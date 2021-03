Die Chance lebt

CORALES CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka steckt ein anfängliches Bogey gut weg, arbeitet sich am Moving Day im Punta Cana Resort zu einer 69 und wahrt damit sogar noch die Chance auf den ganz großen Wurf.

Sepp Straka stemmte sich am Freitag stark gegen den Wind und marschierte mit einer fehlerlosen 68 (-4) bis an die Top 10 heran. Bei erwartet freundlicheren Windverhältnissen am Moving Day benötigt er am Par 72 Gelände in Punta Cana wohl eine weitere Runde in den 60ern um noch reelle Chancen sogar auf den Sieg zu haben.

Der Start jedenfalls geht am Samstag dann gründlich daneben, denn nach Problemen im langen Spiel erreicht er überhaupt erst mit dem vierten Schlag das Grün und tritt sich so prompt ein anfängliches Bogey ein. Den Schock verdaut er aber gut und zündet schon auf der 3 eine gute Annäherung, die er in Folge zum ersten Birdie verwerten kann.

Zwar verpasst er danach am ersten Par 5 noch den Doppelschlag, holt das Birdie aber prompt am darauffolgenden Par 4 nach und macht damit den verpatzten Start endgültig mehr als wett. Anknüpfen kann er an die beiden Birdies in Folge jedoch längere Zeit nicht und rutscht so auch mit einer Parserie auch wieder aus den Top 10.

Noch alles möglich

Auf der 12 darf er dann am Par 5 eine 4 auf der Scorecard notieren, da er die Grünattacke gekonnt am Kurzgemähten parkt und so ein stressfreies Birdie mitnimmt. Am letzten Par 5 kann er dann zwar nicht sofort nachlegen, dafür jedoch entpuppt sich die 16 als gewinnbringend, womit sich der gebürtige Wiener auch hartnäckig in den Top 10 hält.



Stark kratzt er dann am Par 3 der 17 noch aus dem Grünbunker das Par, bringt so schließlich die 69 (-3) über die Ziellinie und wahrt so als in etwa 8. auch noch die Chance auf den ganz großen Wurf, denn die Spitze hätte er, eine starke Schlussrunde vorausgesetzt, wohl durchaus noch in Reichweite.

Leaderboard Corales Championship