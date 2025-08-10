Durchwachsener Finaltag

Emma Spitz kommt am Finaltag der PIF London Championship nur zu Beginn richtig ins Rollen und büßt im Centurion Club mit einer 75 (+2) noch etliche Ränge ein.

So richtig erfolgreich verlief der Teambewerb für Österreichs Ladies in London nicht, denn Emma Spitz fuhr als Captain mit ihrem Team nur Rang 14 ein, Sarah Schober wurde mit Team Fuller gar nur 24 und verpasste darüber hinaus noch dazu hauchdünn um einen Schlag den Cut in der Einzelwertung. In dieser ließ Emma zwar nichts anbrennen, nach einer sehenswerten Auftaktrunde rutschte sie am Samstag mit einer 75 (+2) aber etwas zurück und startet so vom 28. Platz aus in die Entscheidung. Bei vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint ein Spitzenergebnis jedoch wohl mit einer guten Runde durchaus noch im Bereich des Möglichen zu liegen.

Gleich zu Beginn macht Emma am Sonntag dann klar, dass sie genau dieses Ziel auf jeden Fall noch anpeilt, denn sofort stopft die Niederösterreicherin am Par 5 der 1 den fälligen Birdieputt. Auch danach hat sie in der frühen Phase alles fest im Griff und darf sich am Par 3 der 5 bereits über das nächste Erfolgserlebnis freuen. Wie aus dem Nichts geht dann aber auf der 7 so ziemlich alles daneben, denn ein Doppelbogey wirft sie zunächst wieder auf den Ausgangspunkt und da sich auch am Par 5 der 9 nur ein Bogey ausgeht, biegt sie sogar nur im Plusbereich auf die Backnine ab.

Dort macht es sich dann auf der 10 gleich der nächste Schlagverlust gemütlich und da sie auch vom Par 5 der 13 nur mit einer 6 wieder wegmarschiert, ist sie endgültig im Klassement ziemlich im freien Fall unterwegs. Erst im Finish gehen sich dann auf der 16 und dem abschließenden Par 5 noch zwei Birdies aus, da sie jedoch dazwischen am Par 3 der 17 auch noch ein Bogey einstecken muss, unterschreibt sie schlussendlich nur die 75 (+2). Damit büßt sie auch noch etliche Ränge ein und tritt die Heimreise nur mit einer hinteren Mittelfeldplatzierung an.

Fotos: LET

Leaderboard PIF London Championship