Arbeitsreicher Sonntag

Sepp Straka geht am Sonntag bei den FedEx St. Jude Championship so gut wie nichts leicht von der Hand, mit harter Arbeit bringt Österreichs Nummer 1 aber im TPC Southwind immerhin noch eine 70 (Par) zum Recording und tritt die Weiterreise zum zweiten Playoff Turnier mit einem 17. Platz im Gepäck an.

Vom ersten Spieltag an bleibt Sepp Straka seiner eingeschlagenen Linie in Memphis treu, denn nach einer 68 (-2) zum Auftakt, notierte er am Freitag eine 67 (-3) und positionierte sich damit nur knapp hinter den Top 10. Am Moving Day kämpfte er sich dann zu einer weiteren 68 (-2), womit er am Ende des Tages sogar noch in die Top 10 rutschte. Als 10. startet Österreichs Nummer 1 somit aus hervorragender Position in die letzte Runde und hat so klar die Chance die Weiterreise zum zweiten Playoff Turnier in Maryland gleich mit einem Spitzenresultat anzutreten.

Stark legt er sich dann gleich auf der 1 die erste Birdiechance auf, bringt den Viermeterputt jedoch noch nicht im Loch unter. Nach einem weiteren souveränen Par auf der 2, holt er sich am ersten Par 5 danach mit Chip & Putt absolut stressfrei das erste Birdie ab und kann so zunächst auf einen durchwegs gelungenen Start in den Sonntag zurückblicken. Nachdem der Tee Shot am Par 3 in den Grünbunker ausrollt, wird es danach aber fast auch erstmals ungemütlich. Mit einem starken Fünfmeterputt kratzt er am Ende aber noch das Par.

Einiger Leerlauf

Auf der 5 geht sich diese Übung dann aber nicht mehr aus, denn aus dem Rough erreicht er das Grün nicht und kann in Folge den Ausgleich nicht mehr verhindern. Zwei Löcher später wird es dann wieder unangenehm, da ihm ein versandeter Drive ein weiteres Mal einen Strich durch die Par-Rechnung macht. Zwar legt er sich dann direkt danach am Par 3 der 8 eine dicke Chance für den sofortigen Konter auf, rollt den Birdieputt aus zwei Metern aber knapp am Ziel vorbei.

Erst auf der 13 hat er dann wieder Grund zu jubeln, nachdem aus vier Metern der mittlerweile hochverdiente scoretechnische Ausgleich gelingt. Doch auch weiterhin will am Sonntag nicht vieles wie geplant gelingen, wie etwa direkt danach am Par 3 ein gewasserter Tee Shot unangenehm unter Beweis stellt. Mit viel Gefühl am Grün kann er aber noch das drohende Doppelbogey abwenden und gleicht direkt danach dank einer starken Annäherung und einem gelochten 2,5 Meter Putt sein Score abermals wieder aus.

Mehr will sich auf den verbleibenden Löchern zwar nicht mehr ausgehen, mit der 70 (Par) hält er sein Score aber nach ziemlich hartem Kampf noch gut zusammen und beendet das Turnier so auf dem 17. Platz. Damit büßt er im FedEx-Cup zwar zwei Ränge ein, als 5. der Jahreswertung fährt er aber mit den Top 50 auch weiterhin wohl als einer der Favoriten auf den Sieg zum zweiten Playoff Turnier nach Maryland. Den deutschen Vertretern ergeht es in Tennessee weniger gut, denn sowohl für Matti Schmid als auch für Stephan Jäger enden die Playoffs bereits an diesem Sonntag wieder.

Leaderboard FedEx St. Jude Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den FedEx St. Jude Championship.