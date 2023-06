Lange Suche

PORSCHE EUROPEAN OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz ist zum Auftakt im Green Eagle GC lange Zeit auf der Suche nach dem ersten Birdie und reiht sich am überlangen Par 73 Gelände nach einer 76 nur knapp hinter der ewarteten Cutmarke ein.

Nach dem klar verpassten Cut zuletzt in Holland hatte Lukas Nemecz zumindest ein Wochenende lang Zeit sein Spiel wieder zu schärfen. Das wird bei der Porsche European Open auch notwendig sein, zählt der Hamburger Green Eagle Course doch zu den langen und zähen Golfwiesen des Jahres, besonders nach dem nassen Frühjahr. Das 2,5 Millionen Dollar-Turnier im Norden Deutschlands darf auf ein bärenstarkes Heimteam hoffen, dass mit Marcel Siem, Yannik Paul, Max Kieffer und Nick Bachem volle Erfolge in den letzten 12 Monaten auf der DP World Tour feiern durfte.

Überschattet wird das Turnier von der in Kraft tretenden Sperre für LIV-Spieler wie Martin Kaymer oder Bernd Wiesberger, die vergeblich alles daran gesetzt hatten in Hamburg zu spielen. Somit ist Lukas Nemecz auch der einzige rot-weiß-rote Vertreter in der Hansestadt und erhöht sich gleich zu Beginn mit einer eingebunkerten Annäherung etwas den Puls. Mit viel Gefühl geht sich schlussendlich aber auf der 10 das anfängliche Par aus. Auch danach bekommt er Sand ins Getriebe, was ihm zunächst der Birdiechance am ersten Par 5 beraubt und ihm auf der 12 dann mit zusätzlichem Dreiputt sogar ein Doppelbogey aufbrummt.

Erste Fehler

So richtig leicht geht auch danach nicht vieles von der Hand, immerhin schafft er es dank starkem Kurzspiel und wichtigen Parputts noch weitere Schlagverluste zu vermeiden. Das ändert sich dann jedoch am Par 3 der 17 mit einem weiteren Dreiputt aus sieben Metern. Das Bild ändert sich auch nach dem Turn nicht wirklich, denn weiterhin läuft der Steirer vergeblich einem Birdie hinterher und muss schließlich nach verpasstem Up & Down am Par 3 der 5 das nächste Bogey einstecken.

Erst am Par 3 der 8 bricht dann endlich der so hartnäckige Birdiebann, denn aus gut zwei Metern lässt er sich die Chance auf den ersten roten Eintrag nicht mehr vom Putter nehmen. Am abschließenden Par 5 will sich dann zwar nicht noch ein Schlaggewinn ausgehen, weshalb er am Donnerstag nur mit der 76 (+3) ins Turnier startet, bei nur einem Schlag Rückstand auf die erwartete Cutmarke hat er als derzeit 80. das Wochenende aber noch klar in Reichweite.

Max Kieffer (GER) und Simon Forsström (SWE) notieren am Donnerstag als einzige Spieler mit der 69 (-4) Runden in den 60ern und diktieren damit das Geschehen.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Porsche European Open.