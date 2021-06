Tag zum Abhaken

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 1. RUNDE: Sepp Straka kann im adaptierten Muirfield Village seine allererste Startzeit nicht ausnützen und tritt sich zum Auftakt sogar eine 77 ein, womit der Cut schon nach 18 Löchern in weite Ferne rückt.

Nachdem Sepp Straka zuletzt im Colonial Country Club bereits nach zwei Runden verglüht war, hofft er beim Memorial mit nachgeschärftem Spiel auf mehr Lohn der Golfarbeit. Bei seinem Debüt auf Jack Nicklaus Meisterwiese von Muirfield Village schaffte er es zwar im Vorjahr ins Finale, kam allerdings ohne einzige Runde unter Par nicht über einen 61. Rang hinaus. Für Straka ist der Auftritt beim 9,3 Millionen Dollar-Turnier auch die letzte theoretische Chance auf die direkte Qualifikation für die US Open.

Jon Rahm (ESP) führt als Titelverteidiger ein stargespicktes Feld auf dem generalüberholten Muirfield Village-Kurs an, der sich mit 90 Metern Extralänge unter anderem gegen die Brachialgewalt von Bryson DeChambeau (USA) behaupten muss. Mit allererster Startzeit verzieht Sepp im bereits in den Morgenstunden leicht windigen Ohio gleich seinen ersten Abschlag etwas, hat jedoch keinerlei Probleme das anfängliche Par mitzunehmen. Ein verfehltes Grün treibt dann aber auf der 2 erstmals den Puls spürbar in die Höhe, aus drei Metern versenkt er aber noch nervenstark den fälligen Parputt.

Die Probleme nehmen zu

Diese Übung geht sich jedoch auf der 3 nicht mehr aus, da er sich von knapp außerhalb des Grüns nicht mehr zum dritten Par scramblen kann und so den ersten Schlagverlust im Turnier verdauen muss. Die Attacke am ersten Par 5 ist aufgrund des vom Wasser gut verteidigten Grüns selbst Sepp Straka zu riskant, weshalb er mit konservativer Strategie auf Nummer sicher geht. Dies zahlt sich aber durchwegs aus, denn nach einem guten Wedge lässt er sich nur noch drei Meter zum ersten Birdie übrig und stopft den fälligen Putt ohne mit der Wimper zu zucken, womit er sein Score wieder auf Anfang zurückdreht.

Die Freude währt jedoch nur kurz, denn aus dem Rough bleibt die Annäherung auf der 6 zu kurz und geht vor dem Grün baden. Am Ende leuchtet sogar nur das Doppelbogey auf, womit es doch spürbar im Klassement in Richtung Süden geht. Die Doublette scheint auch ein echter Wirkungstreffer zu sein, denn gleich danach verpasst er den erhofften Konter am Par 5 und muss aus dem Grünbunker am Par 3 der 8 sogar den nächsten Fehler verdauen. Die Probleme reißen auch zu Beginn der zweiten Neun nicht ab, denn ein verzogener Drive auf der 10 kostet prompt einen weiteren Schlag.

Schwächen offenbart

Erst auf der 15 kann der Longhitter dann etwas durchblasen, da sich nach nur knapp zu kurzer Grünattacke am Par 5 nach gelungenem Chip das zweite Birdie des Tages ausgeht, womit er der Negativspirale halbwegs entkommen kann. Just zum Abschluss geht sich dann nach verpasstem Up & Down erneut das Par nicht mehr aus, weshalb er sogar mit der 77 (+5) leben muss, was ihm als in etwa 115. vor der zweiten Runde bereits einen unangenehmen Rückstand auf die Cutmarke einbrockt.

Das adaptierte Terrain in Ohio deckt am Donnerstag auch Sepp Strakas einzige wirkliche Schwäche im Spiel auf, denn ein verfehltes Grün ist zum Auftakt oft gleichbedeutend mit einem Schlagverlust. Bekommt er diesen Makel jedoch über Nacht einigermaßen in den Griff und realisiert am Freitag eine deutliche Steigerung, scheint der Cutzug noch nicht komplett abgefahren zu sein.

