Auf den letzten Drücker

MAYAKOBA CLASSIC – 2. RUNDE: Sepp Straka stürmt am Freitag im El Camaleon GC mit späten Birdies auf den letzten Drücker wohl noch ins Wochenende.

Sepp Straka fand am Donnerstag kein wirkliches Rezept gegen den böigen mexikanischen Wind und brachte schließlich nur eine 73 zum Recording. Am Freitag ist Österreichs PGA Tour Beitrag damit mit später Startzeit bereits zu einer Aufholjagd verdammt. Vor allem vom Tee muss der Longhitter am zweiten Spieltag deutlich genauer agieren.

Zwar verfehlt auch auf der 11 – seiner zweiten Bahn – wieder ein Abschlag sein Ziel, doch selbst aus dem Rough bringt er den Ball gut am Grün unter und kann im Anschluss schon schnell das erste Birdie verbuchen. Ausgerechnet am ersten Par 5 seiner Runde machen ihm dann die weiterhin ungenauen Drives wieder einen Strich durch die Rechnung, denn die Probleme im langen Spiel werfen ihn schließlich wieder auf Level Par zurück.

Auch am folgenden Loch muss er nach verzogenem Drive und Strafschlag tief in der Trickkiste kramen um noch über einen Chip-In das Par zu retten. Die Tee-Shots werden in Folge präziser, die Chancen besser, der Birdieerfolg bleibt jedoch bis zum Turn aus. Mit drei Schlägen Defizit auf die Cutmarke schwingt sich Straka auf die vorderen 9 Löcher und wird entsprechend langsam das Risiko erhöhen müssen. Eine Folge erneut verfehlter Fairways nimmt ihm jedoch die Chance zu punkten. Erst am Par 5 der 5 macht er wieder einen Schlag gut.

Das weckt im Longhitter noch einmal sichtlich die Kampfkraft, denn selbst eine eingebunkerte Grünattacke auf der zweiten langen Bahn kann ihn nicht davon abhalten Birdie Nummer 2 auf der Scorecard zu notieren. Mit dem Wissen, dass noch zumindest ein Birdie wird gelingen müssen, zündet er am darauffolgenden Par 3 ein starkes Eisen und rollt den Ball in Folge cool ins Loch. Gerade noch kommt er dann dazu seine Runde zu beenden und die 68 (-3) zu unterschreiben, ehe die einfallende Dunkelheit ein Weiterspielen unmöglich macht.

Durch eine Verzögerung musste sich schon Sepp eine Stunde länger gedulden um seine zweite Runde in Angriff nehmen zu können, etliche andere Spieler müssen ihren Freitagsauftritt somit erst noch am Samstag beenden. Sepp könnte von Rang 63 zwar noch theoretisch aus der Cutmarke der Top 65 rutschen, realistisch erscheint dieses Szenario jedoch eher nicht, weshalb man davon ausgehen kann, dass Österreichs PGA Tour Beitrag auch am Wochenende noch mit von der Partie sein wird.

Emiliano Grillo (ARG) stürmt mit einer 63 (-8) und bei gesamt 13 unter Par unangefochten und mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger an die Spitze.

Leaderboard Mayakoba Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mayakoba Classic.