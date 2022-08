Hattrick nur knapp verpasst

DORMY OPEN – FINAL: Niklas Regner bringt mit einer 70 auch am Finaltag im Österakers Golfklubb noch eine rote Runde zum Recording, verpasst mit etwas zu hoher Fehlerquote aber knapp sein drittes Topergebnis in Folge.

Niklas Regner zeigte bislang auch in Schweden die starke Form der vergangenen Wochen, denn nach Runden von zweimal 69 (-3) und einmal 71 (-1) Schlägen startet der 23-jährige als 9. in den Finaltag und hat so gute Chancen den Österakers Golfklubb mit seinem dritten Topergebnis in Folge wieder zu verlassen.

Wie aus der Pistole geschossen legt der Steirer dann am Sonntag los und beginnt die Runde gleich mit einem roten Doppelpack, der ihn bis auf Rang 5 nach vorne pusht. Ausgerechnet das Par 3 der 4, wo ihm am Freitag noch ein Hole in One glückte, wird ihm dann jedoch richtig zum Verhängnis, denn mit einem Doppelbogey findet er sich plötzlich nur bei Even Par wieder.

Auch auf der zweiten kurzen Bahn hat er einige Probleme und rutscht mit einem weiteren Fehler dann sogar in den Plusbereich zurück. Immerhin kann er am darauffolgenden Par 5 auch das dritte Birdie notieren, womit er sein Score sofort wieder ausgleicht.

Zwar krallt er sich schließlich auf der 10 auch wieder das Minus als Vorzeichen, stolpert jedoch sofort auch über den nächsten Fehler. Erst danach stabilisiert er sein Spiel wieder und bringt dank zweier Par 5 Birdies auf der 13 und der 18 schließlich mit der 70 (-2) auch am Sonntag noch eine rote Runde zum Recording.

Das erhoffte dritte Topergebnis in Folge geht sich so als 17. zwar knapp nicht aus, die nächste Chance ergibt sich jedoch bereits kommende Woche, wenn der nächste schwedische Challenger auf dem Programm steht. Wie schon in Stockholm werden auch im Allerum Golfklubb neben Niklas Regner auch Timon Baltl und Martin Wiegele am Start sein.

“Es war ein durchwachsenes Wochenende mit nur 3 unter Par. Es ist etwas schade, denn es wäre sicherlich mehr möglich gewesen in Stockholm. Ich konnte die starke Form der ersten beiden Tage nicht ganz ins Wochenende mitnehmen und hab einfach zu viele Fehler gemacht. Es fehlt aber nicht viel auf die absolute Spitze und nächste Woche ergibt sich gleich die nächste Chance in Helsingborg”, fasst Niklas Regner das Weekend etwas enttäuscht zusammen.

Emilio Cuartero Blanco (ESP) schnappt sich mit einer 67er (-5) Finalrunde und bei gesamt 15 unter Par den Sieg.

