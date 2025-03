Bay Hill Furioso

Sepp Straka räumt sich am Finaltag bei den Arnold Palmer Invitational mit starker Birdiequote zwischenzeitlich sogar noch Außenseiterchancen auf den Sieg ein und fährt am Ende mit einer 69 (-3) beim 20 Millionen Event in Bay Hill einen hervorragenden 5. Rang ein.

Zwar kam Sepp Straka zum Auftakt im trickreichen Wind mit der 77 (+5) in Bay Hill einigermaßen unter die Räder, am Freitag allerdings startet Österreichs Nummer 1 auf dem Par 72 Gelände in Orlando richtig durch. Mit einer 66 (-6) sorgte er nicht nur für eine der tiefsten Runden des gesamten Feldes, sondern spielte sich mit seiner persönlichen Bay Hill-Bestmarke sogar bis an die Top 10 heran.

Am Moving Day musste er dann auf den Frontnine Geduld beweisen, ehe er nach dem Turn Birdies und sogar ein Eagle aufsammelte und so mit der 69 (-3) endgültig die Spitzenränge knackte. Als starker 7. hat die Nummer 18 der Welt so beim Signature Event in Florida alles angerichtet für ein weiteres Topergebnis, wobei die Top 5 sogar nur um einen Schlag entfernt wären. Einzig Collin Morikawa (USA) scheint bei 10 unter Par und sechs Schlägen Vorsprung etwas enteilt zu sein.

Birdie-Start am Sonntag

Sofort präsentiert sich Sepp am Sonntag hellwach und legt sich gleich auf der 1 eine hervorragende Birdiemöglichkeit auf, die er aus zwei Metern eiskalt verwertet. Wie schon am Vortag wird ihm aber erneut die trickreiche 3 zum Verhängnis. Diesmal wassert die Annäherung, womit er recht rasch auch das erste Bogey einstecken muss. Da am darauffolgenden Par 5 der Pitch nicht zwingend genug gelingt und der Viermeterputt am Loch vorbeirollt, geht sich der angepeilte schnelle Birdiekonter knapp nicht aus.

Zwei Löcher später macht er am Signature Par 5 des Platzes die Sache dann besser. Stark parkt er die Attacke nur knapp neben dem Grün und drückt sein Tagesergebnis mit Chip & Putt wieder unter Par. Nach einem hervorragenden Tee Shot am Par 3 danach, legt er aus gut zwei Metern sofort weiter nach und taucht damit sogar bereits unter den besten 5 auf. Noch vor dem Turn misst er dann auf der 9 den nächsten Approach absolut perfekt an und holt sich so aus gerade mal einem Meter stressfrei den schon vierten Schlaggewinn ab.

Perfekte Antworten parat

Nachdem das Wedge auf der 10 etwas zu hart bounct und unangenehm an die Schnittkante zum Rough ausrollt, kann er nach etwas zu starkem Chip den zweiten Schlagverlust nicht mehr verhindern, was nach der starken Phase doch einigermaßen aus heiterem Himmel kommt. Den kleinen Rückschlag steckt er aber bestens weg, kämpft sich auf der 11 noch zu einem wichtigen Par und stopft schließlich am Par 5 der 12 den fälligen Fünfmeterputt zu einem weiteren Birdie, womit er plötzlich nur noch drei Schläge hinter Leader Collin Morikawa lauert.

Am Par 3 der 14 macht er sich dann jedoch selbst das Leben schwer. Zunächst fällt der Tee Shot etwas zu kurz aus und da danach auch der Chip zu kurz bleibt und der Parputt aus 2,5 Metern am Loch vorbeirollt, brummt er sich einen doch ziemlich vermeidbaren Schlagverlust auf. Sofort bessert er den Fehler aber schon auf der 15 mit einem gelungenen Eisen und einem gelochten 3,5 Meter Putt wieder aus und gibt so einmal mehr die perfekte Antwort.

Als Führender im FedEx-Cup zum Players

Im Finish läuft sichtlich auch der Putter noch einmal richtig heiß, denn trotz einer verzogenen Attacke aus dem Fairwaybunker und einem etwas zu kurz ausgefallenen Chip, geht sich aus fünf Metern auch am letzten Par 5 das Birdie aus, womit er sich mittlerweile bis auf Rang 3 spielt. Wieder hat er dann jedoch auf einer kurzen Bahn etwas Schwierigkeiten, da der Abschlag etwas zu weit ausrollt und er aus unangenehmer Lage den Ball nicht wirklich nah zur Fahne bringt, was auch ein weiteres Bogey auf der Scorecard aufleuchten lässt.

Auf der 18 gibt er sich dann noch die Chance erneut zu kontern, allerdings will der Putt aus vier Metern um wenige Zentimeter nicht fallen. Nach der 69 (-3) gesellt er sich bei Abgabge der Scorecard zu Keegan Bradley (USA) bei gesamt 7 unter Par als Führender im Clubhaus. Am Ende wird er zwar noch von vier Spielern überholt, sichert sich so aber einen hervorragenden 5. Rang und kommt in absoluter Topform und als Führender im FedEx-Cup zum Players nach Ponte Vedra Beach. Russell Henley (USA) fängt im Finish Collin Morikawa noch ab und fährt bei gesamt 11 unter Par den Sieg ein.

Auch in der Weltrangliste wird er damit wieder den Turbo anwerfen und in der laufenden Ryder Cup Qualifikation sammelt er erneut wichtige Punkte. Mit den enorm starken Auftritten, den Sieg bei der American Express und der hervorragenden Woche in Bay Hill, drängt sich Sepp bei Captain Luke Donald (ENG) mittlerweile bereits mit Nachdruck für den Kontinentalvergleich mit den USA im kommenden September auf.

Leaderboard Arnold Palmer Invitational

>> SKY überträgt Live und in HD von den Arnold Palmer Invitational.