Etwas verweht

HERO WORLD CHALLENGE – 2. RUNDE: Sepp Straka wird im Albany GC vom unglaublich schwierig zu kalkulierenden Wind mit der etwas verweht und muss nach einer 74 (+2) den Platz an der Spitze räumen

Sepp Straka zeigte zum Auftakt im trickreichen Wind, dass Tiger Woods (USA) den Österreicher zurecht als seinen Ersatz nachnominierte, denn mit einer 69 (-3) teilt sich der Longhitter nach den ersten 18 Löchern sogar die Führungsrolle. Gemeinsam mit Tom Kim (KOR) im Schlussflight hofft der Honda Classic Champion sich erneut sehenswert gegen den zähen Wind stemmen zu können.

Auf den ersten Löchern agiert er vor allem im langen Spiel ganz sicher und nimmt so am Weg zu den ersten Pars durchwegs den Druck vom Putter. Auf der 4 findet dann allerdings erstmals ein Teeshot nicht das Fairway, was im erneut extrem schwierig zu kalkulierenden Wind prompt im ersten Fehler mündet. Aus der Ruhe bringt ihn dies jedoch nicht, denn sofort stabilisiert er sein Spiel wieder und macht mit darauffolgenden weiteren Pars nichts verkehrt.

Wie schwierig es im Albany GC am Freitag wirklich zu spielen ist zeigt ein Blick aufs Leaderboard ganz deutlich, denn obwohl Sepp die gesamten Frontnine über vergeblich einem Erfolgserlebnis hinterherläuft, liegt er mit dem Zwischenstand von 1 über Par zur Halbzeit der Runde lediglich um einen einzigen Schlag hinter dem Führungsquartett.

Im Rückwärtsgang

Kaum auf den Backnine angekommen ändert sich das Bild dann jedoch, denn nach verpasstem Sand Save auf der 10 und einem verschobenen Parputt auf der 11 muss er gleich zwei Bogeys einstecken und rutscht so sogar wieder mit dem Gesamtscore auf Level Par zurück. Da parallel dazu Scottie Scheffler (USA) den Turbo einlegt und sich auf 5 unter Par pusht, reißt er in kurzer Zeit einen recht unangenehmen Rückstand auf die Spitze auf.

Immerhin bremst der Longhitter am Par 3 der 12 die sich zu drehen beginnende Negativspirale mit dem ersten Birdie sehenswert ab. Das Erfolgserlebnis stabilisiert auch eindeutig wieder sein Spiel, wenngleich er nach einer Parserie am Par 3 der 17 etwas zaubern muss um nach eingebunkertem Teeshot das Par noch auf die Scorecard retten zu können.

Mit der 74 (+2) rutscht er am Freitag zwar aus der geteilten Führung bis auf Rang 8 zurück, auf Titelverteidiger Viktor Hovland (NOR) fehlen ihm nach dessen 70 (-2) allerdings nur vier Schläge, was am Wochenende mit Sicherheit noch gutzumachen wäre.

Leaderboard Hero World Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Hero World Challenge.