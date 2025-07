Grundausstattung für Neugolfer: Welches Equipment ein Muss ist

Power, Präzision und immer der Blick aufs Loch. Beim Golf gibt es viele gute Ratschläge schon, bevor der erste Ball jemals gespielt wurde. Das betrifft auch die Auswahl des Equipments. Wer einen erfahrenen Golfer fragt, erhält eine ellenlange Liste an Produkten, die unbedingt gebraucht werden. Aber meist handelt es sich bei den meisten genannten Dingen um optionalen Zubehör. Die Grundausstattung für die ersten Golfstunden ist einfach, vieles lässt sich auch einfach ausleihen. Wenn Sie das Golfspiel neu für sich entdeckt haben und sich ausstatten möchten, brauchen Sie diese Dinge wirklich.

Der richtige Golfschläger für Einsteiger

Ein Schläger oder mehrere? Das ist die erste wichtige Frage, die sich Newcomer vor der ersten Golfstunde stellen. Sie dürfen grundsätzlich 14 Schläger bei sich tragen, sodass Sie immer das passende Eisen oder Holz finden. Nicht jeder Schlag erfordert den gleichen Schläger. Wenn Sie Ihr Golf Equipment online kaufen merken Sie schnell, dass die Schlägerarten variieren. Kaufen Sie als Einsteiger am besten ein Set, dann da ist von allem etwas dabei.

Mit einem guten Set von einer anständigen Marke können Sie gut lernen. Manchmal reicht auch ein halber Schlägersatz, denn später können Sie immer noch variieren. Kaufen Sie online, suchen Sie sich einen Händler mit Erfahrung, der Sie auch berät. Es muss kein Spitzenmodell sein, aber eines, mit dem Sie spielen können. Eisen, Holz und Putter gehören zur Grundausstattung. Manchmal lohnt es sich auch, einen Blick auf die besten Sets der letzten Jahre zu werden. Sie sind oft günstiger, eignen sich aber trotzdem sehr gut für Sie.

Ein Set mit passenden Golfbällen

Über 100.000 Mitglieder sind in den Golfvereinen Österreichs angemeldet und jeder wird Ihnen andere Tipps geben, wenn Sie sich aufs erste Mal vorbereiten. Selbst zwischen den Geschlechtern unterscheiden sich die Stärken, aber auch die Tipps.

Einen Tipp sollten Sie sich merken. Wenn Sie anfangen, werden Sie Ihre Golfbälle verlieren. Wasserhindernisse, hohes Gras und undefinierbare Ecken lassen sie verschwinden. Nehmen Sie daher immer ein paar Bälle mehr mit als eigentlich nötig. Auch hier gibt es wieder viele Unterschiede. Gut geeignet und einsteigerfreundlich sind Bälle aus zwei Komponenten. Die Ummantelung ist aus Vollgummi hergestellt, in der Mitte befindet sich ein stabiler Kern.

Diese Modelle sind zwar bei Profis nicht besonders beliebt, dafür aber einsteigertauglich und leicht zu steuern.

Eine gute Golftasche für den großen Tag

Ob Sie gut oder schlecht spielen, hängt nicht von Ihrer Golftasche ab. Trotzdem wird es lästig, wenn Sie Ihre Tasche über mehrere Kilometer tragen müssen. Besser ist daher eine leichte Tasche oder ein Trolley mit genug Stauraum für Ihr Equipment. Wenn die Tasche ein zu hohes Eigengewicht hat, belastet das Ihren Rücken unnötig. Wussten Sie, dass Sie in Österreich mittlerweile auch im Winter trainieren können? Das hilft Ihnen, Ihr Handicap zu optimieren.

Golfschuhe für guten Halt auf dem Platz

Um die ersten Schläge auf der Driving Range zu absolvieren, reichen gute und feste Sportschuhe. Gehen Sie raus auf den Platz, müssen Sie in richtige Golfschuhe investieren. Nur so haben Ihre Füße den nötigen Halt und die Traktion, außerdem herrschen auf fast allen Plätzen strenge Richtlinien bezüglich der Kleidung. Testen Sie, ob Ihre Schuhe bequem sind und lassen Sie sie ein paar Stunden an, bevor Sie damit auf den Rasen gehen. Sie werden locker zehn Kilometer laufen, wenn Sie 18 Löcher spielen.