Harter Absturz

SOUTH AFRICAN OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz findet am Moving Day von Beginn an keinen Ryhthmus und stürzt im Blair Atholl Golf & Equestrian Estate mit einer 79 (+7) richtig hart ab.

Lukas Nemecz ließ am Freitag mit einer knallroten 68 (-4) keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen und übersprang die gezogene Linie trotz einer durchwachsenen 73 (+1) zum Auftakt ohne große Schwierigkeiten. Am Wochenende gilt es nun an die gezeigte Leistung der zweiten Runde anzuknüpfen um gleich beim ersten Saisonstart sehenswert anschreiben zu können.

Das Vorhaben bekommt jedoch gleich am Par 5 der 10 einen erheblichen Dämpfer, denn nach Problemen von Tee bis Grün baut er sogar einen Schneemann auf die Scorecard und rutscht so klarerweise deutlich zurück. Immerhin findet er gleich danach am Par 3 der 11 auch das erste Birdie. Mit den Par 5 hat er jedoch auch weiterhin so seine liebe Mühe, denn mit dem nächsten Fehler auf der 13 steht sein Score recht rasch wieder bei 3 über Par.

Auch danach läuft nicht wirklich vieles zusammen, was sich auf der 16, der 17 und dem Par 5 der 18 auch in weiteren Bogeys niederschlägt, was ihn mittlerweile sogar bis ans Ende des Klassements zurückfallen lässt. Nach verpasstem Konter zu Beginn der Frontnine am Par 5 der 1, geht sich schließlich auf der 2 das zweite Birdie des Tages aus, was ihn zumindest die rote Laterne wieder abgeben lässt.

Selbst das bringt jedoch nicht die so dringend gesuchte Stabilität, da er nach den nächsten Fehlern auf der 4 und dem Par 3 der 6 sogar auf 7 über Par zurückfällt. Erst auf den letzten Löchern bringt er dann noch etwas Stabilität ins Spiel, kann aber keinen Konter mehr setzen und muss sich so mit der 79 (+7) anfreunden, die mit Rang 76 nur für den geteilten letzten Platz reicht.

Thriston Lawrence (RSA) startet nach einer 67 (-5) und bei gesamt 18 unter Par als Leader in den Finaltag.

Leaderboard South African Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den South African Open.