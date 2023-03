Birdies in der Überzahl

PUNTACANA CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab weiß zum Auftakt im Corales GC mit starker Birdiequote zu überzeugen und bringt so trotz einiger Bogeys eine 71 (-1) zum Recording, womit er sich nur mit wenig Rückstand auf die Top 10 in angenehmer Position einreiht.

Am Nebenschauplatz Puntacana hofft Matthias Schwab auf eine starke Turnierwoche. Das Corales Resort zählt zwar zu den längsten, aber vom Tee nicht gerade anspruchsvollen Kursen auf der PGA Tour, entsprechend tiefe Scores werden beim 3,8 Millionen Dollar-Turnier erwartet.

Der Steirer hofft auf ansteigende Form, nachdem er bei den letzten 6 Starts nicht über einen 50. Rang hinausgekommen war. Immerhin kennt Schwab den Kurs bereits aus den Vorjahren, als er zweimal cuttete und einen 44. Platz als bislang bestes Ergebnis zu Buche stehen hat.

Gleich auf der 10 findet sich der Rohrmooser richtig gut zurecht und legt die Annäherung sehenswert aufs Grün, was ihm prompt ein anfängliches Birdie beschert. Auch danach lässt er in der frühen Phase einer Auftaktrunde den Fuß sehenswert am Gaspedal und holt sich nach einem starken Wedge am Par 5 der 12 rasch den nächsten roten Eintrag ab, womit der erhoffte schnelle Start endgültig eingesackt ist.

Schwächephase ausgemerzt

Den Rhythmus behält er auch sehenswert bei, denn nach einem weiteren Par geht sich am zweiten Par 5 seiner Runde auch schon das nächste Birdie aus, was den Rohrmooser bereits bis unter die Top 5 nach vorne pusht. Rund um den Turn erwischt es den Schladming-Pro dann jedoch recht unangenehm, da er sich weder auf der 18 noch auf der 1 nach verfehlten Grüns noch zum Par scramblen kann.

Sofort steuert Matthias aber gegen und stopft nach starkem Teeshot am Par 3 der 2 den fälligen Birdieputt. Zwar schnappt er sich zwei Bahnen danach am Par 5 sein bereits fünftes Birdie und gleicht damit die Schwächephase vom Turn endgültig wieder aus, allerdings muss er prompt danach auch ein weiteres Bogey einstecken.

Zum Abschluss brummt ihm dann nach eingebunkertem Teeshot auch das Par 3 der 9 noch ein Bogey auf, dank der starken Birdiequote geht sich aber immerhin eine 71 (-1) aus, mit der sich Matthias Schwab mit nur wenig Rückstand auf die Spitzenplätze als 26. in recht angenehmer Position einreiht. Brice Garnett und Ben Martin (beide USA) erwischen mit 66er (-6) Runden den besten Start.

Leaderboard Puntacana Championship