An der Linie

Matthias Schwab und Lukas Nemecz reihen sich bei den Barracuda Championship zum Auftakt genau an der erwarteten Cutmarke ein und haben so beim von PGA Tour und DP World Tour kosanktionieren Stableford Event im Lake Tahoe GC nicht viel Raum für Fehler.Matthias Schwab

kehrt an den Lake Tahoe zurück, wo er vor 4 Jahren mit einem 3. Platz für sein bislang bestes Ergebnis auf der PGA Tour sorgte. Bei den letzten beiden Gelegenheiten in der Höhenlage von Kalifornien klappte es für den Steirer nicht mehr so gut: zweimal verpasste er danach den Cut bei der Barracuda Championship.

Auch Lukas Nemecz kennt den malerischen Kurs im Tahoe Mountain Club bereits aus dem Vorjahr, als das 4 Millionen Dollar-Event bereits mit der DP World Tour co-sanktioniert war. Eine besondere Note verleiht dem Turnier die Wertung im modifizierten Stableford-System, einmalig auf der US PGA Tour: 8 Punkte für einen Albatros, 5 für Eagle, 2 für Birdie sowie Abzüge von 1 Punkt für jedes Bogey sowie 3 Punkte für jedes schlechtere Lochergebnis sorgen dafür, dass die Pros deutlich mehr Risiko nehmen müssen.

Beide Österreicher mit später Tee Time

Zum Auftakt müssen sich beide Österreicher in Geduld üben, sind doch beide am Donnerstag erst mit später Startzeit unterwegs. Matthias Schwab findet dann aber recht gut in die Runde, sackt er doch gleich am Par 3 der 12 mit einem starken Putt zum Birdie die ersten Punkte ein. Zwar radiert ihm ein Dreiputt danach prompt einen Zähler wieder aus, noch vor dem Turn intensiviert der Rohrmooser mit gleich noch drei weiteren roten Einträgen aber das Tempo und biegt so bei immerhin sieben Zählern auf die Backnine ab.

Diese lassen sich dann erneut gut an, schnappt er sich doch gleich am Par 5 der 3 mit dem nächsten Birdie weitere Punkte. Danach allerdings geht der gewinnbringende Schwung total verloren und im Finish tritt er sich am kurzen Par 4 der 7 nach verzogenem Drive und zusätzlichem Dreiputt sogar ein Doppelbogey ein, was sich mit gleich drei Minuspunkten richtig unangenehm zu Buche schlägt. Am Ende nimmt er mit der 69 (-2) 6 Punkte mit und platziert sich damit als 59. genau an der erwarteten Cutmarke.

Auch Nemecz mit 6 Zählern

Wie erhofft holt sich Lukas Nemecz gleich am Par 5 der 11 die ersten beiden Punkte ab, hat danach jedoch etwas Problemen einen gewinnbringenden Rhythmus zu etablieren, was sich auf der 13 und der 15 in gleich zwei Bogeys niederschlägt, womit sich der Steirer wieder bei Zähler ausradiert. Immerhin schnappt er sich dank starker Annäherung auch auf der 9 ein Birdie und biegt so zumindest bei 2 Punkten auf die vordere Platzhälfte ab.

Dort muss er sich dann erneut etwas in Geduld üben, denn erst die 4 erweist sich wieder als gewinnbringend. Im Finish überredet er dann schließlich aus fünf Metern vom Vorgrün auch noch das Par 3 der 8 zu einem roten Eintrag und steht so am Ende wie sein Landsmann mit der 69 (-2) und 6 Punkten wieder beim Recording.

Ben Silverman (CAN) strahlt nach einer richtigen starken Runde mit 19 Zählern von der Spitze.

Leaderboard Barracuda Championship

