Aufwärtstrend gestoppt

Matthias Schwab findet am Freitag nahezu die gesamte Runde über bei den ISCO Championship keinen brauchbaren Rhythmus und scheitert nach dem kleinen Aufwärtstrend von zuletzt mit einer 76 (+6) im Hurstbourne CC recht deutlich am Sprung ins Wochenende.

Den kleinen Aufwärtstrend der letzten Wochen, wo Matthias beim Heimspiel in Salzburg und beim Abstecher nach Deutschland in München durchwegs souverän cuttete, konnte der Schladming-Pro auch in den USA zum Auftakt der ISCO Championship noch weiter fortsetzen. Zwar hatte er nach starken Beginn etwas zu kämpfen, im Finish drehte er die Runde aber noch zur 69 (-1) und startet so als 37. klar auf Kurs in Richtung Wochenende in den Freitag.

Nach Ungenauigkeiten muss Matthias dann gleich auf den ersten beiden Löchern etwas zaubern, kratzt aber noch die anfänglichen Pars auf die Scorecard. Nachdem er dann auf der 3 jedoch die Annäherung einbunkert, geht sich diese Übung schließlich nicht mehr aus. Nach einer ausgelassenen Großchance danach aus zwei Metern, muss er auf der 6 nach Wasserball rasch ein weiteres Bogey einstecken und findet sich so nach nur wenigen gespielten Löchern plötzlich hinter der gezogenen Linie wieder.

Deutlich vorbei

Nach den nächsten Problemen im langen Spiel hängt ihm dann auch noch das Par 5 der 7 ein Bogey um, allerdings bringt er danach erstmals auch den Putter auf Temperatur und kann den Fehler aus rund sieben Metern prompt auskontern. Das Durchschnaufen ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn aus dem Grünbunker rutscht er sofort am Par 3 der 9 wieder auf 3 über Par zurück. Auf den ersten Löchern der hinteren Neun kann er sein Spiel dann zwar wieder stabilisieren, nach verfehltem Grün geht sich am Par 3 der 14 jedoch einmal mehr das angepeilte Par nicht mehr aus.

Im Finish muss er dann auf der 16 und der 17, nach weiteren Problemen im langen Spiel, die nächsten Fehler notieren, was am Ende lediglich die 76 (+6) zulässt, was den Cut in unerreichbare Ferne rücken lässt.

