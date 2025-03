Führende Rolle beim berühmten Players?

Sepp Straka zählt als Führender im FedExCup auch zu den Titel-Favoriten beim Players, der Meisterschaft der PGA Tour.

Mit dem 5. Platz von Bay Hill erklomm Sepp Straka wieder die Spitze im FedExCup und wird von der PGA Tour für das Players sogar als einer der Topfavoriten gehandelt. Kein Wunder nach bereits einem Saisonsieg und in der Vergangenheit zwei Topplatzierungen am extrem selektiven TPC Sawgrass. Nicht nur das wasser- und fallenreiche Layout taugt dem Wiener hier besonders, sondern auch die harten und schnellen Bermuda-Grüns. Vor allem die Beständigkeit und die Bounce-Back-Qualitäten wenn es notwendig war, zeichnen Österreichs Nummer 1 im heurigen Golfjahr aus, was zu bereits 6 Top 15-Ergebnissen bei 8 Turnierstarts führte.

Scottie Scheffler gewann bereits zweimal das Players, die Meisterschaft der PGA Tour, die vor LIV-Zeiten als inoffizielles 5. Major gehandelt wurde. Dieser Glanz ist beim Starterfeld etwas verblasst, da anders als bei Majors nur die Elite der PGA Tour in Sawgrass versammelt ist. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen zählen auch Rory McIlroy und Collin Morikawa neben Straka zu den Topfavoriten beim heurigen Players. Anders als bei den Signature Events glänzt das Players mit einem vollen Teilnehmerfeld von 144 Spielern, das mit regulärem Cut ein fürstliches Preisgeld von 25 Millionen US Dollar ausspielen wird.

Für Deutschland gehen Stephan Jäger und Matti Schmid beim Players an den Start, wobei beide Deutschen zuletzt ebenfalls starke Leistungen zeigten.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live vom Players.

Golf-Live präsentiert Tee-Times und Live Leaderboard.