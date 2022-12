Verpatztes Weekend

SOUTH AFRICAN OPEN – FINAL: Lukas Nemecz findet auch am Sonntag für den Blair Atholl Golf & Equestrian Estate kein Rezept mehr und muss sich bei seinem ersten Saisonturnier nach verpatztem Weekend mit einem 75. Platz anfreunden.

Lukas Nemecz konnte am Moving Day zu keiner Zeit an die starke zweite Runde anknüpfen und rasselte mit einer tiefschwarzen 79 (+7) bis ans Ende des Leaderboards zurück. Mit den lukrativen Rängen außer Reichweite gilt es am Sonntag vorrangig das Selbstvertrauen wieder zu stärken um kommende Woche bei seinem letzten Event im Jahr 2022 frisch durchstarten zu können.

Erneut hat er dann aber gleich am Par 5 der 10 Probleme und macht unangenehmerweise mit einem anfänglichen Bogey prompt dort weiter wo er am Samstag aufgehört hat. Auch danach sind es wieder die langen Bahnen die dem Steirer im Weg stehen, denn auch die 13 verlässt er nur mit einem Bogey und legt so erneut einen alles andere als gelungenen Start hin.

Nachdem es sich dann auf der 14 sogar ein Doppelbogey bequem macht, ist bereits nach wenigen Löchern klar, dass er am Sonntag keinen Vorstoß im Klassement mehr wird realisieren können. Zwar stabilisiert er in Folge etwas sein Spiel, Birdie will auf den Backnine aber keines gelingen und da da ihm das Par 5 der 1 dann den nächsten Schlagverlust aufbrummt, droht auch am Sonntag wieder eine hohe Nummer.

Zumindest geht sich schließlich am Par 5 der 5 auch das erste Birdie aus, womit er nicht gänzlich ohne rote Farbe auskommen muss. Am Ende marschiert er mit einer 76 (+4) zurück ins Clubhaus und muss sich so mit Rang 75 begnügen. Immerhin kann er am Sonntag noch die rote Laterne abgeben.

“Ich bin etwas abgekämpft nach den letzten Runden. Ich hab gestern einen leichten Hitzschlag gehabt und konnte mich null fokussieren, heute war dann leider die Luft draußen. Bei 1.500 Metern Seehöhe ist Golf wie eine andere Sportart und irgendwie finde ich keine Lösung wie ich bei diesen Bedingungen gut spielen kann. Nächste Woche geht’s aber wieder in normale Höhenlage. Ich freu mich schon auf Leopard Creek”, so der 33-jährige nach dem Turnier.

Thriston Lawrence (RSA) genügt am Sonntag eine 74 (+2) um bei gesamt 16 unter Par den Sieg einzufahren.

Leaderboard South African Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den South African Open.