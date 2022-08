Bereit für Atlanta

BMW CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka packt am Finaltag im Wilmington CC noch einmal eine 68 (-3) aus, klettert damit noch um etliche Ränge nach oben und zeigt so, dass die Form vor der anstehenden Tour Championship in Atlanta eindeutig stimmt.

Sepp Straka legte am Moving Day eine wahre Achterbahnfahrt hin, denn nach nur vier gespielten Löchern lag er bereits bei 3 unter Par, musste mit Fehlern rund um den Turn aber sogar den Ausgleich einstecken, ehe er auf den verbleibenden Löchern noch drei weitere Birdies aufsammelte und so am Ende mit der 68 (-3) seine bislang beste Runde der Woche zu Papier brachte.

Am Finaltag will der Longhitter nun an die starke Birdiequote anknüpfen und parallel dazu die Bogeys von der Scorecard fernhalten. Die Spitzenplätze dürften bei bereits sechs Schlägen Rückstand wohl nur noch in einem außergewöhnlichen Fall zu knacken sein, jeder gutgemachte Platz könnte am Ende aber über den Rückstand bei der Tour Championship – in Atlanta startet der Führende der Jahreswertung bei -10 und die Verfolger im FedEx-Cup mit weniger bis gar keinem Guthaben – entscheiden.

Blitzstart

Wie schon am Samstag gelingt auch diesmal der Start nach Maß, denn gleich die erste Annäherung bremst sich einen guten Meter vor der Fahne ein, was er prompt in Zählbares ummünzen kann. Noch besser gelingt der Tee Shot danach am ersten Par 3, denn mit einem perfekten Eisen legt er den Ball stark zum Loch und eröffnet so sogar mit dem Birdiedoppelpack. Selbst damit hat der ehemalige Georgia Bulldog aber sichtlich nicht genug, wie eine gelungene Grünattacke am Par 5 der 3 und das dritte Birdie eindrucksvoll unterstreichen.

Das lässt Sepp buchstäblich aus allen Rohren feuern, denn mit dem nächsten ganz starken Approach geht sich aus zwei Metern auch auf der 4 das Birdie aus, womit er plötzlich sogar die Top 10 am Horizont auftauchen sieht. Stark scrambled er sich danach aus dem Fairwaybunker noch zum Par, allerdings ebbt der gewinnbringende Schwung der ersten Löcher in Folge spürbar ab. Kurz vor dem Turn wird ihm schließlich ein weiterer eingebunkerter Abschlag auch scoretechnisch mit dem ersten Bogey zum Verhängnis.

Fehler gut weggesteckt

Den Fehler steckt er jedoch deutlich besser weg als noch am Vortag, denn diesmal kann er sein Spiel rasch wieder stabilisieren. Dank eines starken Wedges geht sich dann trotz eines verzogenen Drives am Par 5 der 12 das nächste Birdie aus, was ihn auch wieder unter die Top 20 pusht. Lange währt die Freude jedoch nicht, da er sich am darauffolgenden Par 3 vor dem Grün im Sand einbuddelt und sich von dort nicht mehr zum Par scramblen kann.

Am darauffolgenden letzten Par 5 verpasst er nach verzogener Grünattacke zwar das erhoffte Birdie, holt dieses jedoch am Par 3 der 15 mit einem sehenswerten Fünfmeterputt nach und stellt sein Score so einmal mehr wieder auf 4 unter Par. Am Schlussloch gelingt die Annäherung trotz perfektem Drive alles andere als nach Maß und aus knapp 20 Metern muss er am Grün noch dreimal ansetzen, womit er das Turnier nur mit einem Bogey beendet.

Dennoch klettert er mit der zweiten 68 (-3) noch um etliche Ränge im Klassement bis etwa auf Rang 30 nach vor und zeigt, dass die Formkurve vor dem großen Tourfinale in Atlanta kommende Woche eindeutig stimmt. “Die Platzierung in diesem Feld ist schon stark. Im Großen und Ganzen, weil ich diese Woche nicht mein bestes Spiel gehabt habe, bin ich schon sehr zufrieden,” fasst Straka seine Arbeitswoche in Delaware insgesamt positiv zusammen. “Am Wochenende habe ich besser gescored, definitiv mehr Putts gelocht.

Durch die sehenswerte Finalrunde büßt er auch im FedEx-Cup Ranking nur wenige Ränge ein, womit sich auch der Rückstand beim Start im East Lake GC in Grenzen halten sollte. “Ich freue mich schon sehr darauf, (Anm. Finale in Atlanta), cool dass ich in den Top 10 geblieben bin, da jede Position hilft mit dem Score am Anfang.”

Noch am Sonntag Abend hebt sein Flieger Richtung Atlanta ab. Während der Montag ganz im Zeichen der Regeneration stehen wird, möchte er am Dienstag 18 Löcher und am Mittwoch 9 Löcher Proberunde spielen, nachdem er East Lake bereits einige Jahre lang, seit College-Tagen,nicht mehr gespielt hat.

Leaderboard BMW Championship

