08:20

5





74

75 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

3

4

6

3

4 37

4

4

5

3

4

4

4

3

6 37 74 2 R2

5

5

4

3

4

5

3

4

5 38

4

4

5

4

5

3

4

3

5 37 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T KOFSTAD Espen NOR

– 08:40

5





72

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

3

4

2

4

5

5

3

4 34

4

7

5

2

4

4

4

3

5 38 72 0 R2

4

5

4

3

4

5

5

3

5 38

5

5

4

3

4

5

5

3

5 39 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T GALLACHER Stephen SCO

– 08:50

5





73

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

4

4

4

4

4

3

4 36

5

4

4

3

5

4

4

3

5 37 73 1 R2

5

5

6

3

5

4

3

3

5 39

3

5

3

3

4

4

5

3

7 37 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T NEMECZ Lukas AUT

– 08:50

5





71

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

3

4

4

4

3

4 36

4

4

4

3

4

5

4

3

4 35 71 -1 R2

4

5

4

4

4

4

5

3

5 38

4

5

4

4

4

5

4

4

6 40 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T MACINTYRE Robert SCO

– 12:40

5





69

80 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

3

5

4

4

3

4 35

3

5

4

2

3

4

5

3

5 34 69 -3 R2

4

5

4

4

6

5

3

4

6 41

4

5

5

3

4

4

4

3

7 39 80 8 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T CANTER Laurie ENG

– 13:10

5





71

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

7

3

4 37

4

4

4

3

4

4

4

3

4 34 71 -1 R2

4

6

5

3

4

4

5

3

5 39

4

5

4

3

8

4

4

3

4 39 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

85T STERNE Richard RSA

– 13:50

5





71

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

5

3

3

4

5

3

4 35

3

4

4

2

4

4

4

4

7 36 71 -1 R2

4

5

5

4

4

4

4

3

4 37

5

5

7

3

4

4

4

3

6 41 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T ANTCLIFF Maverick AUS

– 07:20

6





73

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

5

4

3

4

3

5 37

4

5

4

3

4

4

4

4

4 36 73 1 R2

4

5

4

2

4

4

5

3

6 37

4

5

5

4

4

5

5

3

5 40 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T WARING Paul ENG

– 07:30

6





76

74 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

6

3

4

5

4

3

5 39

4

4

4

3

4

4

6

3

5 37 76 4 R2

3

5

4

3

4

4

4

3

7 37

4

5

5

3

4

4

4

3

5 37 74 2 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T APHIBARNRAT Kiradech THA

– 07:40

6





73

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

5

3

5 36

4

6

5

2

4

4

4

3

5 37 73 1 R2

5

5

6

3

5

4

6

4

4 42

4

4

4

2

4

5

4

3

5 35 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T LACROIX Frederic FRA

– 08:00

6





70

80 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

2

5

3

4

4

4 34

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 70 -2 R2

5

5

5

3

5

5

3

3

5 39

4

5

5

3

6

4

5

4

5 41 80 8 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T SULLIVAN Andy ENG

