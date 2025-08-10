Recht souveräner Abstecher

Max Steinlechner büßt bei der Nexo Championship am Finaltag mit einer 75 (+3) noch einige Ränge ein, legt im Trump International Golf Links mit einer hinteren Mittelfeldplatzierung aber einen über weite Strecken recht souveränen Abstecher auf die DP World Tour hin.

Nachdem Max Steinlechner im zähen Wind dank Runden von 74 (+2) und 72 (Par) Schlägen als einziger des heimischen Quartetts den Sprung ins Wochenende schaffte, kämpfte sich der Tiroler auch am Moving Day wieder wacker über das vom Wind geplagte Gelände. Nach hartem Kampf notierte er eine 73 (+1) und kletterte damit sogar bis auf Rang 25 nach oben. Die Top 10 sind damit zwar bei vier Schlägen Rückstand schon ein gutes Stück weit entfernt, mit einer starken Finalrunde könnte sich ein Spitzenergebnis aber wohl durchaus sogar noch ausgehen.

Gleich auf der 1 legt sich Max dann eine durchaus brauchbare Chance auf, allerdings fehlen dem Viermeterputt am anfänglichen Par 5 am Ende wenige Zentimeter zum ersten Birdie. Auf der 2 macht er die Sache dann deutlich besser, denn spekatkulär versenkt er aus gut 13 Metern den fälligen Putt und drückt sein Score so rasch in den roten Bereich. Nachlegen kann er vorerst zwar nicht, über weite Strecken hat er aber alles soweit im Griff und hält sich so weiterhin unter Par.

Das ändert sich dann jedoch auf der 8, denn nach verzogenem Drive kann er den Ball nur zurück aufs Fairway quetschen und hat in Folge keine Chance mehr das erste Bogey noch abzuwenden. Wie schon am Freitag und am Samstag geht sich dann auch diesmal am Sonntag auch auf der 9 nach verpasstem Up & Down das Par nicht mehr aus, womit er nur mit einem Plus als Vorzeichen die letzten neun Löcher in Angriff nimmt. Zwar fängt er sich nach dem Bogey-Doppelschlag wieder und macht mit Pars nichts verkehrt, Antwort auf die beiden Fehler hat er vorerst jedoch keine parat.

Im Finish wird es dann aber noch unangenehm, da er sich sowohl am Par 3 der 16 als auch am abschließenden Par 5 nicht zu Pars scramblen kann. Damit geht sich auch lediglich eine 75 (+3) aus, womit er auch noch einige Ränge einbüßt. Mit einer hinteren Mittelfeldplatzierung legt er aber einen durchaus recht souveränen Abstecher auf die DP World Tour hin, die nächste Saison auch wohl seine primäre Tour werden wird.

Kommende Woche jedenfalls wird der Tiroler wieder eine Etappe darunter auf der Hotelplanner Tour in Finnland auf Birdiejagd gehen und dabei versuchen wieder die Spitze des Jahresrankings zu erklimmen. Dem einzigen Deutschen im Feld ergeht es am Finaltag nur bedingt besser, denn mit einer 73 (+1) kann sich Jannik De Bruyn nicht mehr verbessern.

Leaderboard Nexo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Nexo Championship.