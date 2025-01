Als Leader ins Weekend

Max Steinlechner präsentiert sich bei den Mediclini Invitational in beneidenswerter Frühform und startet nach Runden 64 und 65 Schlägen im Heron Banks Resort als Leader ins Wochenende.

Nach verdienten freien Wochen und konzentrierter Vorbereitung schwingt sich Max Steinlechner auf der Sunshine Tour für die in den Startlöchern stehende Challenge Tour Saison ein. Bei den mit 2 Millionen ZAR dotierten Mediclinic Invitational erwischt der Tiroler auch gleich einen Start nach Maß. Schon das Par 5 der 2 spuckt das erste Birdie aus und nur kurz danach darf er sich schon auf der 13 über das nächste Erfolgserlebnis freuen. Selbst ein zwischenzeitliches Bogey steckt Max bestens weg und kommt dank eines darauffolgenden Par 3 Birdies bei 2 unter Par zum Turn.

Das Beste hebt sich der österreichische Shooting Star des letzten Jahres aber für die Frontnine auf, denn nach einem weiteren Erfolgserlebnis am Par 5 der 1 setzt er von der 4 weg zu einem richtig sehenswerten Zwischensprint an und unterschreibt nach gleich vier Birdies in Folge sogar die knallrote 64 (-7). Derart stark muss Max am Ende lediglich Local Hero Jonathan Broomhead knapp den Vortritt lassen und mischt so schon bei seinem ersten Turniereinsatz im neuen Jahr zumindest vorerst voll um den Sieg mit.

An die Spitze gestürmt

Angespornt von der ganz starken Auftaktrunde, startet Max auch in den Freitag wie von der Tarantel gestochen und holt sich gleich am Par 5 der 1 und dem Par 3 der 3 die ersten beiden Birdies ab. Zwar geht er es danach etwas ruhiger an, macht mit Pars jedoch nichts verkehrt und hält sich so weiterhin voll im Spitzenfeld. Kurz vor dem Turn drückt er dann wieder gehörig aufs Gas, schnappt sich auf der 8 und dem Par 5 der 9 die nächsten roten Einträge und stürmt damit vorerst sogar in die alleinige Führung.

Diese baut er dann kurze Zeit später mit dem nächsten Par 5 Birdie auf der 11 sogar weiter aus, ehe es ihn auf der 12 schließlich auch mit dem ersten Fehler erwischt. Sichtlich lockt ihn dieser aber regelrecht aus der Reserve, denn am letzten Par 5 stopft er sogar zum Eagle. Da auch das Par 3 der 17 noch einen Schlag springen lässt, kann er sich zum Abschluss sogar noch ein Bogey erlauben, um immer noch mit der 65 (-6) und bei gesamt 13 unter Par als Leader ins Wochenende zu starten.

Leaderboard Mediclinic Invitational