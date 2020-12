Voll dabei

SOUTH AFRICAN OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab muss am Freitag in Sun City zwar mit einer 72 (Par) den Platz an der Sonne räumen, mischt im Gary Player CC vor dem Wochenende aber weiterhin im absoluten Spitzenfeld mit.

Matthias Schwab zeigte zum Auftakt im durchwegs anspruchsvollen Gary Player CC von Sun City Golf vom Allerfeinsten, denn der Schladming-Pro blieb am Weg zur 67 (-5) sogar fehlerlos und teilt sich somit vor der zweiten Runde mit gleich fünf anderen Spielern sogar die Führungsrolle. Der Gameplan des Rohrmoosers – Matthias Fokus lag weniger darauf die Fahnen zu attackieren sondern mehr darauf sicher von Tee bis Grün zu kommen – ging am ersten Spieltag voll auf und soll nun auch in Runde 2 Erfolg bringen.

Zwar lässt zunächst die 1, das Eagle-Loch vom Vortag, noch kein anfängliches Erfolgserlebnis springen, dafür aber findet Matthias auf der 2 ein Birdie und knüpft so nahezu nahtlos an die starken Vorrundenleistung an. Wie schon zu Beginn der zweiten Runde verstreicht mit der 5 auch die zweite lange Bahn zwar ungenützt, erneut holt der Vanderbilt Absolvent den verpassten roten Eintrag aber prompt nach und bleibt so weiterhin ganz vorne mit dabei.

Nach 25 fehlerlosen Löchern erwischt es Matthias Schwab dann auf der 8 gleich richtig heftig, denn nach einem Wasserball geht sich am Ende sogar nur das Doppelbogey aus, was ihm beide Birdies auf einen Streich wieder ausradiert. Auch auf der 9 kommt etwas Stress auf, mit viel Gefühl im Kurzspiel geht sich aber noch das wichtige Par aus. Schon auf der 10 hat das Wedge ins Grün aber wieder die perfekte Linie und aus knapp drei Metern lässt er sich die Birdiemöglichkeit nicht vom Putter nehmen.

Etwas Sand im Getriebe

Der Fokus stimmt beim jungen Steirer auch weiterhin, denn selbst eine eingebunkerte Grünattacke hält ihn am Par 5 der 11 nicht vom nächsten Birdie und dem roten Doppelpack ab. Die heiße Phase endet jedoch relativ abrupt nachdem er auf der 12 aus dem Grünbunker das Par nicht mehr kratzen kann. Auch auf der 14 kommt wieder Sand ins Spiel und erneut geht sich schließlich vom Fairwaybunker aus das Par nicht aus, was ihn sogar wieder auf Level Par zurückfallen lässt.

Nach einem starken Abschlag passt auf der 17 auch der Approach wieder auf den Punkt und Matthias taucht nach gestopftem Zweimeterputt kurz vor Schluss wieder in die roten Zahlen ab, die er mit einem Dreiputtbogey auf der 18 jedoch wieder verlässt. Mit der 72 (Par) kann er sich zwar nur bedingt zufrieden zeigen und er muss so auch den Platz an der Sonne räumen – Jamie Donaldson (WAL) erwischt einen Traumtag und teilt sich nach einer 63 (-9) und bei gesamt 10 unter Par die Führung mit Christiaan Bezuidenhout (RSA) (67) – als 5. startet er jedoch nach wie vor aus dem absoluten Spitzenfeld ins Wochenende.

Nach der zweiten Runde meint er: “Leider habe ich heute ein wenig den unmittelbaren Kontakt zur Führung verloren. Mein gesamtes Spiel war nicht so sauber wie in der ersten Runde. Es passierten zu viele Fehler. Um in diesem top Spielerfeld in Führung zu bleiben ist eine Par-Runde zu wenig.”

Leaderboard South African Open