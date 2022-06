Blick auf die Top 10

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 2. RUNDE: Angespornt von seiner ersten Runde unter Par in Muirfield Village am Donnerstag, legt Sepp Straka am Freitag sogar noch einen Zahn zu und geht nach der 70 (-2) mit festem Blick auf die Top 10 ins Wochenende des 12 Millionen Dollar Events in Ohio.

Sepp Straka zeigte zum Auftakt im schwierigen Muirfield Village, dass ihm die einwöchige Regenerationspause durchaus gutgetan hat, denn mit gefühlvollem Spiel lag der Longhitter zwischenzeitlich nach fehlerlosen Backnine bei 2 unter Par. Zwar schlichen sich nach dem Turn auch Fehler ein, mit einem abschließenden Birdie brachte er am Ende aber mit der 71 (-1) seine erste Runde unter Par beim Memorial Tournament zum Recording und startet so bei nur vier Schlägen Rückstand auf das Führungs-Sextett und im soliden Mittelfeld in durchaus vielversprechender Ausgangslage in den zweiten Spieltag.

Mit ganz sicherem Spiel findet der Longhitter dann am Nachmittag auf der 1 souverän mit einem Par in die Runde und bringt danach schon auf der 2 erstmals den Putter zum Glühen, lässt dieser doch aus etwa elf Metern ein frühes Birdie springen. So stark der Birdieputt auch war, so sehr lässt ihn der 14. Schläger im Bag am Par 3 danach hängen, denn aus einem guten Meter rollt der Ball knapp am Loch vorbei, womit sein Score postwendend wieder bei Level Par steht.

Den kleinen Rückschlag steckt er aber ohne Probleme weg und holt sich trotz eingebunkerter Grünattacke am ersten Par 5 zwei Löcher später dann dank eines gefühlvollen Sandschlags das nächste Birdie ab und dreht sein Score so rasch wieder in den Minusbereich. Auch am zweiten Par 5 versandet die Attacke, was diesmal auch das Birdie verhindert. Dafür legt er sich am darauffolgenden Par 3 eine richtig gute Möglichkeit auf, die er aus drei Metern jedoch nicht zu verwerten weiß und so mit dem Zwischenstand von 1 unter Par auf die Backnine abbiegt.

Fehler mehr als ausgebessert

Dort gerät dann auf der 10 die Annäherung etwas zu lang und macht es sich unangenehm im Rough gemütlich. Da im Anschluss der Dreimeterputt zum Par nicht fällt, kann er das zweite Bogey des Tages nicht mehr abwenden. Mit einem starken Chip legt er sich zwar am Par 5 danach gleich wieder eine Birdiechance auf, allerdings will das Gerät fürs Kurzgemähte nach dem Superputt zu Beginn auch weiterhin nicht wirklich auf Temperatur kommen. Nach einem starken Sandsave am Par 3 der 12 ergibt sich nach sehenswerter Annäherung dann schon auf der 13 die nächste Chance, doch auch weiterhin bleibt der Putter noch kalt.

Auch am letzten Par 5 findet die Attacke nur den Grünbunker, diesmal allerdings spielt der Putter am Ende aus zwei Metern mit und holt dem Georgia Bulldog so wieder das Minus als Vorzeichen zurück. Das Erfolgserlebnis bringt ihn gegen Ende der Runde noch einmal so richtig ins Rollen, denn aus acht Metern lässt auch das Par 3 danach ein Birdie springen, womit er sogar an den Top 10 andockt. Auf den letzten beiden Löchern notiert er schließlich noch wichtige Pars, bringt so die 70 (-2) ins Clubhaus und hat damit vor dem Wochenende als ca. 17. die Top 10 fest im Blick.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.