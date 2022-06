Lonely Boy

CZECH CHALLENGE – 2. RUNDE: Lukas Lipold hat zwar wie auch Martin Wiegele, Timon Baltl und Maximilian Lechner am Freitag hart zu kämpfen, zieht im Golf Kuneticka Hora aber zumindest als einziger Österreicher ins Wochenende ein.

Lukas Lipold und Timon Baltl zeigten sich zum Auftakt richtig stark und brachten sich mit Runden von 67 (-3) bzw. 68 (-2) Schlägen in mehr als nur vielversprechende Positionen. Martin Wiegele reihte sich nach der 71 (+1) zwar nur knapp hinter der prognostizierten Cutmarke ein, hat mit einer souveränen zweiten Runde aber mit Sicherheit noch gute Chancen aufs Wochenende. Neo-Pro Maximilian Lechner muss am Freitag einen Zahn zulegen will er aus Tschechien Preisgeld mitnehmen.

Lukas Lipold knüpft auf den ersten Löchern am Freitag Nachmittag an die starke Leistung des Vortages an und schnürt nach drei anfänglichen Pars sogar einen roten Doppelpack, der ihn bis in die absolute Spitze katapultiert. Zwar schleicht sich danach auch ein Fehler ein, mit dem Zwischenstand von 1 unter Par mischt er nach den Frontnine aber weiterhin ganz vorne mit.

Dies ändert sich dann jedoch nach dem Turn, denn vom Par 5 der 11 weg geht plötzlich die Sicherheit verloren, was sich sogar in einem Bogeytriplepack mehr als unangenehm entlädt. Auch danach will nichts wirklich gewinnbringendes mehr gelingen und ein weiterer Fehler am Par 3 der 17 lässt schlussendlich sogar nur die 73 (+3) zu, womit er dank der starken 67 (-3) vom Vortag aber als 46. immerhin das Wochenende erreicht.

Zu fehlerhaft

Martin Wiegele bringt sich mit einem frühen Birdie auf der 3 recht rasch auf Cutkurs, rutscht jedoch mit zwei darauffolgenden Bogeys auch postwendend unangenehm zurück. Zwar stabilisiert er in Folge sein Spiel wieder, der scoretechnische Ausgleich will auf den Frontnine aber nicht mehr gelingen. Auch nach dem Turn will nicht wirklich vieles zusammenlaufen und auf einer birdielosen zweiten Platzhälfte muss er sogar noch zwei Bogeys einstecken, womit er mit der 73 (+3) und als 92. keine Chance mehr auf den Cut hat.

Am Freitag ist Timon Baltl der einzige Österreicher mit früher Startzeit und hat in den Vormittagsstunden auch etwas zu kämpfen, wie ein frühes Par 5 Bogey auf der 2 und ein weiterer Fehler auf der 5 unterstreichen. In Folge findet der Steirer aber den benötigten Rhythmus, gleich mit Birdies auf der 7 und der 9 noch auf den Frontnine sein Score wieder aus und bleibt so an den Spitzenplätzen dran.

Das ändert sich dann jedoch auf den zweiten Neun drastisch, denn zunächst rutscht er mit den nächsten beiden Fehlern wieder zurück und tritt sich danach sogar ein Triple- und ein Doppelbogey ein, womit er nahezu im freien Fall im Klassement unterwegs ist. Selbst ein Birdie danach weiß sein Spiel nicht mehr zu stabilisieren, wie noch ein weiterer Fehler auf der 17 untermauert. Am Ende unterschreibt er nur die 77 (+7) und verpasst damit den Wochenendeinzug als 108. deutlich.

Maximilian Lechner legt zwar gleich mit einem Birdie auf der 1 los, stolpert im Anschluss aber über gleich zwei Bogeys und kommt so nach den Frontnine der prognostizierten Cutmarke nur bedingt näher. Zu Beginn der zweiten Neun steuert er dann mit einem Birdie noch einmal kurzfristig gegen, rutscht mit späten weiteren Fehlern aber in die nächste 73 (+3) und hat so keine Chance als 118. die gezogene Linie zu überspringen. Gleich drei Spieler teilen sich bei gesamt 6 unter Par die Führungsrolle.

