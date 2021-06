Deutlich wie lange nicht

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 2. RUNDE: Sepp Straka agiert auch am zweiten Spieltag deutlich zu fehleranfällig und verpasst im Muirfield Village bei gesamt 9 über Par den Cut so deutlich wie schon lange nicht mehr und lässt so auch die letzte Chance auf eine direkte Qualifikation für die US Open verstreichen.

Sepp Straka hatte schon zum Auftakt enorm zu kämpfen und kam im adaptierten und überarbeiteten Muirfield Village nicht wirklich zurecht. Am Ende hatte er sogar trotz allererster Startzeit nur die 77 auf (+5) der Scorecard stehen und startet dementsprechend bereits mit unangenehmen Rückstand auf die Cutmarke in den zweiten Spieltag. Da die erste Runde wegen einer hartnäckigen Gewitterzelle nicht wie geplant beendet werden konnte, kann Runde 2 am Freitag erst verspätete gestartet werden, was für Sepp heißt, dass er erst deutlich später als eigentlich geplant seine zweite Umrundung in Angriff nehmen kann.

Um 22:05 MEZ steht der Longhitter dann in der 10. Teebox parat und findet durchaus ansprechend in den zweiten Tag. Nach anfänglichen Pars pirscht er sich dann mit einem gelochten Birdieputt aus knapp vier Metern am Par 5 der 15 sogar etwas näher an die gezogene Linie heran, nach verzogenem Drive und eingebunkertem Wedge geht sich dann auf der 17 aber sogar nur das Doppelbogey aus, was die letzten Cutambitionen bereits vor dem Turn endgültig zunichte macht.

Das lässt das Spiel des Georgia Bulldogs auch zerbröckeln, denn nach einem Dreiputt auf der 1 und einem verpassten Up & Down aus dem Grünbunker am Par 3 der 4 liegt er sogar bereits bei 3 über Par für den Tag und fügt nach einem weiteren verzogenen Abschlag auf der 6 sogar den nächsten Fehler auf der Scorecard hinzu. Am letzten Par 5 holt er sich danach zwar noch ein Birdie, gibt diesen jedoch nach deutlich verpasstem Grün am Par 3 der 8 aber postwendend wieder ab und unterschreibt schlussendlich nur die 76 (+4).

Bei gesamt 9 über Par scheitert Österreichs PGA Tour Beitrag so als in etwa 105. so deutlich wie schon lange nicht mehr am Einzug ins Wochenende. Zumindest erspart sich Sepp ein Ende der Runde am Samstag, da er durch die erste Nachmittags-Startzeit seine zweite Umrundung trotz der langen Verzögerungen noch beenden kann. Mit dem Missed Cut verstreicht für den gebürtigen Wiener auch die letzte Chance auf eine direkte Qualifikation für die US Open in Torrey Pines.

Ein Teil des Feldes muss die letzten Bahnen von Runde 2 erst noch am Samstag zu Ende bringen. Die Führung teilen sich derzeit Patrick Cantlay (USA) (67) und Jon Rahm (ESP) (-5 nach 13) bei gesamt 8 unter Par.

Leaderboard The Memorial Tournament

