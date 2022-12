Top 5 auf den Seychellen

TOUR CHAMPIONSHIP – SEYCHELLES – FINAL: Markus Brier verpasst zwar nach abschließendem Doppelbogey im Constance Lemuria der Seychellen einen Platz am Treppchen, tritt aber nach einer 73er Finalrunde mit einem beachtlichen 5. Platz die Weiterreise nach Mauritius an.

Dank starker Leistungen im Saisonfinish ist Markus Brier bis auf Position 16 im Ranking der Legends Tour geklettert und möchte nun bei der Tour Championship ein weiteres Schäuflein nachlegen. Erstmals seit 2019 wird das Finale wieder in zwei Turniere auf den Seychellen und Mauritius gesplittet. In dieser Woche geht es in tropischer Hitze auf der Ferieninsel Praslin im Constance Lemuria Resort zur Sache.

Par um Par spult “Maudi” zu Beginn des Turniers ab, ehe es ihn am Par 3 der 8 schließlich mit dem ersten Fehler erwischt. Noch vor dem Turn quetscht er dann aber aus der 9 auch ein Birdie und bessert den Faux-pas so immerhin postwendend wieder aus. Ausgerechnet die beiden Par 5 Löcher der 11 und der 16 stellen dem 54-jährigen dann mit Bogeys ein Bein, dank eines Par 3 Birdies auf der 15 und eines abschließenden Par 5 Birdies auf der 18 rettet er zum Auftakt aber noch die 70 (Par) ins Ziel und pendelt sich so als 16. in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ein.

Die zweite Runde beginnt für Österreichs ersten European Tour Champion der Geschichte mit einem Birdie auf der 1 nach Maß, womit er auch sofort unter die Top 10 abtaucht. Auch danach zeigt er ganz sicheres und starkes Golf, belohnt sich am Par 3 der 5 mit dem nächsten roten Eintrag und kommt dank des dritten Schlaggewinns des Tages auf der 9 sogar bereits bei -3 auf den Backnine an. Dort geht es dann in der selben Tonart weiter und nach noch zwei weiteren Birdies und sogar einem Eagle am Par 5 der 16, unterschreibt er am Samstag sogar die makellose 63 (-7) womit er sich bis in die geteilte Führung spielt.

Treppchen nur knapp verpasst

Wie aus der Pistole geschossen legt Markus am Sonntag mit zwei anfänglichen Birdies los und marschiert so nach den ersten beiden Löchern sogar komfortabel an der Spitze weg. Ein Bogey danach auf der 3 bremst den Schwung allerdings etwas ein, nach einer Parserie auf den verbleibenden Bahnen der Frontnine mischt er aber weiterhin voll vorne mit. Während Joakim Haeggman (SWE) an der Spitze immer besser ins Rollen kommt, rutscht “Maudi” mit einem Bogeytriplepack unangenehm zurück.

Ein spätes Par 5 Birdie stoppt die Negativspirale zwar ab, ein abschließendes Doppelbogey auf der 18 verbaut ihm dann mit der 73 (+3) jedoch einen Platz am Treppchen. Dank der fantastischen 2. Runde geht sich beim ersten Finalturnier aber immerhin ein mehr als beachtlicher 5. Rang aus. Haeggman sichert sich bei gesamt 11 unter Par überlegen den Sieg.

Leaderboard Tour Championship – Seychelles