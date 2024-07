Deutlich mehr erhofft

Lukas Nemecz findet auch am Finaltag der ISCO Championship nicht mehr den Schwung der ersten Tage und rutscht beim von PGA Tour und DP World Tour in Kooperation veranstalteten Event im Keene Trace GC mit einer 72 (Par) noch weiter zurück.

An den ersten beiden Spieltagen konnte Lukas Nemecz mit den ultratiefen Scores in Kentucky durchaus sehenswert mithalten und brachte sich mit einer 68 (-4) und einer 65 (-7) in recht vielversprechende Position. Am Moving Day ging dem Steirer dann jedoch nicht mehr wirklich vieles leicht von der Hand, was ihn zwischenzeitlich nach einigen Fehlern sogar bis auf Rang 60 abrutschen ließ.

Erst im Finish fand er dann doch noch den gesuchten Rhythmus und konnte mit drei abschließenden Birdies und der 71 (-1) noch Schadensbegrenzung betreiben. Zwar büßte er auch so ein paar Ränge ein, vom 34. Platz aus scheint am Sonntag mit einer starken Runde aber wohl noch einiges möglich zu sein, wenngleich die Top 10 bereits vier Schläge weit weg sind.

Viel Leerlauf im Spiel

Gleich auf der 1 gibt er sich dann aber eine gute Birdiechance, hat den Putter aus 2,5 Metern jedoch noch nicht auf benötigter Temperatur. Das ändert sich dann aber gleich am darauffolgenden Par 3, denn aus sechs Metern wandert rasch der erste rote Eintrag auf die Scorecard. Nachdem die Annäherung zwei Löcher später jedoch im Grünbunker landet und der 2,5 Meter Putt zum Par nicht fällt, rutscht er recht rasch wieder auf Level Par zurück.

Sofort drückt der 34-jährige aber wieder aufs Tempo und drückt gleich danach am ersten Par 5 der Runde mit Chip und Putt sein Tagesscore wieder unter Par. Mit etwas zu ungenauen Eisen schläft sein Spiel dann jedoch richtiggehend ein. Erst am Par 5 der 11 durchrbictt er dann dank eines gefühlvollen Putts den längeren Birdie-Leerlauf. Wieder hat er danach jedoch Probleme einen gewinnbringenden Rhythmus zu etablieren und schlittert am Par 3 der 16 nach verpasstem Up & Down sogar in ein weiteres Bogey.

Konter kann er dann auf den verbleibenden Löchern keinen mehr setzen und tritt sich am Schlussloch nach vergeblichem Scrambling sogar noch ein Bogey ein, was lediglich eine 72 (Par) zulässt. Damit rutscht Lukas auch im Klassement noch um einige Ränge zurück und kehrt Kentucky nur als 45. wieder den Rücken.

„Ein wenig enttäuschendes Ende hier bei der ISCO Championship. Ich habe zwar gefühlt gutes Golf weiter gespielt, aber irgendwie kein Score zusammengebracht. Die Grüns und der Unterboden haben sich nach dem Freitag total verändert, sind extrem hart geworden. Dadurch hat sich der Platz komplett anders gespielt und darauf konnte ich mich nicht ganz so gut einstellen,“ erklärt sich Nemec den Rückfall am Wochenende.

Harry Hall setzt sich im Stechen gegen gleich vier Kontrahenten durch und triumphiert bei gesamt 22 unter Par. Der Engländer feiert mit dem Chip In-Birdie seinen allerersten Sieg auf der PGA Tour.

Leaderboard ISCO Championship

