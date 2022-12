Rückschlag weggesteckt

HERO WORLD CHALLENGE – 3. RUNDE: Sepp Straka steckt ein Doppelbogey am Par 5 der 9 gut weg, arbeitet sich im Albany GC bei angenehmeren Windverhältnissen noch zu einer 70 (-2) und hält sich so vor dem Finaltag in den Top 10.

Sepp Straka wurde zwar am Freitag vom unglaublich schwierig einzuschätzenden Wind im Albany GC aus der geteilten Führung auf Rang 8 geblasen, startet jedoch mit lediglich vier Schlägen Rückstand auf Leader und Titelverteidiger Viktor Hovland (NOR) ins Wochenende. Findet der Longhitter am Samstag wieder die Form vom Auftakt, könnte sich der Ersatzmann für Tiger Woods – der US-Superstar nominierte Sepp aufgrund einer Fußverletzung erst am Montag nach – womöglich auch noch in den Titelkampf einmischen.

Allerdings geht der Start am Samstag gleich einigermaßen daneben, da die Annäherung auf der 1 das anvisierte Ziel nicht findet und er sich nach verpasstem Up & Down prompt das erste Bogey einfängt. Den Fehler steckt er aber ohne Probleme weg, nimmt am darauffolgenden Par 3 ein sicheres Par mit und legt sich am Par 5 danach die erste gute Birdiechance auf, die er prompt zum scoretechnischen Ausgleich verwertet.

Auch danach hat er im langen Spiel alles im Griff und schnappt sich nach starkem Teeshot und dem nächsten gefühlvollen Putt sogar rasch das Minus als Vorzeichen. Kurz vor dem Turn wird es am Par 5 der 9 dann aber richtig unangenehm, denn vom Tee weg läuft nichts wie geplant, was am Ende sogar im Doppelbogey mündet und ihn aus den Top 10 kegelt.

Stark gekontert

Fast schon trotzig legt er aber gleich danach auf der 10 den Approach stark aufs Grün und gleicht sein Score so immerhin sofort wieder aus. Bei deutlich moderateren Windverhältnissen als noch an den ersten beiden Tagen lässt er auf den darauffolgenden Löchern nichts anbrennen und drückt sein Tagesergebnis nach starkem Putt auf der 14 und dem Par 5 danach sogar deutlich in den roten Bereich.

Ohne jegliche Probleme spult er die verbleibenden Bahnen souverän ab und steht so schlussendlich mit der 70 (-2) wieder im Clubhaus, womit er als 8. in den Finaltag abbiegt und so bei seinem ersten Auftritt in New Providence ein durchaus ansehnliches Resultat klar in Reichweite hat. Viktor Hovland tritt das Gaspedal bis zum Anschlag durch und erarbeitet sich mit einer 64 (-8) und bei gesamt 13 unter Par bereits einen drei Schläge großen Vorsprung auf den ersten Verfolger Scottie Scheffler (USA).

Leaderboard Hero World Challenge

