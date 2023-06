Eingemischt

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 2. RUNDE: Sepp Straka zeigt am Freitag im Muirfield Village eine richtig starke Leistung und mischt sich nach einer 69 (-3) vor dem Wochenende sogar in den Titelkampf ein.

Sepp Straka zeigte zum Auftakt in Muirfield Village mit später Startzeit eine durchaus ansprechende Leistung, denn der Longhitter arbeitete sich am Donnerstag zu einer 71 (-1) und reihte sich so nur knapp hinter den Top 10 ein. Bei lediglich vier Schlägen Rückstand auf Leader Davis Riley (USA) zählt er nach den ersten 18 Löchern beim 20 Millionen Event in Ohio wohl sogar zum erweiterten Kreis der Titelanwärter und will genau dies am Freitag mit früherer Tee Time untermauern.

Gleich auf der 1 muss er dann aber nach zu kurzer Annäherung etwas kämpfen, locht am Ende aber noch den wichtigen 1,5 Meter Putt zum Par. Nach einer grundsoliden zweiten Bahn, nähert er sich auf der 3 dann erstmals einem Birdie richtig an und locht prompt aus knapp vier Metern zum ersten Schlaggewinn. Der Putter spielt auch danach weiterhin sehenswert mit, lässt dieser doch auch aus fünf Metern am Par 5 der 5 einen roten Eintrag springen, womit Österreichs Nummer 1 bereits die Top 5 knackt.

Alles im Griff

Nach einer ausgelassenen Chance auf ein weiteres Birdie, parkt er nach langer Warterei den Teeshot am Par 3 der 8 nur im Rough, scrambled sich aber zu einem weiteren Par und hält sich so weiterhin im absoluten Spitzenfeld. Das solide Spiel zieht er auch zu Beginn der zweiten neun Bahnen weiter durch und lässt so nach wie vor am Freitag rein gar nichts anbrennen.

Am letzten Par 5 bleibt die Attacke dann deutlich zu weit rechts und verschwindet schlussendlich im H2O. Mit einem sensationellen Pitch aus dem Rough schafft er es jedoch trotzdem noch die blütenweiße Weste am Freitag anzubehalten. Für die nervenstarke Leistung belohnt er sich dann am Par 3 der 16, denn nach einem ganz starken Teeshot lässt er sich nur einen guten Meter zum nächsten Birdie übrig und drückt sein Score so immer tiefer in den roten Bereich.

Das bringt gegen Ende der Runde auch den 14. Schläger im Bag noch einmal so richtig auf Temperatur, wie ein gefühlvoller Putt aus sechs Metern zum nächsten Schlaggewinn unterstreicht. Ein verzogener Abschlag auf der 18 brummt ihm dann zwar doch noch das erste und somit einzige Bogey auf, mit der 69 (-3) legt der ehemalige Georgia Bulldog aber eine richtig starke Runde hin und mischt so vor dem Wochenende sogar im Titelkampf mit.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.