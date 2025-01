Mr. Fehlerlos

Sepp Straka packt bei der American Express auf die makellose 65 (-7) vom Nicklaus Tournament Course am Stadium Course eine bogeyfreie 64 (-8) drauf und startet als erster Verfolger des Führungsduos in die Samstagsrunde im La Quinta CC.

Nach den beiden Wochen auf Hawaii, wo Sepp Straka zwar kein Topergebnis realisieren konnte jedoch teilweise bereits mit richtig starkem Golf zu überzeugen wusste, steht Österreichs Nummer 1 auch im Coachella Valley zum Auftakt des West Coast Swings der PGA Tour in den Teeboxen. Beim allgemeinen Birdiewettschießen in La Quinta konnte Sepp zum Auftakt auch sehenswert mithalten und zauberte am Nicklaus Tournament Course eine fehlerlose 65 (-7) auf die Scorecard, was ihn bei nur drei Schlägen Rückstand auf Leader J.T. Poston (USA) im Spitzenfeld mitmischen lässt.

Am Freitag wartet nun der Stadium Course auf den 31-jährigen. Auf einem der besten Plätze aus der Feder Pete Dyes – auch der TPC Sawgrass wo jährlich das Players stattfindet wurde von Dye designt – gilt es nun weiterhin den Fuß am Gas zu lassen um mit den erwartet erneut ultratiefen Scores Schritt halten zu können. Am Samstag wartet dann schließlich noch der La Quinta CC auf den gebürtigen Wiener, ehe der Cut nur die besten 65 in den finalen Sonntag einziehen lässt.

Von Beginn an ganz sicher

Zwar verfehlt er mit der ersten Annäherung knapp das Kurzgemähte, mit sicherem Zweiputt vom Vorgrün startet er aber mit einem grundsouveränen Par in den zweiten Spieltag. Schon auf der 2 ergibt sich dann mit einem starken Pitch aber die erste echte Birdiechance, allerdings ist der Putter aus zwei Metern noch nicht so richtig auf Betriebstemperatur. Das ändert sich dann jedoch sehenswert gleich eine Bahn später, denn aus rund acht Metern lässt er dem Putt keine andere Wahl als zu fallen und drückt sein Score so erstmals unter Par.

Am darauffolgenden Par 3 fehlen aus gut vier Metern dann zwar wenige Zentimeter auf den Doppelschlag, dafür fällt jedoch am ersten Par 5 der Runde direkt danach aus ganz ähnlicher Entfernung der Putt, was Sepp auch weiterhin voll an den Spitzenplätzen dranbleiben lässt. Mutig und mit viel Risiko legt er auf der 7 die Annäherung dann perfekt zur kurzgesteckten Fahne übers Wasser und belohnt sich souverän aus 1,5 Metern mit dem bereits dritten Erfolgserlebnis am Freitag.

Genug hat er damit aber eindeutig noch lange nicht und parkt mit zwei satten Schlägen den Ball am Par 5 der 8 gekonnt am Grün, was zwei Putts später im nächsten Schlaggewinn mündet. Stilecht berechnet er dann auch noch den Approach auf der 9 trotz Roughlage bestens und biegt nach dem nächsten gelochten Birdieputt bei bereits 5 unter Par auf die Backnine ab. Dort zeigt er sich dann weiter im langen Spiel voll auf Höhe des Geschehens, allein der Putter kühlt zusehends ab, denn gleich zwei dicke Chancen am Par 5 der 11 und der 12 wollen aus knapp drei Metern nicht fallen.

Heißes Finish

Nachdem er sich auf der 15 nach knapp verfehltem Grün noch gut zum Par scrambled, gibt er sich sichtlich selbst noch einmal den entscheidenden Funken zu einem ganz starken Finish. Zunächst holt er sich vom letzten Par 5 mit Chip und Putt das erhoffte Birdie ab, locht danach am Inselgrün des Par 3 der 17 aus vier Metern den Putt und macht schließlich auf der 18 sogar mit einem Chip-in den Birdiehattrick perfekt.

Damit packt er nicht nur am wohl schwierigsten der drei Kurse sogar eine 64 (-8) aus, sondern bleibt auch weiterhin im Turnier makellos. Bei gesamt 15 unter Par startet sogar mit nur einem Schlag Rückstand auf Charley Hoffman (USA) und Rico Hoey (PHI) als 3. in die dritte Runde im La Quinta CC. Den übrigen deutschsprachigen Spielern ergeht es am Freitag weniger prickelnd, denn Schmid und Paul teilen sich nur Rang 47, Rosenmüller hängt als 141. weiterhin im Leaderboardkeller fest.

Leaderboard The American Express

>> SKY überträgt Live und in HD von den American Express.