Fehlerfrei angepirscht

CORALES CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka pirscht sich im windigen Punta Cana Resort mit einer fehlerlosen 68 (-4) and die Spitzenplätze heran und geht so aus richtig vielversprechender Ausgangslage ins Wochenende.

Sepp Straka fand am Donnerstag mit gleich zwei Bogeys alles andere als prickelnd ins Turnier, stabilisierte sein Spiel in Folge aber und verhinderte mit einer 71 (Par) noch einen totalen Fehlstart. Am Freitag sollte nun aber zwingend der Sprung in den roten Bereich gelingen um sich in der Dominikanischen Republik an die lukrativen Preisgeldränge herantasten zu können.

Bei durchwegs anspruchsvollen Windverhältnissen findet sich Sepp dann am Küstenkurs von Punta Cana zu Beginn deutlich besser zurecht als noch am Vortag und macht mit einer kleinen Parserie nichts verkehrt. Nach einer guten Rettungsaktion aus dem Grünbunker auf der 5 zündet er dann eine starke Annährung und krallt sich auf der 6 das erste Birdie.

Das bringt den Longhitter so richtig auf Touren, denn am Par 5 danach kann er seine Längen perfekt in die Waagschale werfen und krallt sich so sogar ein Eagle, was ihn deutlich in die richtige Richtung pusht. Sofort legt er auch weiter nach und zückt auch auf der 8 die Birdiekarte, womit er zu dieser Zeit sogar bereits die Spitzenplätze knackt.

Ohne jeglichen Wackler klopft er dann nach dem Turn bei immer schwieriger werdenden Windverhältnissen die Pars ab, bringt so die Runde unaufgeregt zu Ende und darf sich schließlich über eine fehlerlose 68 (-4) freuen, die ihn als in etwa 11. nur knapp hinter den Top 10 einreiht und ihm eine mehr als vielversprechende Ausgangslage auflegt.

Leaderboard Corales Championship