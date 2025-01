Sind Frauen oder Männer die besseren Golfer?

Hat der Golfgott das Spiel mit dem weißen Ball für das starke oder das schöne Geschlecht erfunden? Eine provokante Frage mit teils überraschenden Antworten.

Power vor Präzision, Aggressivität vor Strategie: Männer und Frauen golfen unterschiedlich, das bestimmen schon einmal die physiologischen Unterschiede im Körperbau, die es Herren erlauben den Ball weiter zu schlagen. Aber das gleichen unterschiedlich Abschläge sowieso aus, spielt also keine Rolle. Also welches Geschlecht hat nun Vorteile im Golfsport? Golf-Live analysiert gemeinsam mit ChatGPT

Stärken von Männern im Golfsport:

1 – Abschlagweite (Driver Distance):



Männer haben aufgrund eines größeren Muskelanteils und einer höheren durchschnittlichen Körperkraft oft eine größere Schlagweite. Das macht es ihnen leichter, lange Par-4- oder Par-5-Löcher zu erreichen.

2 – Körperliche Dynamik:

Männer profitieren von einer stärkeren Explosivkraft, die es ihnen ermöglicht, eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erreichen, was sich direkt auf die Schlagweite auswirkt.

3 – Kurse mit längerer Distanz:

Auf Golfplätzen, die auf lange Distanzen ausgelegt sind, haben Männer oft einen Vorteil, da sie kürzere Schläge ins Grün benötigen.

Stärken von Frauen im Golfsport:

1 – Präzision und Technik:

Frauen legen häufig mehr Wert auf eine saubere Technik und kontrollierte Schwünge, was sich in einer höheren Genauigkeit bei Annäherungsschlägen und Putts zeigt.

2. Konsistenz:

Frauen sind oft konsistenter im Spiel, da sie weniger Risiko bei der Schlagwahl eingehen und strategischer vorgehen.

3. Spiel auf kürzeren Plätzen:

Frauen spielen in der Regel von vorderen Tees, was bedeutet, dass sie auf kürzeren Kursen ihre Präzision und strategische Spielweise besser ausspielen können.

4. Mentaler Fokus:

Studien und Beobachtungen zeigen, dass Frauen oft ruhiger und konzentrierter bleiben, was ihnen gegenüber den „testeron-getriebenen Männern“ bei mental anspruchsvollen Situationen Vorteile verschafft.

Strategische Unterschiede:

Männer tendieren dazu, aggressiver zu spielen und Risiken einzugehen, wie z. B. schwierige Fahnenpositionen direkt anzugreifen oder längere Schläge über Wasserhindernisse zu wagen. Frauen wählen oft einen strategischen Ansatz, indem sie auf Sicherheit und eine gute Platzierung für den nächsten Schlag achten.

Leistungsdichte bei Männern etwas größer

Ein Blick auf die professionellen Golftours zeigt, dass es auf Leaderboards bei den Herren oft etwas enger zugeht, was klarerweise für die Fans die Spannung erhöht. Das hat unterschiedliche Gründe:

Der Männergolfsport hat global eine deutlich größere Basis an Spielern, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich. Mehr Konkurrenz führt zu einer engeren Leistungsdichte auf höchstem Niveau. So ist etwa im Official World Golf Ranking (OWGR) der Abstand zwischen den Top-50-Spielern oft minimal.

Bei den besten männlichen Spielern liegen die Schlagdurchschnitte (z. B. in der PGA Tour) oft zwischen 68 und 70 Schlägen pro Runde. Der Unterschied zwischen dem 1. und 50. Platz ist meist weniger als ein Schlag.

Beispiele aus der PGA Tour 2023:

Scottie Scheffler (Platz 1): 68,63 Schläge/Runde

Spieler auf Platz 50: ~70,1 Schläge/Runde

Der Unterschied von etwa 1,5 Schlägen pro Runde zeigt, wie eng die Spitze beieinander liegt.

Deutlich weniger Frauen im Profigolfsport

Der Frauengolfsport hat eine kleinere globale Spielerbasis, was zu einem etwas größeren Leistungsabstand zwischen der Spitze und der nächsten Ebene führt.

Im Rolex Women’s World Golf Rankings ist der Punktabstand zwischen den besten Spielerinnen in der Regel größer als bei den Männern, was auf eine etwas geringere Leistungsdichte hindeutet. Aufgrund deutlich geringerer Preisgelder bei den Turnieren können in Summe auch viel weniger Frauen vom Golfsport leben, womit automatisch weniger Spielerinnen diesen Beruf ausüben können und somit weniger Konkurrenz besteht.

In der LPGA Tour liegen die Schlagdurchschnitte der besten Spielerinnen meist zwischen 69 und 71 Schlägen pro Runde. Der Abstand zwischen den Top-Spielerinnen und dem unteren Ende der Top 50 ist oft größer als bei den Männern.

Beispiele aus der LPGA Tour 2023:

Jin Young Ko (Platz 1): 69,34 Schläge/Runde

Spielerin auf Platz 50: ~71,0 Schläge/Runde

Der Unterschied von etwa 1,7 Schlägen pro Runde ist etwas größer als bei den Männern.