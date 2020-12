Top 10 aufgefädelt

DUBAI CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger findet auch am Freitag am unglaublich birdiefreundlichen Fire Course der Jumeirah Golf Estates wieder zahlreiche rote Einträge und hat nach der bereits zweiten 66 in Folge die Top 10 fein vor sich aufgefädelt.

Bernd Wiesberger stimmte am Donnerstag auch in den allgemeinen Birdiecanon mit ein und marschierte mit einer 66 (-6) deutlich im Klassement nach vor. Auch am Freitag wird dann gleich von den ersten Gruppen wieder megatief gescored, was klar macht wohin auch am dritten Spieltag wieder die Reise in Dubai hingeht.

Zum ersten Mal in dieser Woche gelingt dann auch bei Bernd der Start nach Maß, denn gleich die 1 lässt für ihn das erste Birdie springen. Wieder allerdings will das Par 3 danach nicht so wie der Burgenländer, was ihn prompt wieder zurückfallen lässt. Den Fehler verdaut er aber bestens, nimmt postwendend auf der 3 das nächste Birdie mit und taucht so auch in Windeseile wieder in die roten Zahlen ab.

Auch damit hat der einzige Österreicher im Feld sichtlich noch nicht genug und stopft auch auf der 4 den fälligen Birdieputt, womit er trotz des kleinen Bogeyausrutschers auf der 2 einen richtig starken Start in den dritten Spieltag hinlegt. Jetzt brennt der Burgenländer regelrecht, denn da sich auch noch am ersten Par 5 ein Schlaggewinn ausgeht, knackt er bereits nach nur fünf gespielten Löchern zu dieder Zeit sogar erstmals die Top 10.

Zum ersten Mal am Freitag muss er sich dann auf der 6 mit einem Par begnügen, beendet die kurze Phase aber prompt mit dem nächsten Par 5 Birdie auf der 7 und dockt damit endgültig an der absoluten Spitzengruppe an. So gut Bernd die meisten Löcher des Kurses im Griff hat, solche Probleme bereiten ihm am Fire Course die Par 3, denn auch die zweite kurze Bahn brummt ihm ein Bogey auf, was ihn auch wieder aus den Top 10 bugsiert.

Spitzenplatz klar in Reichweite

Der Fehler bremst sichtlich auch den Vorwärtsdrang erheblich ein, wie ein weiteres Bogey gleich zu Beginn der Backnine untermauert. Zum ersten Mal in dieser Woche lässt dann aber mit der 11 auch ein Par 3 ein Birdie springen, womit er den Fehler von zuvor prompt wieder ausbessert. Zum ersten Mal kehrt dann eine kleine Ruhephase mit drei Pars am Stücke ein. Die 15 entwickelt sich dann aber wieder gewinnbringend und mit seinem bereits siebten Birdie des Tages pirscht er sich auch wieder an die Top 10 heran.

Das lässt den Birdiemotor des 35-jährigen gegen Ende noch einmal so richtig anspringen, denn auch die 16 hält für Bernd einen Schlaggewinn bereit. Stilvoll nimmt er dann zum Abschluss auch noch vom Par 5 der 18 ein Birdie – sein 9. am Freitag – mit, unterschreibt so wie schon am Vortag erneut die 66 (-6) und hat damit als 12. vor dem Finaltag die Top 10 richtig fein vor sich aufgefädelt.

Andy Sullivan (ENG) verteidigt mit einer 68 (-4) seine Führungsposition und geht bei gesamt 21 unter Par mit zwei Schlägen Vorsprung auf Landsmann Matt Wallace in den Finaltag.

