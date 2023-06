In the mix

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 1. RUNDE: Sepp Straka erarbeitet sich zum Auftakt im Muirfield Village eine 71 (-1) und mischt so mit gerade mal drei Schlägen Rückstand auf Leader Matt Wallace (ENG) sogar im erweiterten Kreis der Titelanwärter mit.

Nach zwei starken Turnierwochen darf Sepp Straka optimistisch nach Muirfield Village zum Memorial anreisen. Der Kurs ist zudem nicht ganz so tricky wie Colonial und liegt dem Wiener deutlich besser. Auch wenn ihm auf Jack Nicklaus‘ Paradewiese noch ein Topergebnis fehlt, erreichte er immerhin bei zwei von drei Starts das Wochenende. Leichter wird es jedoch für Straka nicht werden, zählt das Memorial doch mit 20 Millionen Dollar Preisgeld zu den „Elevated Events“, bei dem die komplette Tourelite von Jon Rahm (ESP) über Scottie Scheffler (USA) bis zu McIlroy (NIR) und Hovland (NOR) versammelt ist.

Gleich auf der 10 hat er dann zu kämpfen, nachdem er die Annäherung aus dem Rough nur im Grünbunker unterbringt. Immerhin ist der Putter sofort bestens temperiert und ermöglicht ihm aus vier Metern noch das anfängliche Par. Am darauffolgenden Par 5 segelt der Drive dann in den kleinen Creek, was den gebürtigen Wiener zum Droppen zwingt. Zwar hat Sepp nach dem Drop von der Länge her kein Problem das Grün zu erreichen, parkt den Ball jedoch hinter dem Kurzgemähten im Rough und kann so schlussendlich das erste Bogey nicht mehr abwenden. Sofort setzt der Longhitter aber einen sehenswerten Konter, nachdem er am Par 3 der 12 von knapp außerhalb des Grüns einlocht.

Unter Par gedreht

Schon am nächsten Loch wird es jedoch wieder unangenehmer, da er sich nach verzogenem Abschlag aus dem zähen Rough nicht mehr zum Par scramblen kann. Doch wieder steht sein Score prompt wieder bei Level Par, denn eine starke Annäherung weiß er aus zwei Metern in Zählbares umzumünzen. Nach einer ausgelassenen Großchance am Par 5 der 15, legt er sich auch auf der 17 eine Top-Möglichkeit auf, schiebt jedoch erneut aus 1,5 Metern den Putt am Ziel vorbei. Nach einem starken Parsave auf der 2, legt er sich auf der 3 eine weitere richtig gute Birdiechance auf und schlägt diesmal aus zwei Metern auch zu, womit er sein Score erstmals in den roten Bereich drückt.

Danach bekommt er einigermaßen Sand ins Getriebe, rettet sich dank starkem Kurzspiel aber sehenswert zu Pars. Auch am letzten Par 5 wird es stressig, nachdem der Approach übers Ziel hinaussegelt. Weiterhin kann sich Sepp aber auf den Putter verlassen, der ihm einmal mehr aus 3,5 Metern noch das Par auf die Scorecard kratzt. Die letzten Löcher absolviert er dann richtiggehend unaufgeregt und steht so schließlich mit der 71 (-1) wieder beim Recording, was ihn als etwa 18. und mit nur drei Schlägen Rückstand auf Leader Matt Wallace sogar im erweiterten Kreis der Titelanwärter einreiht.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.