Einiges liegengelassen

Sepp Straka lässt zum Auftakt der RBC Heritage vor allem auf den Backnine einiges auf den Grüns liegen und muss sich so zum Auftakt im Harbour Town Golf Links mit einer nur leicht geröteten 70 (-1) zufrieden geben.

Nachdem Sepp Straka beim Masters nach beherzter Aufholjagd am Freitag schließlich erst nach wildem Ritt, inklusive Triplebogey am Schlussloch, zum ersten Mal in Augusta am Cut scheiterte, soll es in dieser Woche in South Carolina wieder besser laufen. Die RBC Heritage unter dem berühmten Leuchtturm auf Hilton Head Island zählen auch zu den ausgewiesenen Lieblingsevents des ehemaligen Georgia Bulldogs, wie ein 3. Platz vor zwei, und ein 5. Platz im Vorjahr bewiesen. Allerdings gilt es auf dem teils recht engen Parklandkurs vor allem vom Tee die Bälle genau ins Spiel zu bringen, ein Punkt, der beim Masters nicht so wirklich nach Wunsch laufen wollte.

Immerhin braucht sich Sepp diese Woche keine Gedanken um den Cut machen, denn das Turnier zählt zu den Signature Events und wird über vier Tage ohne Cut gespielt. Die Konkurrenz wird jedoch einmal mehr enorm sein. Zwar gönnt sich Rory McIlroy (NIR) nach seinem nervenaufreibenden Masters Sieg im Stechen verständlicherweise etwas Ruhe, Titelverteidiger und Nummer 1 der Welt Scottie Scheffler (USA) führt mit unter anderem Collin Morikawa, Patrick Cantlay (beide USA), Shane Lowry (IRL) oder auch Ludvig Aberg (SWE) ein mehr als nur illustres Feld an.

Zum Auftakt darf Sepp am Donnerstag gleich mit früher Startzeit ran und erspielt sich sofort auf der 1 nach starken Schlägen eine gute anfängliche Birdiechance. Nur der Putter will zu Beginn der Runde aus drei Metern noch nicht ganz mitspielen – ein Indikator an diesem Tag, wie sich im Nachhinein herausstellen soll. Am darauffolgenden Par 5 kann er dann zwar schon mit Chip & Putt den ersten roten Eintrag notieren, allerdings wird ihm direkt danach ein verzogener Drive zum Verhängnis, der ihm nach versandeter Annäherung postwendend wieder auf Level Par zurückrutschen lässt.

Abwechslungsreiche Phase

Am ersten Par 3 treibt er sich den Puls dann gleich noch einmal in die Höhe, denn der Ball bleibt unspielbar an der Holzbarriere zum Wasser hängen, womit er prompt das nächste Bogey einstecken muss und so sogar in Windeseile in den Plusbereich abdriftet. Obwohl der Abschlag am zweiten Par 5 versandet, geht sich dank viel Gefühl im Kurzspiel aber auch das zweite Birdie aus, was sein Score sofort wieder zurechtrückt. Mit den kurzen Löchern kommt er am Donnerstag jedoch auch weiterhin nicht wirklich zurecht, da er auch am Par 3 der 7 das anvisierte Ziel nicht findet und nach verpasstem Up & Down bereits Bogey Nummer 3 einstecken muss.

Mit einem wahren Monsterputt aus rund 17 Metern stellt er sein Score dann aber schon auf der 8 wieder auf Anfang und setzt so einen mehr als nur sehenswerten Konter. Rund um den Turn kehrt dann erstmals ein wenig Ruhe auf der Scorecard ein, bis er auf der 12 sein Spiel dann nach hervorragender Annäherung wieder anheizut und die Runde aus gerade mal einem Meter wieder in den roten Bereich drückt. Fast kann er sogar gleich weiter nachlegen, allerdings spielt der 14. Schläger auf der 13 aus zwei Metern nicht mit. Auf der 16 hat er dann nahezu ein Déja-vu, denn wieder will das Birdie aus ganz ähnlicher Distanz nicht gelingen.

Nachdem dann am Par 3 der 17 noch dazu der Birdieputt aus 3,5 Metern über die Lochkante rollt, merkt man Sepp den Frust der vergebenen Chancen doch bereits einigermaßen an. Nach einem recht soliden abschließenden Par steht er so mit der 70 (-1) beim Recording, womit er zwar durchaus noch so gut wie alle Chancen in dieser Woche wahrt, jedoch mit den zahlreichen ausgelassenen Chancen ein deutlich besseres Resultat liegen lässt.

Stephan Jäger hat zum Auftakt alles im Griff, denn Deutschlands Nummer 1 lässt sich selbst von einem frühen Doppelbogey nicht beeindrucken und startet mit einer 67 (-4) nach Maß ins Turnier. Justin Thomas (USA) explodiert am Donnerstag geradezu und knallt mit einer 61 (-10) eine überlegene Bestmarke aufs Tableau.

Leaderboard RBC Heritage

