Noch in Reichweite

JABRA LADIES OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf hat im Evian Resort nach der 72 wohl auch die Spitzenplätze noch in Reichweite. Sarah Schober hat zwar erneut zu kämpfen, stemmt aber ebenfalls in Frankreich den Cut.

Anders als vergangene Woche zeigte sich Christine Wolf nach den ersten 18 Löchern vor allem mit ihrem Putter zufrieden, haderte jedoch am majorerprobten Gelände in Frankreich mit zu ungenauem langen Spiel. Nach der 73 liegt die Tirolerin aber voll auf Cutkurs und könnte sich am Freitag sogar klar in Richtung Spitzenplätze orientieren.

Runde 2 startet Österreichs bislang einzige Olympionikin mit einem Paukenschlag, denn gleich auf der 6 und der 7 versenkt sie die fälligen Birdieputts und pirscht sich damit bis an die Top 10 heran. Mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 10 geht es dann sogar bis in den absoluten Spitzenbereich nach vor, ehe der Schwung jäh abreißt, was sich in gleich vier aufeinanderfolgenden Bogeys unschön bemerkbar macht.

Danach allerdings findet sie wieder den benötigten Rhythmus und spult recht souveräne Pars ab. Erst am Ende der Runde wird es dann noch einmal farbenfroh, das Birdie-Bogey Finish lässt sie aber mit der 72 (+1) über die Ziellinie marschieren, womit nicht nur der Cut keinerlei Problem darstellt, sondern vom 24. Platz auch die Spitzenplätze mit einer guten Finalrunde wohl noch in Reichweite liegen.

“Ich hab richtig gut angefangen, dann aber leider zwei Drives verzogen und dann ist noch dazu der Putter etwas abgekühlt. Ich hab mir aber einige Chancen gelassen und freu mich schon auf morgen”, so Chrissies erste Worte nach der Runde.

Harter Kampf

Sarah Schober lag am Donnerstag teils auf den falschen Seiten der großen und welligen Grüns, was der Steirerin oft knifflige Aufgaben zu lösen gab. Nach der 75 ist aber auch sie noch klar im Cutgeschäft und hofft am Freitag auf etwas genauere Annäherungen um etwas Druck vom Putter nehmen zu können.

Das Vorhaben geht zumindest zunächst auch richtig gut auf, denn schon das Par 3 der 8, ihre dritte Bahn, erweist sich erstmals als gewinnbringend und mit einem weiteren roten Eintrag auf der 11 verschafft sie sich doch deutlich Luft in Sachen Cut. Ein Bogey gefolgt von einem Doppelbogey werfen sie dann jedoch wieder deutlich zurück.

Mit einem Birdie am Par 5 danach spielt sie sich jedoch prompt wieder auf Level Par zurück, kann an den dritten Schlaggewinn des Tages jedoch nicht anknüpfen und muss bis zum Ende der Runde noch drei weitere Bogeys verkraften. Mit der 74 (+3) geht sich der erhoffte Vorstoß naturgemäß nicht aus, die Cuthürde kann sie bei gesamt 7 über Par als 51. aber noch meistern.

“Der Cut ist zwar super, aber ich hoffe mir schon mehr erhofft. Ich hab bis auf ein Fairway alle getroffen und auch super Grünschläge gemacht. Das Putten hat mir heute jedoch nicht zugesagt und es war auch echt enorm anstrengend, da es wirklich sehr heiß war.”

“Auf den letzten sechs Löchern bin ich jedes mal auf drei Metern dortgelegen, hatte echt gute Chancen, hab aber immer nur die Kanten rasiert. Zwischendurch hab ich dann mit zwei Dreiputts auch noch zwei Bogeys eingestreut. Der Schwung hat sich aber echt gut angefühlt. Ich hatte nur einen schlechten Schlag und das war gleich ein Doppelbogey”, fasst Sarah die zweite Runde zusammen.

Olivia Cowan (GER) und Annabel Dimmock (ENG) gehen bei gesamt 5 unter Par aus der geteilten Führung in die Finalrunde.

Leaderboard Jabra Ladies Open