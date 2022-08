Verpatztes Finale

CZECH MASTERS – FINAL: Uli Weinhandl hat beim auf drei Runden verkürzten DP World Tour Event im Albatross Resort von Prag am Sonntag hart zu kämpfen und verpatzt mit einer 76 (+4) die Finalrunde ziemlich.

Uli Weinhandl wusste seine Einladung auf der DP World Tour gut auszunützen und stemmte dank einer 69 (-3) am Freitag am Ende recht souverän den Cut. Am Samstag soll nun eine weitere Runde in den 60ern aufs Leaderboard wandern um sich im Klassement näher an die lukrativen Preisgeldränge herantasten zu können.

Wegen unglaublichen Regenmassen, die von Freitag auf Samstag das komplette Terrain überfluteten, fiel der Moving Day sprichwörtlich ins Wasser und zwang die Verantwortlichen so dazu das Turnier auf drei Runden zu verkürzen. Somit ist die dritte Runde auch gleichzeitig die Finalrunde und der Burgenländer findet am Sonntag mit einem Par 5 Bogey alles andere als gut in den letzten Spieltag.

Zwar geht sich schließlich auf der 4 mit gefühlvollem Putt auch das erste Birdie aus, prompt allerdings rutscht er mit einem Dreiputt danach wieder in den Plusbereich zurück und da er sich kurz vor dem Turn auch am zweiten Par 5 ein Bogey einfängt, steckt er klassementtechnisch regelrecht fest.

Zwar geht sich dann am Par 5 der 10 zum bereits dritten Mal in dieser Woche ein roter Eintrag aus, mit einem Par 3 Bogey auf der 13 verspielt er jedoch auch dieses recht rasch wieder und da er sich zum Abschluss noch dazu ein Doppelbogey einfängt, muss er sich am Sonntag sogar mit der 76 (+4) anfreunden, was nur für einen 63. Platz reicht.

Max Kieffer (GER) fährt bei seinem 249. Turnierstart mit einer 66er (-6) Finalrunde und bei gesamt 16 unter Par seinen allerersten DP World Tour Sieg der Karriere ein.

Leaderboard Czech Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Czech Masters.