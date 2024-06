Beinhart abgeworfen

Sepp Straka wird am Moving Day der US Open von Pinehurst No 2 beinhart abgeworfen und ist mit einer birdielosen 78 (+8) am Leaderboard regelrecht im freien Fall unterwegs.

Sepp Straka startete am Donnerstag mit einer 70 (Par) absolut souverän in seine 4. US Open und platzierte sich damit nur knapp hinter den Top 10. Am Freitag dann allerdings knallte Österreichs Nummer 1 wohl mit eine der wildesten Runden seiner bisherigen Karriere auf das Par 70 Terrain in North Carolina. Zunächst schlitterte er früh in ein Triplebogey, musste danach mit teils zu kurzen Eisen weitere Schläge abgeben, ehe er kurz vor dem Turn ein sensationalles Eisen zündete und so sein erstes Hole in One verbuchte. Am Ende leuchtete die 72 (+2) auf, womit er doch sehr souverän cuttete. Am Moving Day geht dann jedoch so ziemlich alles schief was schiefgehen kann.

Gleich die erste Annäherung läuft auf dem pickelharten Geläuf dann zwar unaufhaltsam übers Grün, Sepp legt den Ball in Folge aber stark zur Fahne und sackt so ein anfängliches Par ein. Schon auf der 2 wird es dann aber erstmals unangenehm, da er sich nach etwas zu kurzem Eisen nicht mehr zum Par scramblen kann und so recht rasch ein erstes Bogey einstecken muss. Danach stabilisiert er sein Spiel zwar, kann jedoch sowohl am drivebaren Par 4 der 3, als auch am einzigen Par 5 der Frontnine mit Ungenauigkeiten im Kurzspiel noch kein Birdie notieren.

Straka birdielos zur 78

Das rächt sich dann am Par 3 der 6, da er nach verpasstem Sand Save auf bereits 2 über Par für den Tag abrutscht. Ausgerechnet am Par 5 der 10 wird es dann direkt nach dem Turn ein weiteres Mal unangenehm, da einmal mehr eine Annäherung das Grün nicht findet und ein etwas zu forsch dosierter Chip schlussendlich im dritten Bogey mündet. Aus der Ruhe lässt er sich aber auch davon nicht bringen und legt sich etwa auf der 12 eine durchaus machbare Birdiemöglichkeit auf. Der Putter will aber auch weiterhin noch nicht so wirklich warm werden, womit er nach wie vor noch auf das erste Birdie am Moving Day warten muss.

Zum Leidwesen des ehemaligen Georgia Bulldogs wird es dann auf der 13 sogar wieder richtig schmerzhaft, denn eine eingebunkerte Annäherung bringt er nur am Fairway seitlich vom Bunker unter. Danach benötigt er gleich noch vier weitere Versuche ehe der Ball endlich im Loch, was ihn mit dem Triplebogey verständlicherweise endgültig weit im Klassement abrutschen lässt. In dieser Tonart geht es für den 31-jährigen auch im Finish weiter, da das nächste verfehlte Grün auf der 16 und ein verpasster Sand Save auf der 17 die nächsten Schlagverluste bedeuten.

Nachdem auf der 18 dann der Birdieputt aus vier Metern knapp nicht fällt, muss sich der zweifache PGA Tour Champion schließlich mit einer birdielosen 78 (+8) abfinden. Damit ist er am Leaderboard auch richtiggehend im freien Fall unterwegs und bremst sich erst rund um Rang 60 wieder ein.

Leaderboard US Open