– 08:00

6





74

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

3

4

4

4

5

4 38

4

4

4

3

3

7

4

3

4 36 74 2 R2

4

5

6

3

4

4

6

3

4 39

5

4

4

3

4

5

4

2

6 37 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T FICHARDT Darren RSA

– 08:20

6





74

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

4

5

5

3

4 38

4

5

4

3

4

4

4

3

5 36 74 2 R2

4

5

4

4

4

5

4

3

5 38

3

5

5

2

4

5

4

3

7 38 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T HANNA Chase USA

– 08:30

6





72

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

3

5

3

4

4

4

4

4 34

4

4

4

3

5

4

4

4

6 38 72 0 R2

4

5

4

4

5

5

6

3

4 40

5

6

4

3

4

5

5

2

4 38 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T OTAEGUI Adrian ESP

– 09:00

6





72

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

4

4

5

4

3

4 36

4

5

4

3

4

5

4

2

5 36 72 0 R2

5

5

4

3

4

6

4

3

8 42

4

5

4

3

4

5

4

3

4 36 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T DRYSDALE David SCO

– 13:40

6





73

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

4

4

4

5

4

4 38

4

4

4

2

4

4

4

4

5 35 73 1 R2

4

6

5

4

4

4

5

4

5 41

4

5

5

3

4

4

4

3

4 36 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

97T JAIDEE Thongchai THA

– 13:50

6





74

76 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

5

5

4

4 38

3

5

4

2

5

4

4

4

5 36 74 2 R2

5

6

4

3

3

5

5

4

5 40

4

5

4

3

5

3

4

3

5 36 76 4 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

107T LUITEN Joost NED

– 07:20

7





79

72 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 73 R1

4

5

5

4

4

3

4

7

4 40

3

7

5

3

3

5

4

4

5 39 79 7 R2

5

4

4

3

6

4

3

3

4 36

3

5

3

3

4

4

4

3

7 36 72 0 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

107T MOLINARI Edoardo ITA

– 12:10

7





73

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

4

5

3

4 36

4

4

4

5

4

5

3

3

5 37 73 1 R2

4

6

5

2

6

4

4

3

5 39

5

5

6

3

4

3

5

3

5 39 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

107T LEVY Alexander FRA

– 12:20

7





69

82 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

4

3

4

4

5

4

3

4 34

5

4

4

3

4

4

4

3

4 35 69 -3 R2

4

5

5

4

4

5

4

3

5 39

4

8

5

4

4

4

5

4

5 43 82 10 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

107T WARREN Marc SCO

– 12:40

7





74

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

5

4

4

4 36

5

5

4

3

4

4

4

3

6 38 74 2 R2

4

8

5

3

5

3

4

3

5 40

4

6

4

4

4

4

4

3

4 37 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

107T PULKKANEN Tapio FIN

– 13:30

7





76

75 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

5

4

3

4 36

5

5

4

3

6

4

4

3

6 40 76 4 R2

4

6

5

2

4

5

4

3

4 37

3

4

4

3

5

5

4

3

7 38 75 3 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

112T WILLETT Danny ENG

– 07:50

8





72

80 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

4

3

5

4

4

3

4 36

4

5

4

4

3

4

3

3

6 36 72 0 R2

4

6

5

5

5

4

5

4

6 44

3

5

4

4

3

4

5

3

5 36 80 8 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

112T MONTGOMERIE Colin SCO

– 08:10

8





75

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

4

5

4

3

3 35

3

5

5

3

4

6

4

4

6 40 75 3 R2

3

7

5

4

4

5

6

4

4 42

3

5

4

3

4

4

4

2

6 35 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

112T GARCIA-HEREDIA Alfredo ESP

– 08:50

8





75

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

3

5

4

3

4

4

4

6

4 37

4

4

4

4

5

4

4

3

6 38 75 3 R2

5

5

7

3

4

4

4

3

4 39

4

5

4

4

3

5

4

3

6 38 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

112T BROWN Steven ENG

– 13:30

8





73

79 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

5

3

4

4

4

3

4 35

4

4

5

3

5

4

4

4

5 38 73 1 R2

5

6

5

3

4

5

4

3

4 39

4

5

4

3

4

4

6

4

6 40 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

116T FORREST Grant SCO

– 08:10

9





73

80 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

3

5

4

3

4 35

4

5

4

3

3

4

6

4

5 38 73 1 R2

4

5

5

5

3

4

4

4

5 39

4

6

3

3

5

6

4

3

7 41 80 8 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

