Aufgefädelt

Österreichs Hotelplanner Tour Garde fädelt sich am Moving Day der Czech Challenge in Schlagdistanz zu den Top 10 auf und hätte im Royal Beroun GC ein Spitzenergebnis so eindeutig noch in Reichweite.

Nur eine Woche nach seinem fantastischen Heimsieg präsentiert sich Max Steinlechner gleich wieder voll auf Höhe des Geschehens. Dank Runden von 68 (-2) und 64 (-6) Schlägen startet er mit sechs Strokes Rückstand auf die Spitze ins Wochenende, ein Rückstand den die heimische Birdiemaschine im scorefreundlichen Royal Beroun GC von Prag mit einem starken Wochenende wohl durchaus noch wettmachen könnte. Nur einen Schlag dahinter lauert Lukas Nemecz. Timon Baltl und Niklas Regner stemmten ebenfalls den Cut und sorgen so am Weekend sogar für ein rot-weiß-rotes Quartett im Nachbarland.

Gleich auf der 1 rollt Lukas Nemecz den ersten Birdieputt ins Ziel und legt so einen Start nach Maß hin. In Folge muss er sich jedoch etwas in Geduld üben, denn so richtig locker geht ihm am Moving Day nicht vieles von der Hand. Zwar vermeidet er Fehler gekonnt und findet schließlich am Par 3 der 6 ein weiteres Birdie, bei 2 unter Par büßt er zur Halbzeit jedoch sogar ein paar Ränge ein. Auch nach dem Turn kommt der Steirer nicht so richtig ins Rollen, bis sich am Par 5 der 15 sogar ein Adler einnistet und gleich danach noch ein weiteres kleines Vögelchen von der Scorecard zwitschert. Schlussendlich geht sich so trotz einigem Leerlauf die 65 (-5) aus, womit er sich etwas nach vorne arbeitet und als 20. bei nur wenig Rückstand auf die Top 10 klar die Chance ein mögliches Spitzenergebnis wahrt.

Vieles erinnert bei Max Steinlechner auf den Frontnine noch nicht an den starken Auftritt vom Vortag, denn der Tiroler geizt am Samstag noch etwas mit Birdies. Zwar bleibt er die gesamte vordere Platzhälfte über fehlerlos, sammelt jedoch lediglich am Par 5 der 5 ein einsames Birdie auf. Zwar beginnen die hinteren Neun mit einem weiteren Schlaggewinn nach Maß, danach allerdings wird es zusehends farbenfroher. Von der 12 bis zur 15 wechselt er Bogeys und Birdies ab, bringt dank eines abschließenden roten Eintrags am Par 5 der 18 schließlich aber die 67 (-3) in trockene Tücher, womit er es sich als 26 nur knapp hinter Lukas Nemecz gemütlich macht.

Baltl direkt dahinter

Nach souveränem Beginn lässt das Par 5 der 5 schließlich für Timon Baltl das erste Birdie springen. Anders als erhofft lässt ihn dies jedoch nicht wirklich durchstarten, denn nach einem Fehler am Par 3 der 8, rutscht er noch vor dem Turn wieder auf Level Par zurück. Auf den hinteren Neun entschlüsselt er das Gelände dann aber sehenswert. Zwar bremst er sich nach einem roten Doppelpack auf der 10 und dem Par 3 der 11 mit einem zweiten Fehler noch einmal etwas ein, findet bis zum Schluss jedoch noch drei weitere Birdies. Am Ende geht sich so sogar die 66 (-4) aus, womit er um etliche Ränge bis auf etwa Rang 33 nach oben klettert und sich nur knapp hinter Max Steinlechner im Klassement einreiht.

Wie erhofft lässt bereits das Par 5 der 2 das erste Birdie springen und da sich Niklas Regner kurz danach vom Par 3 der 4 das bereits zweite Erfolgserlebnis krallt, macht er rasch klar wohin die Reise am Wochenende gehen soll. Zwar rutscht er auf der 7 dann erstmals etwas aus, kontert den Fehler aber am darauffolgenden Par 3 sofort wieder aus und steht schließlich bei 2 unter Par in der 10. Teebox. Die zweiten Neun lassen sich mit einem Par 3 Birdie auf der 11 zwar gut an, mit darauffolgendem Doppelbogey und noch einem weiteren Fehler im Finish, geht sich am Ende jedoch nur die 70 (Par) und Rang 59 aus.

Die Spitze teilen sich Danny List (AUS) und Albert Boneta (ESP) bei gesamt 18 unter Par.

Leaderboard Czech Challenge