Knallrot ins Wochenende

CZECH CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner packt bei seinem Debüt als Professional am Freitag eine fehlerlose 67 aus und stürmt im Golf & Spa Kunětická Hora regelrecht ins Wochenende. Lukas Nemecz beißt trotz Hexenschuss in der Schulter die Zähne zusammen und zieht dank eines super Finishes noch locker über die gezogene Linie.

Von den fünf Österreichern in Tschechien konnte lediglich Niklas Regner zum Auftakt bei seinem Profidebüt eine Runde über Par verhindern. Mit dem Spiel an sich zeigte er sich nach der ersten Runde auch durchaus zufrieden, allein der Score hätte laut eigener Aussage tiefer ausfallen können. Lukas Nemecz hatte am Donnerstag mit einem Hexenschuss im rechten Schulterblatt zu kämpfen und wird er am Freitag zwingend eine rote Runde benötigen um aus Tschechien Preisgeld mitnehmen zu können.

Niklas Regner beginnt den zweiten Spieltag mit anfänglichen Pars ganz sicher und sammelt auf der 14 und am Par 5 der 16 die ersten Birdies auf, womit er sich zur Halbzeit der Runde bereits klar auf Kurs in Richtung Wochenende bringt. Den eingeschlagenen Weg verlässt er auch auf den Frontnine nicht und nimmt auf einer komplett fehlerlosen zweiten Runde noch drei weitere Birdies mit, was ihn am Ende sogar die 67 (-5) unterschreiben lässt, womit er gleich bei seinem Debüt als 20. sogar die Spitzenplätze vor dem Moving Day in Reichweite hat.

“Ich bin sehr zufrieden mit der fehlerfreien Runde. Was ich am Wochenende noch etwas besser machen möchte sind die Annäherungen, die sind noch ein Stückchen zu weit weg. Ziel ist es natürlich ein Top 10 Ergebnis aus Tschechien mitzunehmen, denn dann könnte ich auch kommende Woche in Spanien auf der Challenge Tour aufteen”, steckt sich der Neo-Pro gleich beim Debüt die Ziele durchaus hoch.

Lukas Nemecz startet mit Bogeys und Birdies im Wechselspiel regelrecht kunterbunt in den Freitag. Erst danach kehrt kurz Ruhe ein, ehe er die Backnine mit Birdie-Bogey-Birdie beendet, so aber immerhin im zartrosa Bereicha auf den Frontnine ankommt. Dort lässt er das farbenfrohe Wechselspiel dann aber sein und beschränkt sich darauf nur noch Birdies einzusacken, was mit gleich vier roten Einträgen auf den letzten fünf Löchern auch vortrefflich gelingt. Mit der 67 (-5) drückt der 31-jährige doch spürbar aufs Tempo und zieht als 39. locker ins Wochenende ein.

Nach dem bärenstarken Finish meint er: “Es war heute ab der 3 im Finish wirklich extrem stark. Der Hexenschuss tut nach wie vor noch ordentlich weh im Schulterblatt, aber zumindest ist die Beweglichkeit wieder da und dadurch ist es nicht ganz so wild. Ein bisschen Zähne zusammenbeißen ist schon okay.”

Zu spät losgelegt

Timon Baltl torpediert sich die geplante Aufholjagd gleich auf der 1 mit einem Doppelbogey heftig. Zwar steuert der 26-jährige mit einem Birdiedoppelpack danach gut gegen, stolpert kurz vor dem Turn auf der 9 aber über die zweite Doublette. Zwar steuert der Steirer prompt mit dem nächsten Birdie gegen, rutscht aber am darauffolgenden Par 5 wieder zurück. Mit einem bärenstarken Finish und gleich vier roten Einträgen in Folge geht sich am Ende zwar sogar noch die 70 (-2) aus, für den Aufstieg ins Wochenende reicht dies als 91. jedoch nicht mehr.

Wie schon am Vortag muss Lukas Lipold erneut am Par 3 der 13 ein Bogey einstecken und da er die gesamten Backnine darauf nicht reagieren kann, entfernt er sich immer weiter von der prognostizierten Cutmarke. Am Ende unterschreibt er zwar die 72 (Par), der Cut ist vom 101. Platz aus aber doch ein gutes Stück weit weg.

Nachdem er am Donnerstag 18 Löcher lang vergeblich auf der Suche nach einem Birdie war, erledigt Sebastian Wittmann dies am Freitag gleich auf der 1 und zeigt auch danach starkes Golf. Da sich dann auf der 7 ein weiteres Birdie ausgeht, bringt er sich wieder etwas näher an die Cutlinie heran. Nach und nach nimmt die Fehlerquote aber wieder zu und mit der 74 (+2) hat er schließlich als 117. keine Chance mehr auf Preisgeld.

Christofer Blomstrand (SWE) und Alfredo Garcia-Heredia (ESP) teilen sich bei gesamt 12 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Czech Challenge