Einladung genützt

HERO WORLD CHALLENGE – FINAL: Sepp Straka notiert am Finaltag im Albany GC zwar nach zwei abschließenden Bogeys “nur” eine 71 (-1), legt damit aber noch eine Top 10 Punktlandung hin und nützt so die Last-Minute Einladung von Tiger Woods (USA) durchwegs gut aus.

Sepp Straka musste am Samstag bei deutlich moderateren Windverhältnissen am Par 5 der 9 zwar ein Doppelbogey einstecken, arbeitete sich mit sehenswerter Birdiequote aber noch zu einer 70 (-2) und konnte so den 8. Platz halten. Damit hat der erste Österreicher beim Einladungsturnier von Tiger Woods – der US-Superstar nominierte Sepp aufgrund einer Fußverletzung erst am Montag nach – auch durchwegs gute Chancen das Event auf den Bahamas in den Top 10 zu beenden.

Der erste Abschlag zieht allerdings etwas zu stark zur Seite und bremst sich erst in der Native Area ein, von wo aus er das Grün nicht erreicht und so gleich zu Beginn ein Bogey ausfasst. Dank starker Annäherung ergibt sich aber bereits zwei Löcher später am ersten Par 5 die Chance zum Ausgleich, die er sich nicht vom Putter nehmen lässt. Obwohl der Drive auf der 4 nur das Rough findet, legt er gleich ein weiteres sehenswertes Eisen ins Kurzgemähte und schnürt so sogar den roten Doppelpack, der das anfängliche Bogey endgültig in Vergessenheit geraten lässt.

Mit solidem Spiel nimmt er in Folge sichere Pars mit, bis ihn auf der 7 plötzlich der 14. Schläge im Bag im Stich lässt und ihm mit einem Dreiputt den Ausgleich zurück auf Level Par aufbrummt. Erneut hat er dann mit dem Par 5 der 9 so seine liebe Mühe, kämpft sich aber noch zum Par. Die ersten Bahnen der letzten neun Löcher des Turniers hat er zwar gut im Griff, der erneute Srung in den Minusbereich bleibt ihm aber noch verwehrt.

Starker Zwischensprint

Erst auf der 14 kann er ein gelungenes Eisen ins Grün dann gewinnbringend verwerten und gibt sich so sichtlich selbst noch einmal die Initialzündung, wie ein verwerteter Eagleputt gleich danach auf der 15 beweist. Eine Bahn später rettet er dank eines Parsaves noch ein weiteres Par auf die Scorecard, am darauffolgenden Par 3 gelingt die Übung nach verzogenem Teeshot jedoch nicht mehr.

Auch am Schlussloch hat noch einige Schwierigkeiten und kommt erst mit dem vierten Schlag überhaupt aus Grün, was in noch einem weiteren Fehler mündet. Am Ende geht sich so zwar nur eine 71 (-1) aus, damit legt er als 10. aber noch eine Top 10 Punktlandung hin und zeigt so, dass er durchaus zurecht die Last-Minute Einladung von Tiger als sein Ersatzmann bekommen hat.

Zwar bringt ihm das Top 10 Resultat für die laufende FedEx-Cup Wertung keine Punkte, Sepp kann sich aber immerhin mit gut 4 Punkten für die Weltrangliste trösten. Kommende Woche wird der Honda Classic Champion noch beim QBE Shark Shootout an den Start gehen, wo er sein Golfjahr beim dreitägigen Showevent im Team mit Brian Harman (USA) in Naples ausklingen lassen wird.

Viktor Hovland (NOR) verteidigt mit einer 69er (-3) Finalrunde und bei gesamt 16 unter Par mit zwei Schlägen Vorsprung auf Scottie Scheffler (USA) den Titel.

Leaderboard Hero World Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Hero World Challenge.