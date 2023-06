Aufgegeben

PORSCHE EUROPEAN OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz hat am Freitag im Green Eagle GC von Beginn an mit etlichen Problemen zu kämpfen und gibt wegen muskulärer Probleme nach elf gespielten Löchern schließlich vorzeitig das Turnier auf.

Lukas Nemecz hatte zum Auftakt im überlangen Green Eagle GC einige Mühe und fand erst kurz vor Schluss seiner Runde am Par 3 der 8 das erste Birdie, was einige Fehler davor nur bedingt kaschieren konnte. Nach der 76 (+3) startet der einzige Österreicher nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke in den Freitag und wird alles daran setzen nicht zum zweiten Mal in Folge am Wochenende zusehen zu müssen.

Der Start in den Morgenstunden fungiert dann auch gleich als Wachrüttler, denn nach einem verzogenen Abschlag erreicht er nicht wie erhofft das Grün, locht aber aus sieben Metern noch zum Par. Nachdem er sich jedoch am Par 3 danach neben dem Grün einbunkert, kann er den ersten Schlagverlust des Tages nicht mehr abwenden. Auch danach hat er alle Hände voll zu tun und schlittert nach gewasserter Annäherung am Par 5 der 4 sogar in ein Doppelbogey.

Nachdem dann auch noch der Approach auf der 6 im H2O verschwindet und er sich mit einem weiteren Wasserball am Par 5 der 9 sogar einen Schneemann baut, ist der Cut wohl bereits vor den Backnine nur noch theoretischer Natur. Nach elf gespielten Löchern gibt der Steirer das Turnier schließlich vorzeitig auf. „Ich hab die rechte Schulter nicht ansteuern können. Im Übergang hat immer die Muskulatur nachgegeben und ich hatte dann keine Kraft mehr. Ich denke aber, dass alles soweit okay ist“, erklärt er die vorzeitige Aufgabe.