116T BERTASIO Nino ITA

– 08:20

9





76

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

4

6

3

5

4

4

3

4 38

3

5

5

4

4

5

4

3

5 38 76 4 R2

4

5

4

2

4

4

4

3

5 35

5

5

4

4

6

5

5

3

5 42 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

116T KARLBERG Rikard SWE

– 08:30

9





75

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

5

4

5

4

4 38

3

5

3

2

4

4

5

3

8 37 75 3 R2

5

5

4

5

5

4

5

3

5 41

4

5

5

3

4

4

4

2

6 37 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

116T BEKKER Oliver RSA

– 09:00

9





75

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

5

3

4

4

5

3

4 36

4

3

4

3

4

5

5

3

8 39 75 3 R2

4

7

4

3

4

5

5

3

3 38

4

8

5

3

4

4

5

3

4 40 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

116T COLSAERTS Nicolas BEL

– 13:20

9





70

83 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

4

4

4

3

3 33

5

5

5

3

3

5

4

3

4 37 70 -2 R2

4

5

7

3

3

7

5

5

5 44

3

4

4

4

4

6

4

4

6 39 83 11 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

121T JANEWATTANANOND Jazz THA

– 08:30

10





77

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

4

3

5

6

5

3

5 39

5

4

4

3

4

4

4

4

6 38 77 5 R2

5

5

5

3

5

5

4

3

4 39

5

5

4

3

4

5

4

3

5 38 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

121T CROCKER Sean USA

– 12:10

10





74

80 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 6 4 3 5 38 74 R1

3

4

4

3

4

4

5

3

4 34

4

5

3

2

4

9

5

3

5 40 74 2 R2

4

6

4

3

4

4

8

4

5 42

4

4

5

3

5

5

4

3

5 38 80 8 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

121T ROZNER Antoine FRA

– 12:30

10





75

79 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

5

4

4

3

6

5

3

4 39

4

5

5

3

4

4

3

3

5 36 75 3 R2

5

6

5

3

4

4

5

3

3 38

4

5

4

4

3

6

4

4

7 41 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

124T SCHMID Matti GER

– 08:10

11





75

80 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

5

4

3

5

4

5

5

5 41

4

4

4

3

4

4

4

2

5 34 75 3 R2

4

5

4

5

4

4

5

3

5 39

4

5

4

3

4

5

4

3

9 41 80 8 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

124T CALDWELL Jonathan NIR

– 08:50

11





77

78 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

5

4

4

5

6

3

4 40

3

5

3

4

4

4

4

3

7 37 77 5 R2

4

5

4

4

4

4

5

4

4 38

3

5

4

4

4

5

5

3

7 40 78 6 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

124T WOOD Chris ENG

– 13:40

11





78

77 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

6

7

4

4

4

4

4

4

4 41

4

5

4

3

3

4

5

3

6 37 78 6 R2

4

7

5

4

4

5

4

2

4 39

5

5

4

3

3

4

4

3

7 38 77 5 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

127T PARATORE Renato ITA

– 12:50

12





75

81 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

6

4

3

5

4

4

4

4 38

4

5

4

4

4

4

4

3

5 37 75 3 R2

5

5

5

4

4

5

8

2

4 42

4

5

4

3

5

3

5

3

7 39 81 9 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

128T SODERBERG Sebastian SWE

– 08:50

13





76

81 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

3

6

4

4

4

4 38

4

6

4

3

4

5

4

3

5 38 76 4 R2

6

6

7

3

3

5

5

3

4 42

5

5

4

3

4

4

5

3

6 39 81 9 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

128T MIGLIOZZI Guido ITA

– 12:40

13





78

79 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

5

5

4

3

4

4

6

4

4 39

4

6

4

3

4

5

4

3

6 39 78 6 R2

3

6

5

3

4

4

6

3

4 38

4

8

4

3

5

4

5

3

5 41 79 7 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

130T SKAIK Ahmad UAE

– 08:40

15





75

84 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

4

5

3

4

4

5

3

4 36

4

5

4

3

4

5

4

3

7 39 75 3 R2

4

6

5

3

5

4

5

3

6 41

5

5

5

4

5

5

4

4

6 43 84 12 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

131T AL MUSHARREKH Ahmed UAE

– 13:40

24





79

89 – –

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total To Par Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1

4

5

4

5

4

4

5

6

5 42

4

4

4

3

6

4

4

3

5 37 79 7 R2

6

6

5

4

3

7

5

3

4 43

6

7

4

4

6

4

6

4

5 46 89 17 Eagle or Better Birdie Bogey Double Bogey +

RETD HEND Scott AUS

– 12:50

6





74 – – –