BMW CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka rutscht nach super Beginn rund um den Turn mit etlichen Fehlern wieder zurück, schnappt sich danach aber weitere Birdies und bringt mit der 68 (-3) seine bislang klar beste Runde im Wilmington CC zum Recording, womit er auch einige Ränge im Klassement gut macht.

Eigentlich wollte Sepp Straka an den sensationellen Auftritt beim ersten FedEx-Cup Playoff Turnier, wo er sich Will Zalatoris (USA) erst im Stechen geschlagen geben musste, anknüpfen, allerdings lief an den ersten beiden Tagen noch nicht vieles in Richtung des gebürtigen Wieners.

Neben einigen Ungenauigkeiten wollte auch der Putter noch nicht heiß laufen, was ihn im Elitefeld der besten 70 der PGA Tour Jahreswertung nur vom 58. Platz aus ins Wochenende starten lässt. Zumindest hat er am Moving Day nun den kleinen Bonus einer frühen Startzeit, den er im Flight mit Mackenzie Hughes (CAN) bestmöglich in die Waagschale werfen will.

Starker Beginn

Zumindest zu Beginn geht das Vorhaben auch absolut nach Maß auf, denn die erste Annäherung legt er auf gut drei Meter zur Fahne und locht prompt zum anfänglichen Birdie. Gleich am Par 5 der 3 legt er auch weiter nach, denn nach nur leicht zu kurzer Grünattacke geht sich nach Chip und Putt bereits der zweite Schlaggewinn aus.

Das bringt den “Straka-Turbo” sichtlich so richtig auf Touren, denn auf der 4 knallt er den Approach sogar fast geschenkt zum Stock, womit ihm nur noch ein Tap-in zum nächsten Birdie übrig bleibt. Erst danach geht er es etwas ruhiger an, bis er sich schließlich nach einem eingebunkerten Abschlag auf der 8 nicht mehr zum Par scramblen kann und so auch den ersten Fehler einstecken muss.

Das kostet auch plötzlich das Gefühl auf den Grüns, denn auf der 9 muss er gleich dreimal ansetzen und tritt sich so sogar einen Bogeydoppelpack ein. Die Probleme reißen auch nach dem Turn nicht ab, denn nach einem leicht verzogenen Abschlag erreicht er auf der 11 das Grün nicht und da sich das Up & Down zum Par nicht ausgeht, verspielt er den starken Start endgültig komplett.

Wieder auf -3

Mit allerletzter Kraft schafft es die Grünattacke am Par 5 der 12 dann gerade noch übers Wasser, was der Honda Classic Champion aber gut ausznützen weiß, denn mit einem starken Chip bereitet er die nächste echte Birdiechance vor und taucht so wieder in den Minusbereich ab. Zwei Löcher später kann er sich wieder auf sein Kurzspiel verlassen, denn erneut legt er am letzten Par 5 einen Chip stark zur Fahne und schraubt sein Tagesscore so wieder auf 2 unter Par.

Nach einem starken Parsave aus dem Grünbunker am Par 3 der 15 und einer dicken ausgelassenen Chance danach, krallt er sich schließlich am Schlussloch aus fünf Metern noch sein sechstes Birdie, dreht so sein Score noch auf -3 und bringt mit der 68 (-3) seine bislang klar beste Runde der Woche zum Recording, womit er auch um einige Ränge im Klassement bis auf Rang 44 nach oben klettert.

Patrick Cantlay zieht mit einer 65 (-6) an die Spitze und geht bei gesamt 12 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Xander Schauffele und Scott Stallings (alle USA) in den Finaltag.

